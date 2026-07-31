Датой запуска Пикабу считается 1 августа 2009 года. Его основал Максим Хрящев Фото: Личный архив.

Датой запуска Пикабу считается 1 августа 2009 года. Его основал Максим Хрящев. Сайт часто называли «русским Reddit»: пользователи приносят сюда истории, фотографии, видео, вопросы и мемы, а остальные решают плюсами и минусами, что увидит больше людей.

У проекта были и другие ориентиры. На ранний формат повлиял Digg — сервис, который одним из первых сделал голосование частью работы с пользовательским контентом. Хрящев интересовался такими сообществами ещё до запуска Пикабу: работал с развлекательными сайтами и видел, как люди возвращаются туда за возможностью что-то показать другим.

Первую версию Пикабу он делал вместе с программистом, которого нашёл через знакомых. Деньги ушли на хостинг и разработку. Название отсылало к детской игре в гляделки — «пикабу». На старте сайт приходилось раскачивать вручную: Хрящев завёл первые аккаунты и публиковал от их имени материалы, пока вокруг площадки не появились постоянные авторы и читатели.

2010 год

Первые годы Пикабу был небольшим. Люди, которые часто заходили на сайт, узнавали друг друга по постам и комментариям. С основателем и командой можно было поговорить напрямую — в том числе о сбоях, правилах и новых функциях. Позже этот способ общения перестал работать: авторов и читателей стало слишком много. Внутри сервиса появились отдельные направления работы, а решения стали принимать не в разговоре с каждым пользователем, а по общим правилам и с учётом того, как ими пользуется большая аудитория.

У каждого поста на Пикабу есть плюсы и минусы. Их разница образует рейтинг. Чем он выше, тем заметнее публикация в лентах; рейтинг аккаунта также влияет на доступные пользователю возможности. Точные пороги и расчёты сервис не публикует. Это сделано намеренно: открытая схема быстро превратилась бы в инструкцию для накруток.

Оценка не отвечает на вопрос, хорош пост или плох. Она показывает, как на него отреагировали другие люди. Кто-то ставит плюс за полезный совет, удачную фотографию, точную шутку или личную историю. Минус получают повтор, неудачная подача, спорная тема или то, что просто не понравилось читателю. Так лента меняется в течение дня: одни посты уходят вверх, другие исчезают из поля зрения.

Новые публикации появляются в «Свежем». Там они получают первые оценки и комментарии. В «Горячем» собираются материалы, которые активно обсуждают в последние дни. В «Лучшем» — посты с наиболее высокими оценками за выбранный период. Один читатель открывает «Свежее», чтобы посмотреть, что только что появилось на сайте. Другой сразу идёт в «Горячее» или «Лучшее», где уже виден результат голосования.

Пост может выйти в общей ленте или в тематическом сообществе. Его замечают первые читатели, ставят оценки, спорят в комментариях, делятся собственным опытом. Если тема находит отклик, публикация поднимается выше и выходит за пределы узкого круга подписчиков. Если нет — она быстро теряется среди следующих постов. Автор получает реакцию почти сразу, и эта реакция редко бывает нейтральной.

На Пикабу работают тематические сообщества. Они объединяют людей вокруг науки, техники, творчества, игр, домашних животных, профессий и повседневных историй. Внутри проще найти собеседников, которые разбираются в теме или хотят обсудить её подробнее. У сообщества появляются свои правила, постоянные участники и привычный темп общения. Публикации из открытых сообществ при этом могут попадать и в общие ленты.

Сообщество и тег нужны для разных задач. Тег описывает содержание конкретного поста и помогает найти похожие материалы. Сообщество собирает вокруг темы читателей и авторов, которые возвращаются к ней снова. Для автора это способ обратиться к заинтересованной аудитории, а не ждать, что нужные люди случайно увидят публикацию в общем потоке.

Кроме сообществ, на Пикабу работает система Тем. Это автоматические ленты, которые собирают посты по тегам и наполнению по тематикам. Например, политика, юмор, спорт, игры и другие.

Основную ленту — Горячее — можно настроить и под себя. Система игнорирования скрывает посты по тегам, ключевым словам, авторам и сообществам. В игнор также можно добавить отдельную цепочку постов-ответов. Это особенно полезно на площадке, где рядом стоят мемы, личные рассказы, технические вопросы, фотографии животных и разговоры на общественные темы.

Пикабу пробовал персонализировать выдачу. В 2021–2023 годах на сайте работала «умная лента»: она подмешивала часть публикаций с учётом интересов пользователя. Позже сервис вернул общую ленту «Горячего». Набор постов в ней один для всех, а индивидуальная настройка осталась в игноре. Можно скрыть нежелательные темы, но в ленте всё равно встретится то, чего читатель не искал: рассказ о работе, подробный технический разбор, хороший снимок или шутка, которую обсуждает весь сайт.

За порядком на площадке следят модераторы и администрация. Они разбирают спорные ситуации, следят за соблюдением правил и вмешиваются там, где разговор выходит за установленные рамки. Без конфликтов на большой пользовательской платформе не обходится, но правила нужны, чтобы спор не превращался в бесконечный шум.

Сейчас на Пикабу можно создавать посты и комментарии, оценивать публикации, подписываться на авторов и сообщества, пользоваться игнором и поддерживать авторов. Всё начинается с того же действия, что и в 2009 году: кто-то приносит в ленту свою историю, находку, вопрос или шутку. Остальное решают читатели.

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