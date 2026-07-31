Почему приемных детей возвращают? История, которая меняет взгляд

Директор организации "Всегда рядом" Лилия Пастушкова

Но есть тема, о которой говорят гораздо реже. Иногда дети снова оказываются в детских учреждениях. Это называют вторичным сиротством. За каждым таким случаем — не только трагедия ребенка, но и тяжелая история взрослых, которые когда-то искренне хотели стать семьей, но не справились. Именно поэтому миссия саратовской автономной некоммерческой организации «Всегда рядом» звучит необычно: «Помогаем детям обрести и не потерять семью». Вторые слова здесь не менее важны, чем первые.

Семья — это не финал истории

Директор организации Лилия Пастушкова уже много лет работает с приемными семьями. Она говорит, что возвращение ребенка никогда не бывает простым решением.

— Родители не возвращают детей от хорошей жизни. Не потому, что они плохие или равнодушные. Чаще всего они просто не справились. Не нашли помощи, не знали, где ее искать, или не смогли вовремя попросить поддержки.

Особенно тяжело приходится семьям, живущим в небольших поселках и деревнях. Там зачастую нет ни психологов, ни специалистов по сопровождению приемных семей. Даже возможность получить консультацию онлайн есть далеко не у всех.

Поэтому специалисты организации сами приезжают в отдаленные районы Саратовской области. Вместе с психологами и юристами они проводят консультации, помогают разобраться с конфликтами и показывают семьям, что выход существует даже тогда, когда кажется, что сил больше нет.

Когда нельзя осуждать

Наверное, самое неожиданное в подходе организации — отсутствие осуждения.

Если родитель приходит и говорит: «Я больше не могу», здесь не услышишь упреков.

Наоборот, специалисты начинают искать решение.

Какая помощь нужна именно сейчас? Психолог? Юрист? Передышка? Общение с другими приемными родителями, которые уже проходили через похожий кризис?

Такой подход кажется простым, но именно он позволяет предотвратить многие трагедии.

Ведь признать собственное бессилие намного легче там, где тебя не обвиняют, а готовы поддержать.

Подростковый возраст — самое сложное испытание

Многие семьи говорят, что самые серьезные трудности начинаются тогда, когда ребенок становится подростком. В этом возрасте непросто любому родителю. Но если ребенок уже пережил потерю семьи, жизнь в учреждении, травмы прошлого, кризисы становятся гораздо глубже. Именно поэтому один из проектов организации получил символичное название — «Подросток в приемной семье. Точка невозврата». Эта «точка невозврата» означает совсем не то, что может показаться сначала. Это обещание сделать все возможное, чтобы ребенок никогда больше не оказался в системе. Чтобы семья не распалась. Чтобы подросток не услышал во второй раз страшные слова: «Мы тебя возвращаем».

Фото: НКО "Всегда рядом"

Поддержка начинается с родителей

Сегодня вокруг организации сформировалось сообщество из более чем 300 приемных семей Саратовской области.

Только за прошлый год поддержку получили 437 замещающих семей, в которых воспитываются около 800 детей.

Это не просто консультации.

Это встречи родителей, психологическая помощь, совместные мероприятия, обмен опытом, возможность позвонить человеку, который понимает тебя без долгих объяснений.

Иногда именно такой разговор становится тем самым моментом, после которого семья продолжает жить вместе.

История, которая началась с прогулки с собакой

Лилия Пастушкова вспоминает одну семью особенно часто. Несколько лет назад Светлана вышла погулять с собакой. Во дворе она встретила соседку, которая держала за руку маленького мальчика. Женщина растерянно сказала: — У него только что умерла мама. Я не знаю, что делать. Светлана ответила почти не задумываясь: — Пойдем пока к нам домой. Никто тогда не строил больших планов. Казалось, речь идет всего лишь об одном вечере. Но этот вечер изменил жизнь сразу нескольких людей. Позже семья оформила опеку, а затем усыновила мальчика. Сегодня это уже их сын. Самый обычный мальчишка, который растет в любящей семье. Но за этой красивой историей скрываются годы огромной работы. Психологи. Поддержка сообщества. Совместное преодоление кризисов. Без этого счастливого финала могло бы и не случиться.

Приемное родительство — это не только про детей

Неожиданно разговор с Лилией Пастушковой приводит к мысли, что приемное родительство меняет не только ребенка. Оно меняет и взрослых. Во время совместных путешествий по Волге, которые организация проводила для приемных семей, родители неожиданно увидели своих детей совсем другими. Подростки, которых дома невозможно было оторвать от телефона, сами разводили костры, готовили еду, помогали младшим, собирали мусор на островах. А дети вдруг увидели родителей не как строгих воспитателей, а как настоящих спутников, которым тоже иногда нужна помощь. Такие моменты становятся фундаментом доверия, которого не всегда удается достичь в повседневной суете.

История самой Лилии

Пожалуй, сильнее всего о ценности семьи говорит личная история самой Лилии Пастушковой. Несколько лет назад она вместе с мужем приняла в семью 14-летнего подростка, который десять лет прожил в детском доме. Для многих знакомых это решение казалось странным. Обычно будущие приемные родители мечтают о маленьком ребенке. Но Лилия признается, что всегда чувствовала: если есть дети, которым нужны родители, значит однажды она обязательно станет приемной мамой. Сначала она была наставником подростка. Потом приглашала его в гости. Постепенно между ними возникло доверие. Позже появился вопрос, который изменил жизнь всех: — Хочешь стать нашим сыном? Сегодня этому юноше уже больше двадцати лет. У него своя семья. А сама Лилия говорит о нем просто: — Наш сын. Без уточнений. Без приставок. Без разделения на «родного» и «приемного».

Помочь может каждый

Работа организации строится не только на грантах и поддержке государства. Очень многое зависит от обычных людей. Кто-то становится наставником для подростка. Кто-то помогает как волонтер. Фотографирует мероприятия. Ведет социальные сети. Помогает с документами. А кто-то оформляет небольшое ежемесячное пожертвование. Лилия часто говорит о простой цифре — 100 рублей. Для одного человека это почти незаметная сумма. Но если таких людей окажутся сотни, получится возможность оплатить работу психолога, организовать новые занятия для подростков или вовремя поддержать семью, которая находится на грани распада. Иногда именно такая помощь становится тем самым незаметным кирпичиком, благодаря которому ребенок остается дома. И, пожалуй, в этом и заключается главный смысл работы организации «Всегда рядом»: сделать так, чтобы счастливые истории не заканчивались после первой фотографии новой семьи, а продолжались долгие годы.

СПРАВКА

АНО поддержки семьи и детства «Всегда рядом». Миссия: помогаем детям обрести и не потерять семью. Организация работает в Саратовской области и занимается профилактикой социального и вторичного сиротства, поддержкой приемных семей и сопровождением подростков из уязвимых категорий. Подростковый центр организации входит в ТОП-10 лучших практик России в сфере профилактики социального сиротства, а сама организация два года подряд становилась лауреатом регионального конкурса годовых отчетов «Честное слово».

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