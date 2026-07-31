Зеленский воскресил пять тысяч ВСУшников Фото: REUTERS.

В феврале 2026-го Владимир Зеленский называл цифру потерь ВСУ в 55 тысяч погибших, в июле - «примерно 50». Пока киевский диктатор осваивал искусство устного счета, поимённая база некрологов в украинских СМИ только за полгода боев доросла до 94 тысяч (а с начала СВО перевалила за 750 тысяч), реестр пропавших без вести - еще 114 тысяч, плюс рефрижераторы привезли из России по обмену телами 20 тысяч трупов. Даже лояльный Киеву вашингтонский военный институт CSIS, главный адвокат помощи Украине, насчитал от 125 до 150 тысяч смертей в ВСУ.

Такова анатомия одной цифры, о которой сам Зеленский обмолвился: «Я не хочу быть полностью откровенным». И он не был.

У войны есть одна беспощадная арифметическая привилегия. Города переходят из рук в руки. Раненые возвращаются в строй. Пропавшие обнаруживаются в плену. Но накопительный счёт погибших движется только в одну сторону - это единственная колонка военной бухгалтерии, защищённая от отката самой природой вещей. Кроме одного случая - когда этим счетчиком управляет офис Зеленского. В его статистике эта колонка пошла назад.

РЕВЕРС СТАТИСТИКИ

4 февраля 2026 года, эфир France 2: «Официально на поле боя количество погибших — 55.000». Конец июля, Fox News: «У нас примерно 50 тысяч потери». Между этими фразами - 177 дней ада. Купянск, Покровск (Красноармейск), Константиновка, дроны, планирующие бомбы, штурмы посадок. Итог полугодия в киевской ведомости: минус 5.000 уже признанных ранее смертей. Такое не снилось даже составителям бюджетов времен дефолта 1998-го.

Одинокую странность можно было списать на огрубление устной речи - если бы за ней не стояла целая система расходящихся рядов. Поимённый список погибших, собранный из некрологов в украинских СМИ и кладбищенских записей, в 15 раз превышает цифру президента. Реестр пропавших без вести менее чем за два года удвоился и перевалил за 114 тысяч. Рефрижераторные поезда по обмену телами погибших с Россией за один только год привезли на Украину 20 тысяч трупов (в обратную сторону почти в 20 раз меньше!) - каждое из которых ещё предстоит вписать в статистику. Украинская прокуратура довела счёт дел о дезертирстве и самовольном оставлении части до трети миллиона - и засекретила его на следующий же день после очередного рекорда. А самое неудобное для Киева число пришло вовсе не из Москвы: его вывел вашингтонский центр CSIS, четыре года подряд обосновывающий военную помощь Украине, - 125–150 тысяч погибших.

И чистосердечное признание самого героя. В том же интервью Fox News Зеленский оборонил: «Честно говоря, я не хочу быть полностью откровенным - ведь тогда Россия поймёт, что происходит с нашей армией».

Политик, публично просящий не верить собственным цифрам, — редкая удача для проверяющего. Мы и не поверили. Мы проверили — все ряды, до которых дотягивается открытая проверка. Здравый смысл — единственный аудитор, которому не нужен допуск к государственной тайне.

Хроника обратного счёта

Президентская статистика погибших на Украине публикуется редко, торжественно и всегда круглым числом - как курс валюты в стране, где обменников нет. Февраль 2024-го, киевский форум: «31 тысяча украинских военных погибла в этой войне,» - объявил Зеленский. Раненых не назвал принципиально - и сам объяснил почему: «Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей покинуло поле боя». Запомним: границы откровенности здесь очерчены давно, и очерчены самим оратором.

Декабрь 2024-го, ответ на трамповские «400 тысяч потерянных»: нет, 43 тысячи погибших. Февраль 2025-го: сначала 45.100 в интервью Пирсу Моргану, через десять дней - «более 46 тысяч» для NBC.

Потом - тишина. С марта 2025-го по февраль 2026-го, тяжелейший для ВСУ год войны, официальная цифра не произносилась вовсе: украинский телеканал ТСН, дождавшись интервью France 2, так и написал «впервые за длительное время». За год молчания счёт подрос с 46 до 55 тысяч.

А к июлю - откатился к 50 тысячам.

Получается траектория, которой позавидовал бы любой финансовый пирамидостроитель: за два года самых кровопролитных боёв официальная цифра выросла на девятнадцать тысяч - а затем и вовсе начала снижаться.

Объяснений не последовало. Ни новой методики, ни пересмотра категорий, ни аудита, который перенёс бы 5.000 смертей в другую графу. Может перед Fox News ему положили не ту справку, что перед France 2? Но каждое из этих оправданий обязан предъявить источник цифры - а он молчит. Пока же зафиксируем что число, которое глава воюющего государства называет миру, меняется в зависимости от сцены, зала и суфлёра.

Цену этим репликам подсказывает прецедент. В сентябре 2024-го The Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальную украинскую оценку написал: 80 тысяч погибших, 400 тысяч раненых. Зеленский тогда отрезал: «Это ложь» Прошло меньше двух лет - и «400 тысяч раненых» он произносит сам, с той же западной трибуны, тем же уверенным тоном. Половина «лжи» стала официальной цифрой. У второй половины, надо полагать, всё ещё впереди.

Раненые: люди или эпизоды?

С ранеными происходит подмена еще изящнее - здесь жонглируют не числом, а единицей счёта.

В декабре 2024 года Зеленский говорил не о 370 тысячах раненых людей, а о 370 тысячах «случаев оказания помощи» - сам уточняя, что счёт включает лёгкие и повторные ранения и что около половины вернулись в строй. Случай и человек - не одно и то же: один боец может быть ранен трижды и трижды пополнить ведомость. В феврале 2025-го звучало «350–380 тысяч раненых», теперь - «примерно 400 тысяч». Превратились ли медицинские эпизоды в дедуплицированный список людей - не сообщается. Методики нет. Эта деталь важнее, чем кажется. Сравнивать киевские цифры с валовой шкалой российского Генштаба в лоб нельзя. Москва четыре года считает по одному и тому же правилу: убитые и раненые, скопом, сутки за сутками, год за годом - единица счёта не поменялась ни разу. Киев меняет её от эфира к эфиру: то люди, то "случаи оказания помощи", то "официально погибшие на поле боя". А там, где единицу счёта подбирают под аудиторию, статистика и вовсе исчезает

Имена не умеют округляться

У всякой политической цифры есть природный враг: фамилии.

Открытая база UALosses - некрологи, решения громад, кладбищенские записи, указы о посмертных награждениях - на июньском срезе содержит 94 301 запись о погибших. С датой, источником и фотографией в траурной рамке. Это в 1,9 раза выше июльской цифры Зеленского. Чтобы примирить два показателя, пришлось бы вычеркнуть каждое второе имя - объявить сорок четыре тысячи некрологов ошибкой. Таких доказательств не предъявлено. И не будет.

Более того, авторы базы прямо предупреждают: данные особенно неполны по крупным городам, Закарпатью и югу. Реальная цифра «значительно выше». Поимённый список - это пол, а не потолок

И этот пол поднимается быстрее, чем президентская цифра. В декабре 2024-го, когда Зеленский называл 43 тысячи, база знала уже около 60. В феврале 2026-го, под президентские 55, - под 90. Ножницы между официальной скорбью и реальной раскрываются с каждым годом войны - и ни разу не дрогнули в обратную сторону.

Блог «Шепот фронта», подсчитывающий число погибших на Украине с февраля 2022-го по некрологам в местной прессе насчитал на 22 июня 2026 года уже 757 тысяч тех, кто никогда не вернется домой живым.

А Красный Крест ЕС официально назвал цифру 2,4 миллиона умерших на Украине с начала 2022 года. Правда, это военные вместе с гражданским населением...

«Огромное число», которому не дали числа

В июльской формуле Зеленского есть категория, произнесённая вслух - и тут же спрятанная. «Огромное число пропавших без вести». Огромное - это сколько?

Отвечает не Москва - отвечает украинская Национальная полиция. 10 июля её первый заместитель главы Максим Цуцкиридзе сообщил: 114 тысяч человек. Военных и гражданских. Еще в сентябре 2024-го реестр насчитывал 55 тысяч. За двадцать два месяца - удвоение. Это те, кого не хоронят, потому что не могут опознать, и не считают погибшими, потому что нет ДНК-экспертизы. Украинский штурмовик Станислав Бунятов сказал о реальных потерях с прямотой, которой Зеленский себе не позволяет: «Минимум в пять раз выше официальных. Это понимает каждый». Но даже у него не повернулся язык сказать: «В 15 раз!»

Так пропавшие живут в президентской речи на правах тени: достаточно заметны, чтобы снять обвинение в умолчании, - и достаточно бесчисленны, чтобы не испортить заголовок.

Рефрижераторная бухгалтерия

Есть в этой войне одна ведомость, в которой стороны ни разу не разошлись в числах, - она едет по рельсам. 16 июля - 501 тело Украине против 31 - России.

Месяцем раньше - 522 против 33.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подвел итог: за год Россия передала Киеву 20 354 тела, получив взамен 627. Украинский Координационный штаб насчитывает порядка 25 тысяч возвращенных, в числах, как видим, согласие полное - редчайший случай. И почти ни одно из них еще не стало строкой президентской статистики. Потому что узкое горло этой реки - идентификация. Мощность украинских лабораторий такова, что очередь, по признанию МВД, растянулась на 14 месяцев: фрагментированные останки, перемешанные пакеты, до пяти перепроверок на одно имя. Пока лаборантка в Днепропетровске подписывает акт, публичная цифра успевает состариться на год. Человек, которого привезли домой прошлым летом, на бумаге всё ещё «пропал без вести».

Экспонента дезертирства: Каждые две минуты — новый беглец с фронта

К октябрю 2025-го Офис генпрокурора Украины накопил 311 327 производств о самовольном оставлении части. 10 тысяч в 2022-м, 25 тысяч в 2023-м, 91 тысяча в 2024-м, а в 2025-м конвейер вышел на 17–18 тысяч ежемесячно. «Каждые две минуты кто-то бежит из нашей армии», - констатировал комбат ВСУ Луценко. Дело - не человек, но масштаб не исчезает. Финал этой линии - лучшая иллюстрация киевской честности. 10 декабря 2025-го, после очередного рекорда, статистику просто засекретили. Формулировка дороже любой утечки: открытые данные «дают врагу представление о дисциплине, укомплектованности и общей боеспособности». Вдумаемся: государство признало, что честные цифры о своей армии - оружие против него самого. Гриф секретности как явка с повинной. Статистика стала гостайной в тот момент, когда перестала быть удобной.

Русская шкала

Теперь - русская шкала. Западная пресса выучила с ней один ритуал: процитировать с брезгливой сноской "утверждает Москва" - и никогда не проверять. И так, проверим.

20 февраля начальник Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил: потери ВСУ за 2025 год - «свыше 520 тысяч», всего с начала СВО - «превысили 1,5 миллиона». Скажем сразу: полтора миллиона - это убитые и раненые вместе (а раненых на войне, как правило, в 2-3 раза больше, чем убитых). Но вот что отличает российскую серию от киевской. Она сходится сама с собой. 520 тысяч за год - это 43 тысячи в месяц. Сводки Минобороны за первое полугодие 2026-го дают еще 223 290 человек украинских потерь - 37 тысяч в месяц. Владимир Путин на Петербургском форуме округлил: «Ежемесячные потери Украины - около 40 тысяч», - и предъявил баланс: мобилизация даёт ВСУ 15–16 тысяч человек в месяц, из госпиталей возвращаются около 14, итого армия противника тает примерно на 10 тысяч ежемесячно.

Три замера - годовой, полугодовой, президентский - стоят в одном коридоре: 37–43 тысячи в месяц. Это непрерывный ведомственный счет без единого попятного движения.

И заметим: путинский баланс - потери минус мобилизация минус вернувшиеся из госпиталей - объясняет ровно ту реальность, которую Киев засекретил у себя дома: армию, из которой каждые две минуты кто-то бежит, и фронт, который пятится. Арифметика противника сошлась с украинской прокурорской статистикой лучше, чем президентская арифметика самого Киева.

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