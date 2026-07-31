Не подарки, а будущее: как подросткам помогают найти свое место

Специалисты давно говорят: настоящая помощь начинается не с игрушек, а с подготовки ребенка к самостоятельной жизни. Именно этим занимается саратовская автономная некоммерческая организация «Всегда рядом». Ее проекты помогают подросткам, оставшимся без попечения родителей, а также детям из приемных семей не просто пережить трудный период, а стать самостоятельными взрослыми.

Профориентация, где профессию можно попробовать

Один из самых успешных проектов организации — программа «ПроНавыки». Здесь подросткам не рассказывают о профессиях по учебникам. Их приводят прямо на предприятия. Ребята знакомятся с производством, общаются с руководителями, пробуют выполнять реальные задачи и понимают, подходит ли им выбранная специальность. После знакомства многие проходят стажировки. Некоторые получают свою первую официальную работу. Каждого подростка сопровождают специалисты организации и наставники предприятий. Это помогает преодолеть страх перед первым трудоустройством и быстрее адаптироваться в коллективе.

Первая зарплата становится настоящим событием

Во время одного из проектов подростков спросили, на что они потратили свои первые заработанные деньги. Ответы удивили взрослых. Кто-то купил подарок маме. Девушка приобрела сувенир своему молодому человеку. Один юноша признался, что купил папе набор инструментов. Для большинства подростков первая зарплата стала возможностью впервые почувствовать себя самостоятельными и сделать что-то хорошее для близких. Именно такие моменты помогают поверить в собственные силы. Не только работа, но и жизненные навыки В организации уверены: подростку недостаточно просто найти место работы. Важно научиться жить самостоятельно. Планировать бюджет. Общаться с людьми. Работать в коллективе. Принимать решения. Поэтому вместе с профориентацией ребята получают поддержку психологов, участвуют в тренингах и постепенно осваивают навыки взрослой жизни.

Директор организации "Всегда рядом" Лилия Пастушкова

Подростковый центр, где можно просто быть собой

Особая гордость организации — подростковый центр «Всегда рядом». Он вошел в ТОП-10 лучших практик страны в сфере профилактики социального сиротства. Главная особенность центра — сюда может прийти любой подросток. Неважно, воспитывается ли он в приемной семье, живет с родителями или оказался в сложной жизненной ситуации. Здесь подростков принимают без оценок и ярлыков. Можно участвовать в клубах по интересам, тренингах, встречах, праздниках или просто провести время в безопасной атмосфере. Для многих ребят именно это место становится пространством, где их впервые воспринимают всерьез.

Здоровый образ жизни без нравоучений

Еще один проект организации — «ЗОЖ, молодежь!».

Его авторы отказались от привычных лекций о правильном образе жизни. Вместо этого подростков приглашали в походы, спортивные активности, поездки, кулинарные мастер-классы, путешествия по Саратовской области. Ребята сами готовили полезные блюда, учились работать в команде, открывали для себя новые увлечения. Так здоровый образ жизни становился не обязанностью, а интересным опытом. Главное — чтобы рядом оказался взрослый Во всех проектах организации есть одна общая идея. Подростку нужен человек, который будет рядом. Наставник. Психолог. Приемный родитель. Педагог. Или просто взрослый, которому можно доверять. Именно такая поддержка помогает детям преодолевать кризисы, получать образование, выбирать профессию и строить собственную жизнь. Поэтому в организации уверены: лучший подарок подростку — это не вещь. Это возможность почувствовать, что рядом есть люди, которым небезразлично его будущее.

СПРАВКА

АНО поддержки семьи и детства «Всегда рядом». Миссия: помогаем детям обрести и не потерять семью. Организация работает в Саратовской области и занимается профилактикой социального и вторичного сиротства, поддержкой приемных семей и сопровождением подростков из уязвимых категорий. Подростковый центр организации входит в ТОП-10 лучших практик России в сфере профилактики социального сиротства, а сама организация два года подряд становилась лауреатом регионального конкурса годовых отчетов «Честное слово».

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».