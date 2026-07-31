От вакансий до экспертных статей: 10 возможностей, которые предлагают общественникам «Открытые НКО» Медиаплатформ

О том, какие функции уже сейчас помогут НКО, и какие новинки ожидают сектор, в эфире программы «Доброволец» на Радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель проекта Анна Хороших.

Некоммерческие организации официально существуют в России с 1991 года. С этого же времени начал формироваться новый раздел СМИ – добрая журналистика. От колонок, посвященных социальным и благотворительным проектам, шагнули к постам в соцсетях, блогерам и целым изданиям. Вклад в развитие движения внесла медиаплатофрма «Открытые НКО» - dobro.live, команда которой с 2019 года помогает некоммерческим организациям по всей стране громче рассказывать о своих инициативах, «заряжая» энергией добра все больше людей.

Как и чем платформа dobro.live полезна НКО, какие есть возможности сейчас и какие появятся в скором времени – об этом в эфире программы «Доброволец» на Радио «Комсомольская правда» рассказала Анна Хороших, руководитель проекта «Открытые НКО», руководитель социальных программ медиагруппы «Комсомольская правда», учредитель первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО».

1. Любая НКО может предложить редакции текст о своем проекте

«Открытые НКО» – это медиаплатформа, которая объединяет некоммерческий сектор, СМИ и широкую аудиторию читателей нашей страны. Она помогает социально ориентированным некоммерческим организациям по всей России рассказывать о своих добрых делах. С 2019 года проект «Открытые НКО» поддерживает Фонд президентских грантов и медиагруппа «Комсомольская правда». Благодаря таким партнерам платформа от статуса внешней пресс-службы для НКО выросла до информационной и образовательной экосистемы для некоммерческого сектора.

Это значит, что:

Любая некоммерческая организация может быть представлена на сайте в Базе НКО. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить в личном кабинете профиль на свою организацию.

Может предложить редакции портала свои релизы. После модерации тексты будут опубликованы, а самые интересные попадут в рассылку по региональным и федеральным СМИ. Подробнее о требованиях к материалам – в разделе «О нас».

На самые интересные темы редакция портала «Открытые НКО» готовит видеоролики и подкасты с лидерами сектора.

- Главное в нашей платформе – это работа по принципу внешней пресс-службы. Когда через личный кабинет некоммерческая организация передает интересный анонс или какую-то историю, то наши специалисты рассылают по СМИ. И далее мы смотрим, куда эта статья дальше пошла, в какие паблики, собираем эту информацию. «Открытые НКО» стала именно многоступенчатой платформой, где можно посмотреть, как НКО размещается в СМИ, есть страница верификации этой НКО, и сразу все статьи видны, какие она опубликовывала, где материал опубликовывали другие СМИ, что очень важно для подготовки заявки на грант. Потому что можно сразу взять эту ссылочку и показать: вот здесь вот мы эксперты, вот здесь у нас вот такие статьи размещены в СМИ. И это очень хорошее подспорье для даже самых маленьких НКО. Если их не берет какие-то региональные медиа в своем регионе или городе. «Открытые НКО» всегда для вас открыты, - рассказала Анна Хороших.

2. В разделе «Лекторий» есть много полезных обучающих видео для команд НКО

- В этом году мы сделали особый акцент и даже назвали наш проект «Открытые НКО: Обучение, продвижение, сообщество». И у нас есть замечательный лекторий. В этом разделе уже собрано много информации для некоммерческих организаций,- рассказала Анна Хороших.

Найти «Лекторий» можно по ссылке. Все ролики для удобства разбиты по темам. Нажимая на заголовок раздела, вы попадаете в блок, где собраны лекции по одному из направлений. Например, в «Лектории» есть видео от экспертов по продвижению в соцсетях, по информационной открытости, работе со СМИ и другие.

Фото: Открытые НКО

3. Есть раздел для вакансий НКО в сфере медиа

На сайте «Открытые НКО» есть раздел «Контакт медиа НКО». Он состоит из трех основных блоков. Первый посвящен вакансиям в НКО-секторе, а именно – тут собраны вакансии из сферы медиа: журналисты, пиарщики, копирайтеры, фотографы, видеографы. НКО могут загружать сюда свои вакансии или искать сотрудников в базе.

4. На сайте можно найти волонтера для мероприятия

Второй блок раздела «КонтактМедиаНКО» посвящен медиаволонтерам, молодым специалистам, готовым помогать фондам в свободное время. В разделе собраны анкеты волонтеров – журналистов, студентов медиаспециальностей.

- Мы приходим в вузы к журналистам и предлагаем им стать медиаволонтерами для некоммерческих организаций, чтобы материалы становились более качественными, как на платформе «Открытые НКО», так и когда мы их передаем дальше нашему партнеру «Комсомольской правде» на сайт и в другие СМИ, чтобы это были действительно материалы, которые способны достучаться до сердец миллионов людей, - рассказала Анна Хороших. - И таким образом мы создаем сообщество, где медиаволонтеры сами предлагают свои навыки для добрых дел: сделать видео, презентацию или прийти на какое-то мероприятие.

5. Лидер НКО может попасть в базу экспертов сектора

Третий блок раздела называется «Эксперты». Это база спикеров, профессионалов из НКО-сектора, готовых выступать для коллег – на мероприятиях, в публикациях СМИ. На свой странице эксперты рассказывают о себе и уточняют, с какими темами к ним можно обратиться.

Для того, чтобы попасть в базу «Экспертов», нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить в личном кабинете профиль на «Эксперта».

6. «Открытые НКО» проводят в регионах интенсивы и деловые игры

- Мы выезжаем в разные регионы России. Собираем на одной площадке представителей НКО, СМИ, власти, студентов медиаспециальностей. Наши эксперты проводят мастер-классы по медиапродвижению, разбирают вопросы участников интенсива.

Кроме того «Открытые НКО» разработали деловую медиа-игру, и тренинг стал двухдневным. Мы видим результат: НКО точнее понимают, что нужно СМИ, а журналисты начинают воспринимать в НКО как источник информации, ведь в благотворительных и социальных проектах есть сильные истории, интересные читателю.

- В этом году мы едем в Хабаровский край, на Камчатку, Приморский, Красноярский край, Удмуртию, Калининград, Свердловскую область. То есть поедем туда, куда эксперты, бывает, не доезжают. Не так давно мы приезжали в приграничные регионы: Курск, Белгород, Луганск, Донецк.

Фото: Открытые НКО

7. НКО могут выиграть публикации в «Комсомольской правде» благодаря конкурсам

«Комсомольская правда» выступает партнером конкурсов, которые проводит «Открытые НКО». Победители получают публикации в газете и на сайте kp.ru. Кроме того, все конкурсные тексты выходят на «Открытых НКО» в специальном разделе, а значит все участники могут громко рассказать о своей деятельности на всю страну.

- В этом году мы сделали очень интересные конкурсы. В первом медиаволонтеры писали про некоммерческие организации. Это ребята, которые еще обучаются на втором, третьем курсе, получили возможность опубликоваться в «Комсомольской правде», на федеральном портале «Открытые НКО» под своей фамилией. И следующий этап был – экспертные статьи. Мы поняли, что очень важно, когда некоммерческие организация не просто рассказывает о своей деятельности, а когда показывают свою экспертность. В НКО есть психологи, юристы, логопеды и многие другие профи. Мы дали им слово. Каждый участник конкурса готовил статью с советами для простых людей, с советами для жизни. Мы получили наиболее широкий отклик у наших партнеров, журналистов.

8. Стартует серия вебинаров, в том числе по работе НКО с нейросетями

В августе стартует новый сезон «Открытых НКО». Команда медиаплатформы dobro.live запустит серию полезных вебинаров и курс по работе с ИИ.

- Мы стали ближе к участникам и провели открытые вебинары, где каждый участник мог задать свой вопрос. Это направление решили не просто продолжить, а усилить. Сделаем акцент на новые технологии, направление назвали «Открытые НКО. Новые технологии». В его рамках проведем новый курс обучения по искусственному интеллекту. Запустим серию вебинаров, обучим инструментам, дадим пошаговую инструкцию, как разрабатывать страницу с помощью ИИ, как упростить при помощи технологий свою деятельность, - рассказала Анна Хороших.

9. На «Открытых НКО» появится раздел с советами НКО для НКО

Новый раздел на сайте будет посвящен обмену опытом в некоммерческом секторе. Лидеры НКО смогут публиковать здесь советы для коллег, делиться практикой, кейсами, давать рекомендации по продвижению, разбирать типичные ошибки.

10. Появится рубрика с советами для широкой аудитории

А еще у НКО немало житейских лайфхаков. Это слово дословно переводится «знаю как». Знают и готовы делиться советами профи НКО-сектора: психологи, юристы, логопеды, юристы и многие другие. Причем это не узкопрофильные темы только для своих и только для тех, кто в сфере благотворительности. Это полезные советы для всех: с чего начать беговые тренировки, как помочь ребенку адаптироваться в школе, что делать, если у кого-то из близких зависимость от гаджета.

Материалы от профи сектора на житейские темы выходили на платформе много раз. Например, мы рассказывали о том, как родительские реакции влияют на детей, как распознать сигналы буллинга в школе, какие «бабушкины игры» заменят малышу гаджеты и игрушки.

- Теперь все экспертные статьи будут собраны в разделе «Добрые советы». Надеемся, что это поможет продвигать не только экспертов НКО, как признанных авторитетов в своей области, но и очень важно, что такой комплексный подход поможет НКО наладить, отстроить свои механизмы для повышения эффективности медиаработы.

В начале июля в Москве прошел Всероссийский форум женщин-лидеров НКО, важной частью мероприятия стала секция «НКО и медиа», проведенная совместно с «Открытыми НКО» в Общественной палате Российской Федерации.

- «Открытые НКО» подготовили отдельную секцию, мы пригласили экспертов. В том числе была интересная тема, как рассказывать про свою деятельность через книги. Это еще одно направление, которое у нас в планах «Открытых НКО» - готовить такие экспертные книги и выпускать их для сектора НКО. Таких полезных изданий очень мало в этом направлении, - говорит Анна Хороших. - На каждую секцию форума собрались женщины лидеры НКО, рассказывали о своих наработках, как их транслируют в другие регионы. Это больше, чем просто «обмениваться опытом». Здесь действительно это все собиралось в региональные, межрегиональные проекты. Мы верим, что после таких очных встреч в таких знаковых местах будут появляться сильные проекты.