От вакансий до экспертных статей: 10 возможностей, которые предлагают общественникам «Открытые НКО» Медиаплатформ

Некоммерческие организации официально существуют в России с 1991 года. С этого же времени начал формироваться новый раздел СМИ – добрая журналистика. От колонок, посвященных социальным и благотворительным проектам, шагнули к постам в соцсетях, блогерам и целым изданиям. Вклад в развитие движения внесла медиаплатофрма «Открытые НКО» - dobro.live, команда которой с 2019 года помогает некоммерческим организациям по всей стране громче рассказывать о своих инициативах, «заряжая» энергией добра все больше людей.
Как и чем платформа dobro.live полезна НКО, какие есть возможности сейчас и какие появятся в скором времени – об этом в эфире программы «Доброволец» на Радио «Комсомольская правда» рассказала Анна Хороших, руководитель проекта «Открытые НКО», руководитель социальных программ медиагруппы «Комсомольская правда», учредитель первой национальной профессиональной премии «Женщины НКО».
«Открытые НКО» – это медиаплатформа, которая объединяет некоммерческий сектор, СМИ и широкую аудиторию читателей нашей страны. Она помогает социально ориентированным некоммерческим организациям по всей России рассказывать о своих добрых делах. С 2019 года проект «Открытые НКО» поддерживает Фонд президентских грантов и медиагруппа «Комсомольская правда». Благодаря таким партнерам платформа от статуса внешней пресс-службы для НКО выросла до информационной и образовательной экосистемы для некоммерческого сектора.
Это значит, что:
Любая некоммерческая организация может быть представлена на сайте в Базе НКО. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить в личном кабинете профиль на свою организацию.
Может предложить редакции портала свои релизы. После модерации тексты будут опубликованы, а самые интересные попадут в рассылку по региональным и федеральным СМИ. Подробнее о требованиях к материалам – в разделе «О нас».
На самые интересные темы редакция портала «Открытые НКО» готовит видеоролики и подкасты с лидерами сектора.
- Главное в нашей платформе – это работа по принципу внешней пресс-службы. Когда через личный кабинет некоммерческая организация передает интересный анонс или какую-то историю, то наши специалисты рассылают по СМИ. И далее мы смотрим, куда эта статья дальше пошла, в какие паблики, собираем эту информацию. «Открытые НКО» стала именно многоступенчатой платформой, где можно посмотреть, как НКО размещается в СМИ, есть страница верификации этой НКО, и сразу все статьи видны, какие она опубликовывала, где материал опубликовывали другие СМИ, что очень важно для подготовки заявки на грант. Потому что можно сразу взять эту ссылочку и показать: вот здесь вот мы эксперты, вот здесь у нас вот такие статьи размещены в СМИ. И это очень хорошее подспорье для даже самых маленьких НКО. Если их не берет какие-то региональные медиа в своем регионе или городе. «Открытые НКО» всегда для вас открыты, - рассказала Анна Хороших.
- В этом году мы сделали особый акцент и даже назвали наш проект «Открытые НКО: Обучение, продвижение, сообщество». И у нас есть замечательный лекторий. В этом разделе уже собрано много информации для некоммерческих организаций,- рассказала Анна Хороших.
Найти «Лекторий» можно по ссылке. Все ролики для удобства разбиты по темам. Нажимая на заголовок раздела, вы попадаете в блок, где собраны лекции по одному из направлений. Например, в «Лектории» есть видео от экспертов по продвижению в соцсетях, по информационной открытости, работе со СМИ и другие.
На сайте «Открытые НКО» есть раздел «Контакт медиа НКО». Он состоит из трех основных блоков. Первый посвящен вакансиям в НКО-секторе, а именно – тут собраны вакансии из сферы медиа: журналисты, пиарщики, копирайтеры, фотографы, видеографы. НКО могут загружать сюда свои вакансии или искать сотрудников в базе.
Второй блок раздела «КонтактМедиаНКО» посвящен медиаволонтерам, молодым специалистам, готовым помогать фондам в свободное время. В разделе собраны анкеты волонтеров – журналистов, студентов медиаспециальностей.
- Мы приходим в вузы к журналистам и предлагаем им стать медиаволонтерами для некоммерческих организаций, чтобы материалы становились более качественными, как на платформе «Открытые НКО», так и когда мы их передаем дальше нашему партнеру «Комсомольской правде» на сайт и в другие СМИ, чтобы это были действительно материалы, которые способны достучаться до сердец миллионов людей, - рассказала Анна Хороших. - И таким образом мы создаем сообщество, где медиаволонтеры сами предлагают свои навыки для добрых дел: сделать видео, презентацию или прийти на какое-то мероприятие.
Третий блок раздела называется «Эксперты». Это база спикеров, профессионалов из НКО-сектора, готовых выступать для коллег – на мероприятиях, в публикациях СМИ. На свой странице эксперты рассказывают о себе и уточняют, с какими темами к ним можно обратиться.
Для того, чтобы попасть в базу «Экспертов», нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить в личном кабинете профиль на «Эксперта».
- Мы выезжаем в разные регионы России. Собираем на одной площадке представителей НКО, СМИ, власти, студентов медиаспециальностей. Наши эксперты проводят мастер-классы по медиапродвижению, разбирают вопросы участников интенсива.
Кроме того «Открытые НКО» разработали деловую медиа-игру, и тренинг стал двухдневным. Мы видим результат: НКО точнее понимают, что нужно СМИ, а журналисты начинают воспринимать в НКО как источник информации, ведь в благотворительных и социальных проектах есть сильные истории, интересные читателю.
- В этом году мы едем в Хабаровский край, на Камчатку, Приморский, Красноярский край, Удмуртию, Калининград, Свердловскую область. То есть поедем туда, куда эксперты, бывает, не доезжают. Не так давно мы приезжали в приграничные регионы: Курск, Белгород, Луганск, Донецк.
«Комсомольская правда» выступает партнером конкурсов, которые проводит «Открытые НКО». Победители получают публикации в газете и на сайте kp.ru. Кроме того, все конкурсные тексты выходят на «Открытых НКО» в специальном разделе, а значит все участники могут громко рассказать о своей деятельности на всю страну.
- В этом году мы сделали очень интересные конкурсы. В первом медиаволонтеры писали про некоммерческие организации. Это ребята, которые еще обучаются на втором, третьем курсе, получили возможность опубликоваться в «Комсомольской правде», на федеральном портале «Открытые НКО» под своей фамилией. И следующий этап был – экспертные статьи. Мы поняли, что очень важно, когда некоммерческие организация не просто рассказывает о своей деятельности, а когда показывают свою экспертность. В НКО есть психологи, юристы, логопеды и многие другие профи. Мы дали им слово. Каждый участник конкурса готовил статью с советами для простых людей, с советами для жизни. Мы получили наиболее широкий отклик у наших партнеров, журналистов.
В августе стартует новый сезон «Открытых НКО». Команда медиаплатформы dobro.live запустит серию полезных вебинаров и курс по работе с ИИ.
- Мы стали ближе к участникам и провели открытые вебинары, где каждый участник мог задать свой вопрос. Это направление решили не просто продолжить, а усилить. Сделаем акцент на новые технологии, направление назвали «Открытые НКО. Новые технологии». В его рамках проведем новый курс обучения по искусственному интеллекту. Запустим серию вебинаров, обучим инструментам, дадим пошаговую инструкцию, как разрабатывать страницу с помощью ИИ, как упростить при помощи технологий свою деятельность, - рассказала Анна Хороших.
Новый раздел на сайте будет посвящен обмену опытом в некоммерческом секторе. Лидеры НКО смогут публиковать здесь советы для коллег, делиться практикой, кейсами, давать рекомендации по продвижению, разбирать типичные ошибки.
А еще у НКО немало житейских лайфхаков. Это слово дословно переводится «знаю как». Знают и готовы делиться советами профи НКО-сектора: психологи, юристы, логопеды, юристы и многие другие. Причем это не узкопрофильные темы только для своих и только для тех, кто в сфере благотворительности. Это полезные советы для всех: с чего начать беговые тренировки, как помочь ребенку адаптироваться в школе, что делать, если у кого-то из близких зависимость от гаджета.
Материалы от профи сектора на житейские темы выходили на платформе много раз. Например, мы рассказывали о том, как родительские реакции влияют на детей, как распознать сигналы буллинга в школе, какие «бабушкины игры» заменят малышу гаджеты и игрушки.
- Теперь все экспертные статьи будут собраны в разделе «Добрые советы». Надеемся, что это поможет продвигать не только экспертов НКО, как признанных авторитетов в своей области, но и очень важно, что такой комплексный подход поможет НКО наладить, отстроить свои механизмы для повышения эффективности медиаработы.
В начале июля в Москве прошел Всероссийский форум женщин-лидеров НКО, важной частью мероприятия стала секция «НКО и медиа», проведенная совместно с «Открытыми НКО» в Общественной палате Российской Федерации.
- «Открытые НКО» подготовили отдельную секцию, мы пригласили экспертов. В том числе была интересная тема, как рассказывать про свою деятельность через книги. Это еще одно направление, которое у нас в планах «Открытых НКО» - готовить такие экспертные книги и выпускать их для сектора НКО. Таких полезных изданий очень мало в этом направлении, - говорит Анна Хороших. - На каждую секцию форума собрались женщины лидеры НКО, рассказывали о своих наработках, как их транслируют в другие регионы. Это больше, чем просто «обмениваться опытом». Здесь действительно это все собиралось в региональные, межрегиональные проекты. Мы верим, что после таких очных встреч в таких знаковых местах будут появляться сильные проекты.