Не стал Бэтменом, потерял роль в «Аватаре» и сорвал съемки у Балабанова: куда пропал актер Майкл Бин, игравший Кайла Риза в «Терминаторе»

Майкл Бин в кадре фантастического боевика "Терминатор" Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

И Майкл Бин, и Арнольд Шварценеггер в 1984 году звездами не были (хотя Шварценеггер к тому моменту успел сняться в «Конане-варваре»). Оба сыграли в скромной фантастической картине «Терминатор», поставленной никому не известным режиссером Джеймсом Кэмероном (на счету у него была только «Пиранья-2: Нерест» - хоррор про рыб-убийц, столь же ужасный, как его название, провалившийся в прокате с грохотом). Но «Терминатор» оказался шедевром. И Шварценеггер после него стал знаменитостью, а вот Бин - нет. Роль Кайла Риза, защищавшего мать будущего спасителя человечества Сару Коннор от робота из будущего, осталась в его биографии самой громкой. Почему?

«КТО ТАКОЙ ЭТОТ КЭМЕРОН?»

Biehn - немецкая фамилия, поэтому читается как Бин (в 80-е видеопереводчики у нас его упорно пытались называть на французский манер, Бьеном). Немецкие корни у его отца, а родился он в самой что ни на есть американской глубинке, в Алабаме (потом с родителями переехал в Небраску, потом в Аризону - но там тоже были провинциальные города). В школе Майкл увлекся драмкружком, потом занимался актерским мастерством в Аризонском университете. По ходу посмотрел «Таксиста», и работа Роберта Де Ниро стала для него одним из самых сильных впечатлений в жизни.

Появился в эпизоде мюзикла «Бриллиантин» (его имя даже не упоминалось в титрах). Потом ему повезло встретить агента Эда Лимато, работавшего в течение долгой карьеры с Ричардом Гиром, Дензелом Вашингтоном и Мелом Гибсоном. Правда, первый проект, который ему подсунул Лимато, оказался провальным: триллер «Фанат» о знаменитой актрисе (Лорен Бэколл), которую начинает преследовать сумасшедший молодой поклонник, убивающий тех, кто ей близок. Этого поклонника 25-летний Майкл и сыграл. В прокате картина собрала три миллиона долларов при бюджете в 10, а Бэколл «Фаната» публично раскритиковала (хотя в мемуарах, вышедших в 2004-м, внезапно объявила свою роль в нем одной из лучших за всю карьеру). Так или иначе, для Бина первый блин вышел комом.

Роль в триллере «Фанат», 1981 год

А потом Лимато подсунул ему сценарий «Терминатора». Первым вопросом Бина было «Да кто такой этот Кэмерон? Никогда о нем не слышал». Но он согласился встретиться с режиссером, и тот сразу понял, что нашел для своей картины героя. 35 лет спустя он так комментировал свой выбор в журнале The Hollywood Reporter: «Для меня это была какая-то квинтэссенция мужчины, он воплощал те мужские ценности, которыми я восхищаюсь: силу, честность, чувство долга, убежденность. Он не был слишком легкомысленным. Его обаяние происходило не от высокомерного блеска, не от сарказма, как у многих молодых актеров. У него душа была нараспашку, он не скрывал своих чувств».

Бин с режиссером Джеймсом Кэмероном на съемках "Терминатора" Фото: EAST NEWS.

Бин же рассказал журналистам, что на съемках влюбился в партнершу, Линду Хэмилтон. «Я был женат. Она была замужем. Не то чтобы у нас закрутился роман, просто она была такая славная, такая забавная... Такая красивая, такая сексуальная». А Хэмилтон говорила: «Я любила его, и не знаю человека, который бы его не любил. Он был моим миром». Так что любовь им было сыграть легко (а Бина как раз и привлекло в сценарии, что это фильм о любви). Еще Майкла поражал Кэмерон, работавший, как машина (как тот терминатор) - совершенно без устали.

Кэмерон взял Бина в свой следующий фильм - «Чужие». И в следующий - «Бездну». На студии хотели развернуть кампанию, чтобы Бина за «Бездну» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана», но со временем отставили эту идею. (Фильм не стал огромным событием, хотя был одним из первых, где использовались компьютерные спецэффекты более или менее нынешнего типа, и за фантастику Киноакадемия тогда номинировала редко - разве что Сигурни Уивер в тех же «Чужих» неожиданно повезло).

За роль в "Бездне" актера хотели было номинировать на "Оскар", но, как и часто в жизни Майкла Бина, в итоге не сложилось... Фото: EAST NEWS.

Большим ударом для Майкла стало, что не позвали в «Чужого-3» - его героя просто убили за кадром, сообщив об этом в прологе. Он потом не смотрел ни один фильм из франшизы «Чужие» - было слишком болезненно. Не взяли его и в «Бэтмена» - предпочли Майкла Китона. А потом, уже в 2000-е, он в течение девяти месяцев ждал, что сыграет полковника Куоритча, главного злодея в кэмероновском «Аватаре», но роль досталась Стивену Лэнгу. Кэмерон позвонил ему и сообщил: «В фильме будет сниматься Сигурни Уивер. Я не хочу, чтобы вы были там вместе, это вызовет ненужные ассоциации с «Чужими». «Я понял - комментировал Бин. - Я разочаровывался слишком много раз, чтобы впадать в депрессию больше чем на 24 часа».

КАК ОН ИСПУГАЛСЯ НОРИЛЬСКА

В 90-е успехом пользовались военный фильм «Морские котики» и вестерн «Тумстоун», но картина «К2» про восхождение на одноименную гору, «убийцу альпинистов», провалилась в прокате и была обругана критиками. Еще худшая судьба ждала «Бомбу замедленного действия» Ави Нешера, «Смертельное падение» Кристофера Копполы, «Шлюху» («Jade») Уильяма Фридкина. В великой «Скале» Майкла Бэя Бин сыграл небольшую роль и потерялся на фоне Шона Коннери, Николаса Кейджа и Эда Харриса. В «Планету страха» (2007) Роберт Родригес приглашал его уже в статусе сбитого летчика, звезды фильмов категории Б.

В 2004 году он мог сняться у Алексея Балабанова в фильме «Американец». Сюжет «Комсомольская правда» пару лет назад описывала так: «Американец с Уолл-стрит вложил (внезапно) десятки миллионов долларов в акции комбината в Норильске. Но что-то пошло не так, и предприятие обанкротилось. Акционер летит в Россию, чтобы разобраться в ЧП, но в итоге попадает в немилость к бандитам, становится бездомным и спивается. Встать на ноги ему помогает герой Алексея Чадова, который находит ему любимую русскую девушку, а потом прячет их обоих от бандитов в племени одного из малых народов Сибири».

Бин подписал контракт, прилетел на съемки - и запил. Похоже, просто испугался России. В частности, Норильска с его температурой -40 и гостиницей, напоминавшей, по словам переводчика и продюсера Тобина Обера, отель из «Сияния» Кубрика. Плюс партнер, Сергей Шнуров, долго не появлялся на площадке: снимать было нельзя, а бухать - можно. Потом перебрались в Иркутск на «разваливающемся самолете с винтовыми двигателями» - судя по всему, тут у Бина вообще началась паника, и он окончательно вышел из строя: пьяный, в жутком состоянии попал в больницу. О работе не могло идти и речи. Проект накрылся. Русские продюсеры подали на Бина в суд и, говорят, получили несколько сот тысяч долларов.

Актер с супругой Дженнифер Бланк. Фото: imago stock&people / Global Look Press

Потом он завязал с алкоголем. Перенес инсульт и операцию на открытом сердце, а после женился в третий раз на актрисе Дженнифер Бланк и в 2015-м в пятый раз стал отцом. И быть мужем и родителем, живущим на пенсию Гильдии киноактеров США (приличную), время от времени снимающемся в скромных фильмах, ему вроде бы нравится. Когда ему говорят, что в 80-е он был звездой, он отвечает: «Да не был я звездой. Брюс Уиллис был тогда звездой. Том Круз. Шварценеггер и Сталлоне. Они за фильм потом зарабатывали по 20 миллионов доллара, а я ни на одном и миллиона не сделал. Но, в общем, меня это устраивало!»

Актер Майкл Бин в наши дни. Фото: Carla Van Wagoner / Keystone Press Agency / Global Look Press

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