Не только мясо или рыба: «Аэрофлот» расширит основное меню класса Эконом лакто-вегетарианскими блюдами

Фото: пресс-служба компании «Аэрофлот»

С первого дня последнего летнего месяца в небо отправляется не просто дополнительное блюдо, а новый взгляд на бортовое меню для массового пассажира.

Теперь к стандартному выбору мясных и рыбных позиций добавляется третий, равноценный участник — лакто-вегетарианское горячее блюдо. Оно становится не заменой, а полноценной альтернативой.

Как сообщили в пресс-службе компании, за основу взяты два ключевых фактора: открытые данные о численности людей, придерживающихся лакто-вегетарианства, и анализ обращений от самих путешественников. Оказалось, что доля тех, кто исключает из повседневного меню мясо, птицу и рыбу, устойчиво растёт, и авиакомпания не может игнорировать эту аудиторию, предлагая ей лишь стандартный гарнир или отказ от горячего. Так родилась инициатива пилотного проекта, цель которого — сделать полёт комфортнее для каждого.

Важный нюанс: новшество носит пока экспериментальный характер. Воспользоваться новым предложением смогут исключительно пассажиры эконом-класса, чей рейс стартует из Москвы, а время в пути превышает семичасовой рубеж.

Лакто-вегетарианское горячее будет представлено на рейсе одним из перечисленных блюд, которые с определённой периодичностью будут меняться. Это сделано для того, чтобы у регулярных пассажиров не возникало ощущения дежавю. В числе первых утверждённых вариантов значатся:

- Паста пенне под томатным соусом с добавлением сыра;

- Рассыпчатая полба, томлёная с шампиньонами и томатами;

- Картофель в жареном виде с грибами и нотками укропа;

- Паста фарфалле («бабочки») в сливочном грибном соусе с травами.

Как видно, упор сделан на сытные углеводы и грибную составляющую, которая компенсирует отсутствие животного белка, сохраняя питательную ценность.

Эксперты полагают, что блюда придутся по вкусу и тем, кто следует принципам здорового питания, а также пассажирам, временно ограничивающим себя в животной пище по медицинским показаниям или религиозным убеждениям. Успех пилотного проекта, по всей видимости, повлияет на дальнейшее расширение линейки — возможно, в ближайшем будущем мы увидим подобные опции и на других направлениях, а список блюд пополнится новыми гастрономическими решениями. А пока — багаж сдан, меню выбрано, приятного полёта.