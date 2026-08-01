Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В День тыла Вооруженных Сил РФ (отмечается 1 августа) Министерство обороны опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие работу тыловых подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне спецоперации. Заместитель командира гвардейского Костромского парашютно-десантного полка с позывным «Герб» рассказал, как его подразделения доставляют боеприпасы и материальные средства, заправляют технику, пекут хлеб, обеспечивают бытовые нужды личного состава, включая банно-прачечное обслуживание и продовольственное обеспечение.

Офицер обратил внимание на важность подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп, которые защищают маршруты снабжения от атак вражеских БПЛА.

«Грузы к линии фронта доставляются с помощью беспилотников, наземных робототехнических комплексов и безэкипажных катеров. Также продолжают применяться такелажные группы, оснащенные средствами защиты от беспилотной техники противника», - отметил «Герб».

В преддверии дня официального праздника, глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим и гражданскому персоналу, задействованным в материально-техническом обеспечении армии и флота.

В своем обращении министр подчеркнул, что «тыловые службы на протяжении многих лет играют ключевую роль в обеспечении войск всем необходимым для успешного выполнения боевых задач, тем самым внося значительный вклад в укрепление обороноспособности страны».

Он особо отметил мужество и героизм специалистов тыла в годы Великой Отечественной войны. Тогда, в период 1941-1945 годов, они успешно справлялись с критически важными задачами по снабжению фронта боеприпасами, топливом, продовольствием и обмундированием, а также участвовали в восстановлении транспортной инфраструктуры – автомобильных и железных дорог.

Андрей Белоусов также акцентировал внимание на самоотверженность и верности воинскому долгу современных военнослужащих подразделений МТО.

«Их высокий профессионализм и ответственность позволяют эффективно решать задачи в условиях специальной военной операции», - подчеркнул министр и отметил роль подчиненных в обеспечении безопасности грузов, создании стратегических запасов, ремонте техники и бесперебойной доставке горюче-смазочных материалов непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Подразделения МТО ВДВ ежедневно обеспечивают личный состав всем необходимым в зоне проведения СВО

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