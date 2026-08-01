Землетрясение в Японии унесло жизни 36 человек: более 20 тысяч домов остались без света, остановились заводы Toyota и Honda

Число погибших в Японии возросло до 36 человек, не менее 136 получили ранения различной степени тяжести Фото: REUTERS.

Землетрясение магнитудой 6,8, обрушившееся на префектуру Кумамото на этой неделе, стало самым сильным в регионе за последние годы, сообщает Reuters.

По последним данным правительства префектуры, число погибших возросло до 36 человек, не менее 136 получили ранения различной степени тяжести. Толчок достиг максимального уровня в семь баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, что означает «катастрофические разрушения». При этом ситуацию серьёзно осложнил мощный афтершок (повторный толчок) магнитудой 5,8, произошедший в ночь на четверг. Он не только вызвал новые обрушения, но и существенно затруднил работу поисково-спасательных отрядов.

«Это было самое сильное землетрясение, которое я когда-либо переживал», - отмечает 73-летний владелец местной гостиницы Кандзо Мацумото.

Фото: REUTERS.

СПАСАТЕЛИ БОРЮТСЯ С ЖАРОЙ

Спасателям приходится действовать в экстремальных условиях: днём столбики термометров поднимаются до 35 градусов Цельсия, что создаёт риск тепловых ударов как для пострадавших, так и для самих спасателей. Почти 5 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии были направлены в пострадавшие районы для усиления местных пожарных и полицейских подразделений, и основные усилия сейчас сосредоточены на двух объектах, где под завалами остаются люди.

Из-за жары спасателям приходится действовать в экстремальных условиях Фото: REUTERS.

В торговом центре Aeon в городе Касима, который в момент удара был заполнен тысячами посетителей, продолжается масштабная поисковая операция. Около 170 спасателей в касках и масках прочёсывают руины, разбирая груды металлических конструкций и обломков.

Администрация центра сообщила, что около 3 тысяч клиентов были эвакуированы на парковку, однако затем произошёл взрыв газа в другой части здания — именно там оказались заблокированы 12 человек. Шестеро из них погибли. По словам представителей компании, все жертвы взрыва — это сотрудники магазина, которые вернулись в здание после первичной эвакуации, чтобы проверить оборудование и закрыть помещения.

Днём столбики термометров поднимаются до 35 градусов Цельсия, что создаёт риск тепловых ударов Фото: REUTERS.

Генеральный директор сети на специальной пресс-конференции в среду публично поклонился в знак извинения, признав, что компания «не смогла предвидеть возможность газового взрыва» после землетрясения. Причины происшествия сейчас выясняет специальная комиссия.

Второй местом масштабных поисков стала бумажная фабрика Nippon Paper в городе Яцусиро, где обрушилась дымовая труба. Под её обломками оказались 11 рабочих. Восемь из них спасти не удалось, двое ранены, и поиски последнего сотрудника продолжаются до сих пор — полиция и военные не оставляют надежды найти его живым.

Обрушившаяся дымовая труба на заводе Nippon Paper Фото: REUTERS.

РАЗРУШЕНЫ ЦЕЛЫЕ РАЙОНЫ

Последствия землетрясения ощущаются на всей территории префектуры. Почти 23 тысячи домов остались без электричества, а 75 тысяч — без водоснабжения. Более 15 тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища и разместиться в 400 временных убежищах.

С воздуха видны масштабы разрушений: целые кварталы частных домов превращены в груды щебня, некоторые строения сползли в реки.

Последствия землетрясения, произошедшего на юге Японии, в префектуре Кумамото Фото: REUTERS.

Автомобиль под завалами Фото: REUTERS.

Помимо социальной инфраструктуры, под ударом оказалась и экономика региона. Кюсю — ключевой промышленный хаб Японии, особенно для автомобилестроения и производства полупроводников. Эти отрасли дают около 20% промышленного выпуска региона.

Уже в первые часы после катастрофы ведущие корпорации объявили о приостановке работы своих предприятий. Компания Toyota временно остановила три завода, а Honda приостановила выпуск мотоциклов на своём заводе как минимум до выходных.

Префектура Кумамото уже пережила аналогичную трагедию в 2016 году, когда землетрясение унесло жизни 273 человек.

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