$5 млн за 5 минут на экране: «Одиссея» принесла актерам и Кристоферу Нолану бешеные деньги

За «Одиссею» студия Universal сразу заплатила Кристоферу Нолану $20 млн. Фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Кристофер Нолан - не только самый знаменитый режиссер на планете, но и один из самых богатых. Его состояние равняется минимум 250 млн долларов. За «Одиссею» студия Universal сразу заплатила ему $20 млн (напомним, Нолан выступил там еще в качестве сценариста и продюсера). А еще ему полагается процент от сборов. Сборы же явно перевалят за миллиард долларов, и это только в кинопрокате - а ведь многие потом за деньги будут смотреть фильм дома. Так что в общей сложности Нолан получит около $75-80 млн., а то и больше.

А вот сколько получили за «Одиссею» его актеры.

Мэтт Деймон (Одиссей) - $15 млн

Мэтт Деймон. Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Ничего удивительного: у него главная роль, причем чисто физически довольно изматывающая. Актер, снявшийся в десятках фильмов, именно «Одиссею» называл самым трудным. Ему перед съемками пришлось похудеть (в норме его вес - от 83 до 90 кг, в «Одиссее» - около 75 кг) и одновременно основательно подкачаться. Деймон рассказывал, что последний раз так мало весил в старших классах (на самом деле он, похоже, забыл, что для фильма 1996 года «Мужество в бою» худел до 63 кг). А потом он мерз в Исландии, где снимался визит Одиссея в царство мертвых, потел в Италии и в Западной Сахаре, мучился в гигантском бассейне, где волны создавались с помощью огромных самолетных моторов... «Это была экспедиция, а не съемки» - говорил он. И $15 млн - не самый большой гонорар в его карьере: за «Ультиматум Борна» 19 лет назад он получил $26 млн, за «Марсианина» (2015) - то ли $22, то ли $23 млн (с учетом процентов от прибыли).

Том Холланд (Телемах) - $10 млн

Том Холланд. Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Для сравнения, за фильм «Человек-паук: возвращение домой» в 2017 году Том Холланд получил $500 000 (плюс $1 млн бонусами по итогам проката), за продолжение - $4 млн, за третью часть - $10 млн, за четвертую, которая только что вышла в прокат - $25 млн. Но это роль Человека-паука, с которой Холланд прочно ассоциируется у зрителя, которую, кроме него, играть на данном этапе некому - за такое всегда платят больше. А, допустим, за фильм «Uncharted: на картах не значится», вышедший четыре с половиной года назад, он получил всего $2 млн. Так что $10 млн за Телемаха - это очень солидно.

Роберт Паттинсон (Антиной) - $6 млн

Роберт Паттинсон. Фото: Cat Morley/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Одна из ключевых ролей в фильме: Антиной, назойливый и подлый жених Пенелопы, там фактически главный злодей. Вообще, гонорары у Паттинсона разные: за «Бэтмена» он получил $3 млн (плюс бонусы по итогам проката), а за последнюю серию «Сумерек», вышедшую в двух частях - $25 млн (но там, как и Холланда в «Человеке-пауке», его было некем заменить, отсюда такая сумма).

Энн Хэтэуэй (Пенелопа) - $6-7 млн

Энн Хэтэуэй. Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Одна из любимых актрис Нолана, снимавшаяся у него в «Темном рыцаре: возвращении легенды» и в «Интерстелларе», сыграла страдающую и верную жену Одиссея. Гонорар для нее не рекордный: за «Возвращение легенды» она получила $7,5 млн, за мюзикл «Отверженные» - $10 млн, а за «Дьявол носит Prada-2» - $12,5 млн плюс бонусы (как в случае с Холландом в «Человеке-пауке» и Паттинсоном в «Сумерках», без нее этого фильма не было бы, поэтому так много). Роль в «Одиссее» не то чтобы огромная, и физических усилий не требовала.

Шарлиз Терон (Калипсо) - $6 млн

Шарлиз Терон. Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Вообще, гонорар Терон составляет от $10 до $20 млн за фильм, но в «Одиссее» роль совсем не требовала энергозатрат: ее нимфа проводит на экране от силы десять минут в тропической обстановке, никаких трюков и физических нагрузок не предусмотрено. Кстати, Терон много зарабатывает не только на фильмах, но и на рекламе: подсчитано, что контракт с фирмой Dior за 11 лет принес ей $55 млн. (Паттинсон же много лет рекламировал туалетную воду Dior Homme, и заработал на этом значительно меньше, чем Терон - $9 млн. Но тоже неплохо!)

Зендея (Афина Паллада) - $5 млн

Зендея. Фото: Jason Shore/Keystone Press Agency/Global Look Press.

У Зендеи роль запоминающаяся, но совсем маленькая: ее богиня Афина (то ли настоящая, то ли галлюцинация Одиссея) проводит на экране в общей сложности около 5 минут. Опять-таки никаких физических нагрузок. Но Зендея - одна из больших молодых звезд, ее разрекламированное участие могло привлечь в кинотеатры фанатов.

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