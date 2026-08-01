Виктор Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма*

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу , 31 июля, в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программы «Русский дозор Бута и Гамова».

В нашей передаче принимал участие известный военачальник, заместитель министра обороны, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров - беседу с ним мы опубликовали на сайте kp.ru в тот же день:

А сейчас - как мы с Виктором Анатольевичем обсуждали другие темы…

- Виктор, давайте мы сегодняшний наш «Русский дозор» начнем с визита главаря киевского режима Зеленского в США. Этот визит был провальный или нет, или не совсем? И как это может повлиять на конфликт на Украине?

- Да, Александр, визит состоялся, и, видимо, Зеленский приложил руку к тому, чтобы этот визит прошел так, как он хотел.

У меня есть даже такая теория, что Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм* (ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма*, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был) посетил предприятие, вернулся и умер.

Зеленский приложил руку к тому, чтобы этот визит прошел так, как он хотел Фото: REUTERS.

- Виктор, вы на что намекаете? Что он умер неслучайно?

- Да. Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили.

- Ужас. Зачем?

- Смотрите, Зеленский долго не мог попасть в Белый дом. Внимание Трампа было полностью сосредоточено на Ближнем Востоке, на конфликте с Ираном.

А тут такой повод. Приехал Линдси Грэм*, преставился. И Зеленский получил возможность, повод приехать.

Мы видим, как он использовал похороны для того, чтобы встретиться и с Трампом, и с Нетаньяху, и с сенаторами.

И, в общем-то, поприсутствовать, когда сенаторы голосовали за принятие того закона, который подготовил Линдси Грэм* - о таких адских санкциях против нашей страны.

Владимир Зеленский приветствует Линдси Грэма* на Украине 10 июля 2026 года. Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Но он же там ничего не добился, Зеленский.

- Опять же, для Зеленского что было важно...

- Через черный ход его встречали...

- Это понятно, но было две вещи. Смотрите, в ситуации на Украине, когда был конфликт Зеленского со смещением министра обороны (речь о Федорове).. И для него было важно - сможет ли он опять стать рукопожатиям, будет ли способен контролировать этот (протестный) процесс? Ведь за бывшим министром обороны Украины стояли определенные американские силы.

Поэтому для Зеленского было важно вовремя попасть (в Белый дом. - А.Г.). И, как мы знаем, какой в Белом доме принцип? кто первый встал, того и тапки.

Поэтому Зеленский приехал именно для того, чтобы первым доложить о ситуации на Украине, показать, что он контролирует обстановку в стране.

Под это, естественно, были предприняты и попытки таких яростных атак по инфраструктурным объектам у нас. Это все провалилось…

- И - атака на иранский корабль.

- Да… И причем видите, что произошло? Зеленский решил прогнуться и инициативно придумал: давайте-ка мы вступим в войну, раз Европа не вступила на стороне США против Ирана.

Зеленский предложил свои услуги: видите, мы можем атаковать корабли Ирана даже в Каспийском море.

После чего Сибигу заставили прямо из Белого дома позвонить в Иран и извиниться. Почему? Потому что американцы прекрасно понимают, что...

Атака на иранский корабль Фото: REUTERS.

- Министр иностранных дел Украины.

- Иначе бы Иран очень жестко тоже ответил, присоединился бы к нашим массовым и групповым ударам, которые в последнее время Министерство обороны регулярно проводит по Украине.

- Давайте закончим с главарем киевского режима. Все-таки он не добился того, чего хотел. Там же фантастическое количество ракет он требовал.

- Конечно, его медийная часть администрации будет продавать как огромный успех. Они говорили - 8 из 10 оценка их.

На мой взгляд, в Америке все намного сложнее. По крайней мере, сегодня прошла информация, что Трамп не спешит, якобы передумал передавать лицензию Украине для производства ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Это тоже интересный знак…

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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