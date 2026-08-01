Европу охватили лесные пожары: Греция эвакуирует людей по морю, Испания и Франция борются с новыми очагами возгорания

Чрезвычайная ситуация коснулась регионов Аттика и Эвбея, где риск пожаров оценён как экстремальный Фото: REUTERS.

Лесные пожары, раздуваемые штормовыми ветрами, в субботу охватили сразу несколько районов Греции, включая окрестности Афин, сообщает Reuters. При этом до последних дней страна относительно мягкий летний сезон и меньше страдала от аномальной жары. Впервые за несколько лет не было угрозы возгораний. Теперь же спасатели и пожарные вновь работают на пределе возможностей, а власти выпускают экстренные предупреждения для населения.

Чрезвычайная ситуация коснулась регионов Аттика и Эвбея, где риск пожаров оценён как экстремальный. Особую тревогу вызывает то, что ветер не стихает, и метеорологи прогнозируют его усиление, что может свести на нет все усилия по локализации очагов.

Cпасатели и пожарные вновь работают на пределе возможностей Фото: REUTERS.

Фото: REUTERS.

Наиболее критическая обстановка – в городе в прибрежном городе Порто-Гермено. Огонь распространяется из этого района сразу в нескольких направлениях. Местным жителям было предложено срочно покинуть свои дома.

"В Порто-Гермено сгорели десятки домов. Их чуть меньше 100, но это много", - сказал заместитель мэра по гражданской защите муниципалитета Мандра Димитрис Пагонис.

Фото: REUTERS.

Фото: REUTERS.

ПЫЛАЕТ ВСЯ ЕВРОПЫ

Во Франции ситуация также остаётся напряжённой. В горном департаменте Вар на юго-востоке страны пожар, который три дня назад удалось взять под контроль, в пятницу вспыхнул с новой силой. По данным телеканала BFM, за шесть часов огонь охватил более тысячи гектаров. В ночь на субботу были эвакуированы почти 2500 человек. К месту происшествия стянуты дополнительные силы пожарных — в субботу ожидается усиление ветра, что серьёзно осложнит работу.

Тушение огня во Франции Фото: REUTERS.

В Испании также продолжают тушить несколько крупных очагов, хотя два дня назад правительство объявило о завершении национальной чрезвычайной ситуации, вызванной масштабными пожарами в центральных провинциях.

Пожар в Испании Фото: REUTERS.

Помимо прямых разрушений от огня, Европа страдает от аномальной жары, которая уже унесла тысячи жизней.

В Австрии национальное агентство по здравоохранению и продовольственной безопасности зафиксировало рекордные 395 смертей, связанных с перегревом, только за июнь. Около половины метеостанций Австрии в июне показали температуру не ниже 35 градусов Цельсия, а на 15 станциях столбики термометров поднимались до 39 градусов и выше.

Люди спасаются от жары под зонтиком в Австрии Фото: REUTERS.

Ранее на этой неделе Великобритания сообщила о примерно 2877 случаях смерти от теплового удара с начала года. Во Франции за период с 17 июня по 2 июля зафиксировано 5764 случая избыточной смертности, связанной с жарой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди плыли на матрасах и ломали заборы кусачками»: Сеуту взяли штурмом 50 000 мигрантов. Испанию хотят выкинуть из Шенгена