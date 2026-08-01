Убийство 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых официально подтвердили в тайской полиции

Трагедия, разыгравшаяся в конце июля в тайской Паттайе, потрясла не только Россию, но и всю азиатскую страну. 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман, уже восемь лет проживавшие в Таиланде вместе с матерью, 26 июля выехали из дома на мотоцикле и бесследно исчезли. Примерно через 20 минут после отъезда на телефон матери пришло тревожное сообщение от Дианы с одним лишь словом — «Срочно!». Больше на связь молодые люди не выходили.

Мать пропавших детей, Зарина Назимова, немедленно обратилась в полицию. Как выяснилось позднее, камеры наблюдения зафиксировали брата и сестру в 300 метрах от дома, а затем, около часа ночи, на трассе 7 — уже в компании двух неизвестных мужчин.

Последнее фото в соцсетях Зарины Назимовой — с ее сыном Ромой

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Масштабное расследование, развернутое таиландской полицией, быстро принесло первые результаты. Уже 30 июля были задержаны двое подозреваемых — 43-летний Тхану Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. На допросе они признались, что убили россиян с целью ограбления — преступникам нужен был мотоцикл, на котором передвигались Назимовы. По словам одного из задержанных, Кыттхонга, он застрелил Романа, а его сестру Диану забил до смерти. Тела жертв злоумышленники вывезли в район горы Као Чи Чан в провинции Чонбури и захоронили. При этом один из фигурантов категорически опроверг версию об изнасиловании девушки.

Главные подозреваемые в двойном убийстве задержаны

Мотоцикл, ставший причиной трагедии, был найден полицией в разобранном состоянии — он оказался закопанным в лесном массиве на юге Паттайи, примерно в 200 метрах от автотрассы.

Найденный мотоцикл был частично разобран и закопан в землю

СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА

Однако расследование преподнесло ещё более мрачный сюрприз.

В ходе раскопок на месте захоронения тел Назимовых полиция обнаружила останки ещё трёх человек — целой тайской семьи из трёх человек. Как выяснилось, задержанные по делу об убийстве россиян оказались причастны к исчезновению супружеской пары Вичиана (53 года) и Чантаны (50 лет), а также их 18-летней дочери Ничапхи, пропавших ещё в середине июня. Родственник обратился в полицию 27 июня после того, как потерял с ними связь. Тела тайской семьи были найдены захороненными на кокосовой плантации неподалёку от места, где были обнаружены россияне.

За этой лентой - место, где убийцы закопали тела. Фото: Скриншот с онлайн-трансляции

По версии следствия, к совершению обоих преступлений причастны четыре человека. Двое из них — Понг и Тонг (как их называют в тайских СМИ) — уже задержаны и дают показания. Ещё двое, известные как Болл и Флюк, объявлены в розыск.

Согласно показаниям Тонга, группа из четырёх человек, выдавая себя за полицейских, ворвалась в дом тайской семьи поздно ночью. Они связали родителей, а когда дочь вернулась из магазина, задержали и её. Всех троих вывезли на пикапе, принадлежавшем семье, а затем убили. Похищенный автомобиль, по некоторым данным, планировалось использовать для перевозки наркотиков.

Что касается убийства россиян, то, по словам Тонга, он и Понг случайно встретили брата и сестру, когда те остановились у дороги. Преступники также представились полицейскими, после чего скрутили жертв и увезли в безлюдное место.

ИЗВИНЕНИЯ МИНИСТРА ПОСЛЕ УБИЙСТВА РОССИЯН В ТАИЛАНДЕ

Ситуация достигла такого резонанса, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун 1 августа лично прибыл в Паттайю. Он посетил место захоронения россиян, а затем и место, где были найдены останки тайской семьи. Глава правительства, по свидетельствам очевидцев, был заметно расстроен при осмотре мест преступлений.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

На пресс-конференции Анутхин принёс официальные извинения российским гражданам и туристам: «Я приношу извинения российскому народу и выражаю свои соболезнования, особенно в связи с тем, что они призывали людей из своей страны посещать нашу».

Премьер признал, что это дело нанесло серьёзный ущерб репутации Таиланда как безопасного туристического направления.

«Они (преступники) убили не только двух иностранцев и трёх тайцев — они «убили» тайский народ в целом и разрушили наши усилия по укреплению доверия среди иностранцев, нанеся ущерб нашей стране», — заявил глава правительства.

Подозреваемые уже доставлены в суд Паттайе. Им предъявили обвинения в умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия, совершённом группой лиц по предварительному сговору с выдачей себя за представителей власти. Как заявил председатель Коллегии адвокатов Паттайи Суксан Митсачан, максимальным наказанием по этому делу может стать смертная казнь.

Посольство России в Таиланде, в свою очередь, выразило надежду на всестороннее расследование и справедливое наказание виновных. Глава дипмиссии Евгений Томихин сообщил российским СМИ, что посольство продолжает поддерживать контакт с таиландскими властями. Россия настаивает на том, чтобы расследование было проведено беспристрастно, а виновные понесли заслуженное наказание.

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