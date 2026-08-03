Около 19:50 очевидцы сообщили о взрыве в районе Кудринской площади в Москве Фото: Мария Ворнакова.

Вечером в субботу, 1 августа, очевидцы сообщили о взрыве в районе Кудринской площади в центре Москвы - многие слышали сильный хлопок. Сообщается, что инцидент произошел в одном из ресторанов, находящихся на первом этаже жилого дома.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЗРЫВ В РЕСТОРАНЕ В МОСКВЕ 1 АВГУСТА 2026 ГОДА

По предварительной информации, взрыв имеет бытовой характер.

По словам источника в правоохранительных органах, ресторан сегодня вечером был закрыт на частное мероприятие.

Очевидцы говорят, что к месту происшествия проследовали несколько машин скорой помощи, а сотрудники полиции перекрывают часть Баррикадной улицы от метро Баррикадная до Новинского бульвара (он является частью Садового кольца).

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ ИЗ-ЗА ВЗРЫВА НА КУДРИНСКОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 1 АВГУСТА

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что на месте работают сотрудники ведомства

«Сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в ГУ МВД России по Москве.

По данным столичного СК, точное количество погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется, на месте работают следователи и криминалисты. Пострадавшим при взрыве в Москве 1 августа оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает Минздрав России.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Столичный Департамент транспорта сообщил о переносе Ночного ведофестиваля, который должен был сегодня состоятся на Садовом кольце. Старт первых участников был назначен на 21:00.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения, - сообщили в ведомстве. - О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах».

ТЕРАКТ СО ВЗРЫВОМ БОМБЫ В МОСКВЕ 1 АВГУСТА: НАК СООБЩИЛ О ПОДРЫВЕ СВУ

Около 23:00 Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что у ресторана в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

По сообщению ведомства, бомбу в заведение попыталась пронести женщина, ее остановил охранник. Оба в результате взрыва погибли. Третьим погибшим при взрыве на Кудринской площади стал один из посетителей ресторана. Ранения получил 21 человек.

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