Катрин Денев одевалась у Ива Сен-Лорана в стиле «бабушка». А Лиля Брик взяла его духи с собой в гроб

Исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного французского кутюрье Ива Сен-Лорана. Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«НЕРВНАЯ ДЕПРЕССИЯ» И ЛЕЧЕНИЕ ШОКОМ

Ив Сен-Лоран родился в алжирском городе Оране (Алжир тогда, 90 лет назад, был колонией Франции). С одной стороны - вполне себе провинция. С другой - Ив рос на вилле, в состоятельной семье, ходил с матерью в оперу, в театр и на концерты, дома без конца разыгрывал спектакли перед маленькими сестрами, кузенами и другими детьми. Сочинял стихотворения, много рисовал. С третьей стороны - он был законченным интровертом, за пределами дома (то есть своей личной волшебной вселенной) чувствовал себя неуютно, в школе был изгоем и одиночкой. Высокий, тощий, сутулый, неуклюжий, слабый, в очках... В 13 писал наивные стихотворения:

«Как ты счастлив!

Тебе ничего не нужно.

У тебя есть все! Богатство,

Красота, юность.

Как хорошо, что это так.

Но от этой жизни

Ты уже устал.

Она больше тебя не радует!»

Но у него был очевидный талант рисовальщика и, главное, модельера: он делал костюмы кукол для постановок в домашнем кукольном театре, потом стал давать советы, как одеваться, взрослым родственницам... В 17 лет принял участие в конкурсе, устроенном Генеральным секретариатом шерстяной промышленности, послал туда свои эскизы - и занял третье место. Приехал за призом в Париж. Там свел знакомство с главным редактором журнала Vogue Paris Мишелем де Брюноффом. Тому тоже очень понравились рисунки юноши, потом между ними завязалась переписка. Ив вернулся в Оран, окончил школу, снова выиграл парижский конкурс (на этот раз заняв первое место...)

А потом де Брюнофф решил свести его со своим другом - одним из крупнейших кутюрье Франции Кристианом Диором. Его потрясла очередная серия эскизов Сен-Лорана. Своей подруге он писал: «К моему изумлению, из пятидесяти набросков, которые он мне принес, как минимум двадцать могли бы быть сделаны рукой Диора. В своей жизни я не встречал никого одареннее. Я только что договорился об их встрече, объяснив Диору, что речь идет не об утечках, поскольку наш малыш приехал накануне, а коллекция Кристиана вышла два дня назад… Я сейчас поведу его за руку к нему…»

Диор тоже мгновенно оценил талант парня и взял его на работу ассистентом. Это было летом 1955 года. А летом 1957-го Диор сказал его матери, что хочет, чтобы Ив после его смерти возглавил модный дом. Мать подумала, что ослышалась: какая смерть, какое «возглавить»? Диору всего 52, а Иву - 21! Но через три месяца Диор внезапно умер от разрыва сердца. И совсем юный Ив встал на его место.

Ив Сен-Лоран занял место умершего Диора. Фото: John Downing / Contributor/ gettyimages.com

Вундеркинд делал очень интересные коллекции, но его карьера в Dior длилась недолго: призвали в армию. Надолго он там не задержался: через три недели попал в психушку, где его лечили электрошоком от нервного срыва. Поскольку он уже был знаменит, Минобороны сообщило о его госпитализации в газеты, добавив: «состояние здоровья господина Сен-Лорана, который, по-видимому, страдал уже несколько месяцев нервной депрессией, стало причиной этих необходимых мер». Естественно, его комиссовали. И тут же выяснилось, что в Dior нашли ему замену - от чего «нервная депрессия» лишь усилилась. Впрочем, Сен-Лоран нашел в себе силы, чтобы подать на Dior в суд (он выиграл и получил большие деньги за моральный ущерб), а потом основать собственную фирму.

С тех пор дела у него шли блестяще. Одним из главных триумфов стала коллекция «Мондриан», названная в честь выдающегося нидерландского художника: черные линии, белые и цветные квадраты. Он был одним из первым, кто перенес геометрию Мондриана с холстов в дизайн - потом эти квадраты и прямоугольники где только не появлялись, вплоть до станции московского метро «Румянцево».

Катрин Денев в 1966 году на встрече с Елизаветой II. Фото: Hulton Archive / Stringer/gettyimages.com

Еще он использовал русские мотивы, и Катрин Денев вспоминала, что в 1966 году, готовясь к встрече с Елизаветой II, «решила попросить Сен-Лорана сшить вечерний костюм. И вместо того, чтобы пойти на показ его моделей, явилась к нему с фотографией очень красивого платья, в стиле «бабушка», из его прошлогодней «русской коллекции». Узкое красное платье, украшенное бриллиантами – оно показалось мне чудесным: очень простое и очень элегантное». Сохранилось много фотографий Денев и Елизаветы, платье на ней белое, красный там только квадрат наверху. Но действительно элегантное, и есть в нем что-то русское. А что Сен-Лоран имел в виду под стилем «бабушка», можно только гадать. Что он имел в виду, когда назвал своего французского бульдога Мужиком (Moujic)?

Впрочем, есть версия, что имя для бульдога придумала Лиля Брик, которая подружилась с Сен-Лораном уже в очень пожилом возрасте. Он шил для нее платья, поздравлял ее с днями рождения... Да и в гробу она была надушена сен-лорановским «Опиумом».

Есть версия, что имя для бульдога "Мужик" придумала Лиля Брик, которая подружилась с Сен-Лораном уже в очень пожилом возрасте. Фото: John Downing / Contributor/ gettyimages.com

«В РЕЖИМЕ САМОУНИЧТОЖЕНИЯ»

Кстати, «Опиум» - самые знаменитые духи из множества, вышедших под его именем - вызвали скандал из-за своего названия: оно казалось слишком провокационным. Сен-Лоран к моменту их выхода переключился с России на Китай, и как раз китайцы, проживавшие в США, оказались резко против: начали напоминать Сен-Лорану, сколько жизней их соплеменников унес опиум* в XIX веке. И вообще, это один из самых опасных наркотиков*, как можно?

Однако была устроена грандиозная презентация аромата в Нью-Йорке. Арендовали корабль с подходящим названием «Пекин» (на месте капитана находился писатель Трумен Капоте), и, как пишет биограф модельера Лоранс Бенаим, корабль «был весь в цветах. Бамбук, китайские храмы, гигантский Будда. В этом плавучем саду из двух тысяч орхидей с Гавайев и тысячи лилий, присланных прямо из Голландии, молодые шикарные, старые почетные и другие божества бизнеса и моды ходили по лепесткам роз. Пока они восхищались, небо Манхэттена, словно бархатный купол, осветилось буквами Yves, и двадцать минут длился великолепный фейерверк». В США за полгода «Опиума» продали на три миллиона долларов, в Европе за год - вообще на тридцать миллионов.

«Опиум» - самые знаменитые духи из множества, вышедших под именем Ив Сен-Лорана - вызвали скандал из-за своего названия. Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

При этом у Сен-Лорана как раз во время запуска «Опиума» и предшествовавшей ему одноименной модной коллекции снова разыгралась депрессия, которую он признал публично («я болен, очень болен...») К этому прибавлялись проблемы с наркотиком* и алкоголем. О нем говорили: «Ив начал жить в режиме самоуничтожения». Некоторые его заживо хоронили. И, тем не менее, он держался еще десятилетия, вызывая бешеный восторг у тысяч клиенток, знаменитых и просто богатых. Катрин Денев, ставшая его лучшей подругой, говорила: «Я хотела бы быть обнаженной под его нарядами, всем телом ощущая шелковистость их подкладок. Платья Сен-Лорана доставляют мне прежде всего физическое удовольствие».

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран были друзьями. Фото: Cinema Legacy Collection/The Hol/imago-images.de/Global Look Press

Мир моды он покинул лишь в 2002-м, за шесть лет до смерти, и настроения у многих тогда были траурные. Актриса Анук Эме сказала, что ушла эпоха. А знаменитый коллега Сен-Лорана, модельер Юбер де Живанши, добавил: «C ним уходит настоящая Высокая мода. После будет только мода».

* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

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