Дмитрий Шепелев показал сыновей: вот как сейчас выглядит Платон от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев увез семью на отдых Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Шепелев показал свою семью. Телеведущий находится с женой Екатериной Тулуповой и тремя детьми в отпуске.

Дмитрий Шепелев опубликовал фотографии своих близких в блоге. "Было тепло и было хорошо", - кратко подписал он снимки.

На кадрах вся семья в сборе. Екатерина Тулупова, младший сын Тихон, а также 13-летний Платон от Жанны Фриске выглядят счастливыми.

Платону 13 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Кстати, не так давно Дмитрий рассказал о непростом периоде старшего сына. У него в самом разгаре подростковый возраст. "Закрытая дверь. Конское экранное время. Часы на телефоне с друзьями и пара минут в день - с нами. Комната, похожая на «зону отчуждения»", - описывал Шепелев происходящее с Платоном.

Он стремится наладить контакт с отпрыском. "Я точно знаю: чтобы сохранить отношения на годы вперед, работать нужно именно сейчас - в турбулентное время переходного возраста", - объяснил шоумен.

Телеведущий хватается за любую возможность провести время с ребенком.

От Екатерины Тулуповой у шоумена растет сын Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Непросто отцу приходится и с младшим Тихоном от Тулуповой. "Расписался в собственном бессилии. Но потом передумал. У нас в семье есть закон: если я и мой младший сын остаемся наедине, он идеальный ребенок. Сам ест. Сам одевается. Сам чистит зубы", - рассказывал шоумен.

Однако, по его словам, стоит в комнату зайти маме четырехлетнего ребенка, его не узнать. "Все, тушите свет. Вместо ребенка - подменыш: «Не хочу кашу! Она горячая! Не эту футболку, она колется! Папа меня ругает!» А я ведь просто попросил убрать со стола ноги", - откровенничал 43-летний Дмитрий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину