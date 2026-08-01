Герой спецоперации «Z» Кирилл Спильник бьет украинские дроны из пулемета точно

Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили ордена и медали. Но служат они не ради наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитёр», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. О Наполеоне русский полководец однажды сказал: «Широко шагает, да пора унять молодца».

ВЫЯВИЛ СКОПЛЕНИЕ ДЕСАНТА БОЕВИКОВ

Лейтенант Александр Гломозденко

Лейтенант Александр Гломозденко Фото: Минобороны РФ.

Командир взвода лейтенант Александр Гломозденко выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения боевой задачи несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, расчеты ударных БПЛА под командованием Гломозденко выявили расположение двух единиц техники с десантом ВСУ.

Благодаря профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Александра Гломозденко и вверенного ему личного состава, по обнаруженным районам сосредоточения противника был скорректирован прицельный огонь нашей артиллерии, в результате чего цели были уничтожены, а ротация подразделений ВСУ сорвана.

БЬЕТ ДРОНЫ ИЗ ПУЛЕМЕТА ТОЧНО

Младший сержант Кирилл Спильник

Младший сержант Кирилл Спильник Фото: Минобороны РФ.

Командир отделения младший сержант Кирилл Спильник выполнял боевую задачу по охране позиций батальона на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения боевой задачи на посту воздушного наблюдения, Спильник обнаружил вражеский БПЛА самолетного типа, двигающего в сторону дислокации подразделения.

Заняв выгодную для стрельбы позицию, Спильник прицельным огнем из пулемёта уничтожил вражеский дрон, предотвратив его боевое применение противником.

Благодаря грамотным действиям и профессионализму младшего сержанта Кирилла Спильника, были предотвращены потери среди личного состава, а противник не имел успеха и утратил вооружение.

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