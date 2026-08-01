Герой спецоперации «Z» Кирилл Спильник бьет украинские дроны из пулемета точно

Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили ордена и медали. Но служат они не ради наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитёр», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. О Наполеоне русский полководец однажды сказал: «Широко шагает, да пора унять молодца».

ВЫЯВИЛ СКОПЛЕНИЕ ДЕСАНТА БОЕВИКОВ

Лейтенант Александр Гломозденко

Командир взвода лейтенант Александр Гломозденко выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения боевой задачи несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, расчеты ударных БПЛА под командованием Гломозденко выявили расположение двух единиц техники с десантом ВСУ.

Благодаря профессионализму и грамотным действиям лейтенанта Александра Гломозденко и вверенного ему личного состава, по обнаруженным районам сосредоточения противника был скорректирован прицельный огонь нашей артиллерии, в результате чего цели были уничтожены, а ротация подразделений ВСУ сорвана.

БЬЕТ ДРОНЫ ИЗ ПУЛЕМЕТА ТОЧНО

Младший сержант Кирилл Спильник

Командир отделения младший сержант Кирилл Спильник выполнял боевую задачу по охране позиций батальона на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения боевой задачи на посту воздушного наблюдения, Спильник обнаружил вражеский БПЛА самолетного типа, двигающего в сторону дислокации подразделения.

Заняв выгодную для стрельбы позицию, Спильник прицельным огнем из пулемёта уничтожил вражеский дрон, предотвратив его боевое применение противником.

Благодаря грамотным действиям и профессионализму младшего сержанта Кирилла Спильника, были предотвращены потери среди личного состава, а противник не имел успеха и утратил вооружение.