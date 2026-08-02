Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский, на полевом пункте управления гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка лично вручил государственные награды военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в Запорожской области.

«Во время штурма воинами «крылатой пехоты» был успешно захвачен укрепленный опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, где было нейтрализовано шесть военнослужащих противника. Теплинский поблагодарил бойцов за службу и поздравил личный состав с наступающим праздником», - комментируют кадры в Минобороны России.

Военнослужащие Псковского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Центр», также отмечают свой профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнение боевых задач на Добропольском направлении.

Десантники, имеющие опыт боевых действий на различных участках СВО, включая освобождение населенных пунктов в Херсонской области, ЛНР и ДНР, а также отражение прорыва ВСУ в Курской области, вновь и вновь демонстрируют высокий профессионализм.

Одним из ярких примеров ратного мастерства стал военнослужащий 76-й гвардейской дивизии ВДВ с позывным «Катана», который успешно применяет беспилотники на поле боя. Недавней успешной операцией псковских десантников стало освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР.

Действуя в составе малых штурмовых групп в тесном взаимодействии с расчетами БПС, воины «крылатой пехоты» выбили противника с укрепленных позиций.

В свой профессиональный праздник десантники группировки войск «Центр» остаются на боевых постах, продолжая освобождение населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Сегодня подготовка современных десантников включает интенсивные физическую и тактическую подготовку, отработку штурмовых действий, стрельбы на коротких дистанциях и слаженного взаимодействия в группах. Особое внимание уделяется противодействию беспилотникам, включая управление ударными FPV-дронами.

ДАТЫ И ЦИФРЫ

Создание и ранние этапы:

• 1930 год: Официально установлена дата Дня ВДВ — 2 августа. Эксперимент по высадке парашютного десанта (12 человек) проведён на учениях Московского военного округа под Воронежем.

• 1929 год: Истоки ВДВ связывают с теорией глубокой наступательной операции - у г. Гарм (Таджикистан) высажена группа красноармейцев для разгрома басмачей.

Боевой путь:

• 1939 год: Боевое крещение на реке Халхин-Гол против японцев. 352 десантника награждены орденами и медалями.

• 1939–1940 гг.: Участие в советско-финской войне (201, 204, 214-я вдбр).

• 1940 год: Применение в походе в Бессарабию.

• Великая Отечественная война (1941–1945 гг.):

Начало: Пять корпусов, укомплектованных только личным составом, застало начало войны в стадии формирования. Применялись как стрелковые соединения.

Тактические десанты: Применялись под Киевом, Одессой, на Керченском полуострове.

Ключевые операции: Вяземская (февраль 1942 г.), Днепровская (сентябрь 1943 г.), штурм Черкасс (ноябрь 1943 г.).

Награды: Всем соединениям присвоено почётное наименование «гвардейское». 296 человек стали Героями Советского Союза.

Послевоенный период и развитие:

• 1954–1959, 1961–1979 гг.: Под руководством генерала армии В. Ф. Маргелова ВДВ стали самостоятельным родом войск. Получены БМД-1, БТР-Д, современные самолёты (Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ил-76), новое вооружение и техника.

• 1956, 1968 гг.: Участие в урегулировании беспорядков в Венгрии и Чехословакии.

• 1979 г.: Переброска в Афганистан (103-я вдд, 345-й гв. опдп), захват ключевых объектов в Кабуле, в том числе резиденцию Амина.

• 1979–1989 гг. (Афганистан): Свыше 30 тыс. награждённых, 16 Героев Советского Союза.

• После распада СССР (1991 г.): ВДВ ВС РФ включили соединения с территории РСФСР и выведенные из других республик.

• 1992 г.: Эвакуация посольства в Кабуле, миротворческие задачи в Абхазии.

• 1995 г.: Сформирован первый российский батальон миротворческих сил ООН в Югославии.

• 1999 г.: Марш-бросок в район аэропорта «Слатина» (Приштина).

• 1994–2001 гг. (Чечня): Активное участие в контртеррористических операциях. 89 Героев Российской Федерации.

• 2005 г.: Сформированы 3 компонента: воздушно-десантный, десантно-штурмовой, горный.

• 2008 г. (08.08.08): Участие в операции по принуждению Грузии к миру.

• Современность: Входят в КСОР ОДКБ. С февраля 2022 г. участвуют в Специальной военной операции на Украине.

Награды и герои:

• СВО: 13 соединений/частей получили почётное наименование «гвардейское», 28 награждены орденами. Более 111 военнослужащих ВДВ удостоены звания Героя РФ.

• Всего за историю: 18 Героев Советского Союза, более 229 Героев РФ, более 142 тыс. награждены государственными наградами.

За время спецоперации 111 десантников стали Героями РФ

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