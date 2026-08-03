Ценой своей жизни Герой России Сергей Чебнев сохранил батальону возможность прорваться к своим Фото: Личный архив.

6 марта 2025 Владимир Путин передал орден «Золотая Звезда» Ольге Чебневой, супруге российского офицера Сергея Чебнева с позывным «Отмель».

— Звезда Героя России была присуждена вашему мужу за реальный подвиг, который он совершил, защищая Отечество. Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской АЭС, — сказал президент.

Владимир Путин вручает «Золотую звезду» вдове погибшего комбата Чебнёва. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как русский офицер ценой жизни спас своих бойцов, а через полгода они исполнили обещание, которое дали уходя – узнали из книги военного корреспондента KP.RU Александра Коца «Курск. Боль и слава». Публикуем несколько фрагментов об этой истории.

«Глаза бы ее не видели»

— Честно говоря, слезы наворачиваются, — старается сдержаться мой давний знакомый, замкомандира 9 го полка с позывным «Кадет». — Мы ждали этой минуты больше полугода. В августе я дал честное офицерское слово его семье, что наш батальон вернется в Малую Локню и найдет тело комбата. И он будет захоронен со всеми почестями, которые полагаются настоящему Герою России.

Мы идем по остаткам колонии, внимательно вглядываясь под ноги. Тут и там посреди разбитого бетона и кирпича валяются отработанные дроны. У некоторых не сработал боеприпас — такие обходим стороной. Сопровождающий — начштаба того самого батальона с позывным «Герань» — изучает порядком изменившееся нутро зон.

— Что чувствуете?

— Да глаза бы ее не видели. Снести бы…

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— А может, оставить как памятник? В народе ее называют второй Брестской крепостью.

— Мы так не считаем. Это был просто очередной опорный пункт, в котором мы должны были умереть, но смогли выйти без потерь. [...]

Пытаюсь представить, как можно было здесь выжить под ураганным огнем, да еще регулярно запускать разведывательный дрон, докладывать «Отмелю», принимать решения. Сверху горит крыша, пылают перекрытия, все трещит…

— Вон там прорывался танк, тут — БМП. Пешком они бы сюда точно не зашли, потому что грамотно была организована оборона. А они со всех сторон высаживаются, высаживаются, кольцо сжимается, — вздыхает «Герань».

18 августа комбат Сергей Чебнев с позывным «Отмель» принял решение самостоятельно подавить пулеметное гнездо противника. Но на подходе получил смертельное ранение…

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Подвиг «Отмели»

«Отмель» окончил общевойсковой факультет Казанского танкового училища и к началу СВО уже уволился из армии. Когда начались бои на Украине, пришел в военкомат. Мобилизовался, возглавил батальон 9 го мотострелкового полка, которому доверяли самые сложные задачи в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской и Курской областях. Здесь его подразделение и находилось на отдыхе, когда было поднято по тревоге и направлено на границу.

Здесь офицер принял свой последний бой.

— Он никогда никого перед собой не гнал, всегда заходил первым, — рассказал мне один из бойцов, вышедших из окружения. — Только спросит: кто пойдет со мной? Я всегда заходил с ним. [...]

Сергей Чебнев, командир батальона 9 полка 18 дивизии 11 армейского корпуса с позывным «Отмель», удостоен звания Герой России посмертно. Фото: Личный архив.

Мотострелки круглосуточно мониторили все происходящее вокруг Малой Локни в радиусе четырех километров. Подходившую технику уничтожали тяжелым вооружением и FPV-дронами. Противник не рисковал подойти к деревне — он ее обходил. Значит, надо организовать круговую оборону. «Отмель» взял под свое крыло все подразделения в Локне — 9, 22, 30 и 1009 го полков.

— 1009 й полк он поставил перед железнодорожным переездом, а мы держали оборону в женской колонии, где оборудовали КПП, — продолжает боец. — У нас была всего одна наблюдательная «птичка», и мы не всегда успевали заметить подход противника. Тогда комбата оповещали люди, стоявшие в караулах. Когда с тыла колонии приехал «Бредли», и с него выгрузились пулеметчик и гранатометчик, «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил координаты, куда бить. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз.

— 20 августа был наглый накат с северной стороны. С тыла колонии. С «Бредли» высадился десант и занял огневые позиции в разрушенном доме. Пулеметчик залег на крыше, — рассказывал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях. — Чтобы противник не смог закрепиться, «Отмель» принял решение лично возглавить группу по его уничтожению. Выдвинулся с КНП (командно-наблюдательный пункт. — Авт.) вместе с несколькими ребятами, их поддерживал штурмовой отряд. В ходе боя был ранен. Группу эвакуации, которая пошла на выручку, накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения…

Комбат, конечно, понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Он уже не мог пробиться к ним, но до последнего вздоха пытался разомкнуть кольцо — тогда у парней оставался шанс. Ценой своей жизни Сергей Чебнев сохранил батальону возможность прорваться к своим. И рассказать о последнем подвиге своего командира. [...]

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Героя России заменил другой Герой

Когда при попытке прорвать «котел» погиб комбат Сергей Чебнев, подполковник Александр Данилов взял командование на себя.

Противник усиливал давление. Вражеский танк буквально по кирпичику разобрал КПП, проломив первую линию обороны. Заехав на территорию колонии, начал прямой наводкой лупить по зданию, где укрывались оставшиеся бойцы 30 го и 9 го полков. Данилов понял — еще сутки и оно станет братской могилой для них.

— Оценив свои силы, принял решение и отправил группу вырезать проход в тыльной части исправительной колонии. В 2:15 ночи по моей команде 31 человек в общей колонне выдвинулся на соседний опорный пункт на удалении километр двести. Вывел людей без потерь.

Подполковник Александр Данилов рассказал Владимиру Путину о своём подвиге

Комбат скромничает. Прорываться пришлось с боем. Об этом мне рассказывали бойцы 9 го полка, которые были рядом с ним. А всего в ходе двухнедельной обороны Малой Локни подразделение Данилова уничтожило до восьми разведывательных групп противника, около десятка боевых машин пехоты и до 15 автомобилей «Хаммер».

Комбат Данилов представлен к званию Героя России.

Прощание с Сергеем Чебневым

Снова выходим к колонии. Медики выносят из руин тело Героя России Сергея Чебнева, бережно упаковывая его в пакет и спальный мешок.

— Было чувство невыполненного долга, — признается «Герань». — Я уходил и не смог забрать его с собой. Теперь сбросил камень с души.

Шеврон комбата Сергея Чебнева, позывной «Отмель» Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

О книге

«Курск. Боль и слава» – книга военкора KP.RU Александра Коца об освобождении Курской области от неофашистов. Это фронтовые заметки, истории героев, разговоры с участниками легендарной операции «Поток» и полная хронология событий.

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