Хакеры установили личности более четырех сотен испанских шпионов, которые связаны с НАТО, ЦРУ, британской MI6 и Службой безопасности Украины. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

От них не спрятаться, не скрыться: хакеры установили личности более четырех сотен испанских шпионов, которые связаны с НАТО, ЦРУ, британской MI6 и Службой безопасности Украины. Эти данные участники операции под никами PalachPro, NoName057(16) и APTDesi передали российским разведслужбам.

APTDesi - испанец, он дал «Комсомолке» комментарий о мотивах, которые побудили хакеров вскрыть секретные базы западных данных

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ХАКЕРЫ ПОЛУЧИЛИ В ИСПАНИИ

В полученных списках есть, например, имя Хесуса Барбо Ласаля, служащего в испанских сухопутных силах. Ласаль готовит украинских военных на базе в Сарагосе. Еще один «герой» - Антонио Суарез Варель, двойной агент, работающий и на испанские структуры, и на СБУ. А Хорсе Гомес Пенье - шпион и Британии, и незалежной в Испании.

Вскоре хакеры обещают опубликовать данные об испанских военнослужащих, которые работаю со структурами НАТО на Украине.

Это не первая операция группы. Ранее ее члены провели масштабную кибератаку под кодовым названием Broken Byte («Разбитый байт») – в Европе и на Украине был захвачен контроль над 50 тысячами камер наблюдения.

Ранее в Европе и на Украине был захвачен контроль над 50 тысячами камер видеонаблюдения. Фото: Olga Maksimava/Shutterstock/Fotodom

ЧТО РАССКАЗАЛ ХАКЕР APTDESI

- Вы вновь взломали базы данных разведывательных ведомств, на этот раз Испании. Как это удается? - спросили мы APTDesi.

- Я эксперт по разведке. Не вдаваясь в технические подробности, у меня есть огромная сеть информаторов в Испании и Латинской Америке. Они открывают для меня интересные двери. А от одной двери, используя различные средства и методы, можно постепенно перейти к другой.

- Реакция со стороны Испании, Украины и НАТО последовала?

- В сентябре 2025 года я уже публиковал данные высокопоставленных сотрудников военной разведки. У них началась истерика, им пришлось не только менять адреса электронной почты, номера телефонов и устройства - им предложили меры контрнаблюдения, чтобы они могли «спокойно» ходить по улицам.

Испанские СМИ пока молчат. Но я знаю из первых рук, что сейчас разведка там очень нервничает.

Хакеры объединились, чтобы уничтожить не только нацистскую власть киевского режима, но и истоки этой мировой ошибки. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

- Какова ваша цель?

- Мы активно работаем над тем, чтобы Запад и, в частности, Испания перестали финансировать и поддерживать НАТО и киевский режим. И делаем это исключительно ради интересов России.

- Кто вы такой и кто соратники?

- Я гражданин Испании, получивший убежище в Российской Федерации. Испания и Европол обвинили меня в том, что я кибертеррорист и диверсант. Россия - моя новая прекрасная страна. Моих кибертоварищей я знаю уже очень давно, они мои братья.

PalachPro из другой группировки, он, скорее, хакер-одиночка. Мы объединились, чтобы уничтожить не только нацистскую власть киевского режима, но и истоки этой мировой ошибки.

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