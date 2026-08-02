На Солнце наблюдается много пятен. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

Хотя на Солнце наблюдаются пятна, и довольно много, светило решило дать нам передышку. На прошлой неделе не ожидалось магнитных бурь и их, собственно, не было. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Рассказывая о причинах появления магнитных бурь, мы часто упоминаем солнечные магнитные поля. Именно их усиление в конечном счете вызывает магнитную бурю на Земле. То есть аномалии солнечного магнитного поля сказываются на после земном. Вроде бы логично. Но что такое магнитное поле как таковое, откуда оно берется?

Если вы интересуетесь наукой, вам наверняка попадались заметки вроде «почему магнитится постоянный магнит». И ответ на удивление не так-то прост. С одной стороны, а что тут сложного. Магнитный момент является необъемлемой частью свойств элементарных частиц, в нашем случае электрона (на Солнце громадное количество свободных электронов). Электрону свойственны масса и магнитный «заряд», это надо просто запомнить и принять.

С другой стороны, физики близки к тому, чтобы объяснить, откуда берется масса. Она создается колебанием так называемого поля Хиггса, которое обнаружили всего чуть более десяти лет назад на Большом адронном коллайдере. Стало быть, есть «причина» и для образования магнетизма.

И оказывается, что магнитный момент электрона образуется из-за взаимодействия двух других его свойств, заряда и спина «вращения». В каком-то смысле магнетизм иллюзорен и является порождением более глубоких причин. Вот только спин («вращение») электрона вы в быту никак не почувствуете, а магнетизм – более чем.

Так или иначе, именно сильные магнитные поля Солнца дают начало взрывам на нем. Плазма летит по космосу, попадает на Землю и искажает наше собственное магнитное поле. В этом и есть суть магнитных бурь.

Усиление солнечных магнитных полей вызывает магнитную бурю. Фото: buradaki/Shutterstock/Fotodom

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Хотя мы в начале текста сказали, что в магнитной погоде царят тишь да гладь, это не совсем так. В воскресенье, 2 августа, магнитная буря была, но короткая. Она разгорелась около 18 часов по московскому времени, и оборвалась резко, так, что в полночь уже наблюдалось полное спокойствие.

Однако ничто не проходит бесследно, и в понедельник, 3 августа, небольшие магнитные бури испортят «погоду» в магнитосфере – в утренние часы, до полудня.

Далее до конца недели по прогнозу совершеннейшая тишина. Но по опыту, раз на Солнце есть пятна (признак усиления магнитного поля!), да и небольшие бури иногда случаются – бури в течение недели быть могут. Мы своевременно вас оповестим, конечно же.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Человеческая кровь – это электролит («соленая вода»). Он крайне чувствителен даже к небольшим изменениям магнитных полей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Это вечный спор, что сильнее оказывает влияние на здоровье, погода атмосферная, или погода космическая.

По «грубому» воздействию, наверное, атмосферная. Атмосферное давление меняется очень заметно. Так сильно магнитное поле Земли не меняется, как давление воздуха. Но тонкость в том, что это принципиально разные воздействия.

Человеческая кровь – это электролит («соленая вода»). Он крайне чувствителен даже к небольшим изменениям магнитных полей. Это главный фактор, за котором, вероятно, стоят многочисленные свидетельства плохого состояния некоторых людей во время магнитной бури. Чувствительны ли к таким эффектам вы? Если бы не были чувствительны, не читали бы наш прогноз, наверное.

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