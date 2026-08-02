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Политика2 августа 2026 10:44

Зеленский душит украинцев все сильнее: кто утратил право на отсрочку от мобилизации

Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации
Александр ГРИШИН
Зеленскому нужно все больше пушечного мяса

Зеленскому нужно все больше пушечного мяса

Фото: REUTERS.

Украинцы очень не хотят попасть в жернова мобилизации и сгинуть на фронте. Как сообщил замминистра образования Украины Мыкола Трофименко, в этом году количество заявлений на поступление на балакавриат и в медицинскую магистратуру побило все рекорды. От 242 666 абитуриентов поступило 1 189 960 заявлений. Это на 28% больше, чем в прошлом году и, вообще, рекорд за последние 5 лет. Причем, украинцев сильно ограничили в этом году, раньше он могли подавать заявления в 15 учебных заведений, а с этого года только в 10. Ни у кого нет сомнений, что одна из главных причин создания такого ажиотажа – отсрочка от мобилизации, которая предоставляется студентам.

Теперь на фронт могут отправиться те, кто раньше получал отсрочки

Теперь на фронт могут отправиться те, кто раньше получал отсрочки

Фото: REUTERS.

Позвольте, могут возразить мне, но ведь мобилизуют только мужчин в возрасте от 25 лет, а обычный выпускник средней школы закончит институт или колледж за несколько лет до наступления этого возраста. Но вы так наверняка рассуждаете, находясь в условиях, когда «правила игры» установлены и не меняются в течение какого-то времени. И совсем другое дело на Украине, где украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский может все поменять в любую минуту, когда захочет или сочтет это нужным.

И в таком случае никакие отсрочки не могут сохранить свой статус индульгенций. Кстати, буквально сегодня Донецкий областной ТЦК Украины (не подскажете, где это - ?) напомнил, что украинские власти уже лишили мужчин права на отсрочку от мобилизации аж сразу в целых восьми категориях. Итак, перечислим - отсрочку потеряли:

1. Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

2. Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

3. Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.

4. Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, и не отбывает наказание.

5. Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.

6. Лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны.

7. Лица со статусом «ограниченно годных» из-за отмены данной категории.

8. Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

Вскоре список попадающих под мобилизацию будет расширен

Вскоре список попадающих под мобилизацию будет расширен

Фото: REUTERS.

Как минимум, часть этих отсрочек, если не все они, были уже отменены ранее, и, честно говоря, это напоминание от Донецкого областного ТЦК (вот же оксюморон - !) вызывает недоумение. Если не допустить мысль, что вскоре этот список будет значительно расширен – ведь «наступающей» украинской армии надо затыкать дыры на фронте и разрывы между частями, которые образуются в ходе «наступления», даже если оно «отрицательное».

Но на самом деле это напоминание будущим студентам, что в случае снижения возраста мобилизации их отсрочки могут стать бесполезными «квиточками», и что у них в таком случае, скорее всего, уже не получится при встрече с ТЦКшным патрулем сказать: «А я в домике!»

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