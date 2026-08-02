Зеленскому нужно все больше пушечного мяса Фото: REUTERS.

Украинцы очень не хотят попасть в жернова мобилизации и сгинуть на фронте. Как сообщил замминистра образования Украины Мыкола Трофименко, в этом году количество заявлений на поступление на балакавриат и в медицинскую магистратуру побило все рекорды. От 242 666 абитуриентов поступило 1 189 960 заявлений. Это на 28% больше, чем в прошлом году и, вообще, рекорд за последние 5 лет. Причем, украинцев сильно ограничили в этом году, раньше он могли подавать заявления в 15 учебных заведений, а с этого года только в 10. Ни у кого нет сомнений, что одна из главных причин создания такого ажиотажа – отсрочка от мобилизации, которая предоставляется студентам.

Теперь на фронт могут отправиться те, кто раньше получал отсрочки Фото: REUTERS.

Позвольте, могут возразить мне, но ведь мобилизуют только мужчин в возрасте от 25 лет, а обычный выпускник средней школы закончит институт или колледж за несколько лет до наступления этого возраста. Но вы так наверняка рассуждаете, находясь в условиях, когда «правила игры» установлены и не меняются в течение какого-то времени. И совсем другое дело на Украине, где украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский может все поменять в любую минуту, когда захочет или сочтет это нужным.

И в таком случае никакие отсрочки не могут сохранить свой статус индульгенций. Кстати, буквально сегодня Донецкий областной ТЦК Украины (не подскажете, где это - ?) напомнил, что украинские власти уже лишили мужчин права на отсрочку от мобилизации аж сразу в целых восьми категориях. Итак, перечислим - отсрочку потеряли:

1. Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

2. Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

3. Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.

4. Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, и не отбывает наказание.

5. Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.

6. Лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны.

7. Лица со статусом «ограниченно годных» из-за отмены данной категории.

8. Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

Вскоре список попадающих под мобилизацию будет расширен Фото: REUTERS.

Как минимум, часть этих отсрочек, если не все они, были уже отменены ранее, и, честно говоря, это напоминание от Донецкого областного ТЦК (вот же оксюморон - !) вызывает недоумение. Если не допустить мысль, что вскоре этот список будет значительно расширен – ведь «наступающей» украинской армии надо затыкать дыры на фронте и разрывы между частями, которые образуются в ходе «наступления», даже если оно «отрицательное».

Но на самом деле это напоминание будущим студентам, что в случае снижения возраста мобилизации их отсрочки могут стать бесполезными «квиточками», и что у них в таком случае, скорее всего, уже не получится при встрече с ТЦКшным патрулем сказать: «А я в домике!»

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