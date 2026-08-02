МО РФ: за сутки сбиты 1158 украинских дронов самолетного типа

За сутки над нашей территорией были сбиты 1158 ударных дронов ВСУ самолетного типа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье наши летчики, ракетчики и операторы дронов продолжили поражать цели в морских портах Одессы и Николаева. Уничтожены резервуары с горючим, предназначенные для обеспечения ВСУ, морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров и «сухогруз», перевозивший военное имущество.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки более 240 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 220, «Южной» группировки - 210, «Центр» - 360, «Восток» - 355, «Днепр» - 30.

Кроме 1415 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый лишился за последние 24 часа: 11 бронемашин, 16 орудий, а также 88 автомашин.

Армейской авиацией, реактивными дронами, ракетными войсками и артиллерией наша группировка войск поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, логистические центры ВСУ, также места скопления украинских боевиков в 156 районах.

Средствами ПВО за сутки были сбиты шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 1158 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 2 августа 2026 года были уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

195 419 - дронов.

669 - ЗРК.

30 400 - танков и бронемашин.

1 768 - РСЗО.

35 991 - орудий.

68 114 - единиц спецтехники.