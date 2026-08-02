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Политика2 августа 2026 10:38

МО РФ: за сутки сбиты 1158 украинских дронов самолетного типа

Также наши воины уничтожили на передовой более 1415 украинских боевиков
Александр БОЙКО
За сутки над нашей территорией были сбиты 1158 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

За сутки над нашей территорией были сбиты 1158 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье наши летчики, ракетчики и операторы дронов продолжили поражать цели в морских портах Одессы и Николаева. Уничтожены резервуары с горючим, предназначенные для обеспечения ВСУ, морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров и «сухогруз», перевозивший военное имущество.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки более 240 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 220, «Южной» группировки - 210, «Центр» - 360, «Восток» - 355, «Днепр» - 30.

Кроме 1415 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый лишился за последние 24 часа: 11 бронемашин, 16 орудий, а также 88 автомашин.

Армейской авиацией, реактивными дронами, ракетными войсками и артиллерией наша группировка войск поразили объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, логистические центры ВСУ, также места скопления украинских боевиков в 156 районах.

Средствами ПВО за сутки были сбиты шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 1158 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 2 августа 2026 года были уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

195 419 - дронов.

669 - ЗРК.

30 400 - танков и бронемашин.

1 768 - РСЗО.

35 991 - орудий.

68 114 - единиц спецтехники.