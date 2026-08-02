Россия отмечает два праздника в один день: Владимир Путин поздравил десантников и железнодорожников

Владимир Путин поздравил и поблагодарил представителей двух профессий за самоотверженный труд Фото: REUTERS.

День железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. День ВДВ — всегда 2 августа. В этом году праздники сошлись во времени и пространстве. Глава государства обратился по-своему тепло к тем и другим.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Сердечно поздравив работников и ветеранов железнодорожного транспорта, российский лидер напомнил, что отмечаем мы и пуск 175 лет назад первой железной дороге, соединившей Москву и Петербург.

- Она стала основным этапом в создании развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению её обороноспособности и экономическому росту. Открыла пути к освоению бескрайних территорий. Дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, - указал глава государства.

Накануне праздника Владимир Путин встретился в Москве с генеральным директором и председателем правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым Фото: REUTERS.

Он отметил, что с тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надёжности и прогресса.

- И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в СВО. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса, - подчеркнул Путин.

Он порадовался за то, что полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали.

- Железнодорожники России достойно отвечают на вызовы времени, активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок ,- сказал президент.

НИКТО КРОМЕ ВАС

Поздравляя в тот же день «голубые береты» с Днём Воздушно-десантных войск, Путин, конечно, вспомнил не только вклад десантуры в те операции, которые не смог бы провести никто, кроме них, но и самих несгибаемых бойцов.

- В рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с братской сплочённостью и взаимовыручкой - подчеркнул Верховный главнокомандующий

Владимир Путин особо отметил умелые и решительные действия десантников, которые сегодня защищают Россию в ходе специальной военной операции Фото: REUTERS.

Он разделяет чувства десантников, которые гордятся создателями ВДВ и подвигами предшественников.

- Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта, - сказал президент.

И выразил уверенность, что личный состав ВДВ и впредь будет вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества.