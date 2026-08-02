Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Из Вашингтона и Тегерана опять приходят совершенно противоположные сведения по воду возможного развития ситуации на Ближнем Востоке.

В конце недели поползли слухи, что США и Израиль запланировали нанести в ночь на воскресенье «сокрушительный удар» по Ирану, который, по словам Дональда Трампа, «будет таким по силе, какую мир не видел со времен Второй мировой войны». Целями атаки должны были стать электростанции и нефтеперерабатывающие заводы Исламской республики.

Дело в том, что американцев удивило и возмутило бесстрашие Ирана и его готовность продолжать конфликт: после удара по американской базе в Иордании иранцы провели несколько новых атак по объектам США в регионе. «Некоторые американские чиновники были ошеломлены тем, насколько Иран готов к эскалации», - говорится в публикации портала Axios.

Однако в субботу американский лидер выступил с заявлением о том, что решил отменить операцию. В соцсети Truth Social Трамп написал, что делает это «ради будущего блага мира» и при условии, что удастся быстро заключить сделку. Об этом его попросили руководители монархий Персидского залива, изрядно пострадавших от ответных прилетов иранских дронов и ракет. В частности, наследный принц Саудовской Аравии в состоявшемся накануне разговоре с Дональдом призвал снизить напряженность вокруг Ирана, пока согласовываются контуры соглашения.

Американцев удивило и возмутило бесстрашие Ирана и его готовность продолжать конфликт: Фото: REUTERS.

Президент США дал понять, что, по его мнению, практически все уже с иранской стороной согласовано. «Это включает немедленное, полное и абсолютное ОТКРЫТИЕ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана», - сообщил Трамп в той же публикации. И предупредил, что американские силы по-прежнему остаются «заряженными и готовыми к удару».

Но из Тегерана быстро ответили, что ни о каких договоренностях не слышали. Иранское агентство Fars со ссылкой на источники из переговорной группы утверждает: «Соглашения о повторном открытии Ормузского пролива нет, и публикуемые новости об этом ложны». Иранская сторона настаивает, что Ормузский пролив останется недоступным до тех пор, пока Вашингтон будет продолжать враждебные действия. «Если конфронтация станет неизбежной, решающее значение будет иметь поле боя. Наши силы остаются в состоянии высочайшей готовности», - передает агентство слова одного из представителей руководства Исламской республики.

Это свидетельствует о том, что Трамп по прежнему находится перед дилеммой. Ему, может быть, и хотелось бы подвергнуть Иран «показательной порке», но прежние свирепые бомбежки ни к чему не привели. Где гарантия, что в этот раз Тегеран удастся склонить к капитуляции и возобновить обычное судоходство в Ормузе? Начинать наземную операцию - себе дороже. И не только в сугубо денежной смысле (потребуются многие миллиарды долларов), но и в политическом - неизбежные людские потери грозят окончательно обвалить и так пошатнувшийся рейтинг президента. С другой стороны, возврат к вязким переговорам также не позволит Штатам быстро взять под свой контроль пролив. Но это все ж лучше кровавой войны. На «поиске сделки» и демонстрируемом желании обеспечить мир можно безопасно дотянуть до выборов в конгресс в ноябре, а там уж исходить из нового расклада сил, который сложится на Капитолийском холме.

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