Минтранс утвердил новые требования к перевозке животных и багажа в такси. Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock/Fotodom

Домашние животные должны быть в переносках с водонепроницаемым дном, а если чемодан не помещается в багажник, его можно взять в салон (но только если водитель не против). Вот вкратце главные правила. А теперь - подробности.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО НОВЫЕ ПРАВИЛА И КОГДА ОНИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ

Итак, Минтранс утвердил новые требования к перевозке животных и багажа в такси. Документ под названием «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» опубликован на портале правовой информации.

Новые нормы заработают с 1 сентября. Перечислим по пунктам, какими будут требования к перевозке.

ЧТО ИЗВЕНИТСЯ ДЛЯ ПРОВОЗА ЖИВОТНЫХ

- Собак в легковом такси можно будет перевозить только в намордниках, с поводком и подстилкой.

- Мелких домашних животных, включая кошек и небольших собак, а также птиц необходимо перевозить в контейнерах (клетках, коробах, сумках).

- Дно таких контейнеров должно быть глухим и водонепроницаемым, покрыто абсорбирующим материалом. Контейнеры должны закрываться на запор или замок, иметь доступ воздуха.

- Клетки с птицами должны быть накрыты светонепроницаемой тканью.

- Сумма измерений контейнера по длине, ширине и высоте не должна превышать 120 см. Можно и больше, но только если перевозчик сам установил такие правила.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОЗА БАГАЖА

- В легковом такси запрещена перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, окисляющих, едких, коррозирующих, ядовитых) веществ и радиоактивных материалов.

- Ручная кладь не должна ограничивать обзор водителя, мешать управлению, пачкать либо повреждать салон автомобиля или одежду пассажиров и таксиста.

- Если водитель согласен, то вещи, которые не поместились в багажник, можно перевозить в салоне. Но только если это не мешает управлять машиной и не угрожает безопасности пассажиров.

- Кресла-коляски пассажиров-инвалидов перевозятся бесплатно.