Фото: Министерство обороны РФ.

Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов из состава группировки войск «Север» проходят интенсивную подготовку по управлению FPV-дронами. Обучение проводится на специализированных полигонах в тыловых районах, где будущие операторы осваивают новейшие технологии для выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях.

«Трехмесячный курс охватывает как теоретические, так и практические аспекты управления дронами. Военнослужащие изучают технические характеристики различных типов БПЛА, отрабатывают навыки на симуляторах, имитирующих городскую и лесную местность, а также получают опыт управления реальными аппаратами на специально оборудованных площадках. Особое внимание уделяется освоению базовых навыков на компьютерных симуляторах, позволяющих безопасно отработать основы управления и навигации», - комментируют кадры в Минобороны России.

Операторов учат наносить удары по грузовой технике осколочными боеприпасами, а также по бронемашинам противника кумулятивным зарядами.

В зоне специальной военной операции активно применяется новая модификация российского FPV-дрона «Гортензия-10». Ключевой особенностью является нижнее расположение винтомоторной группы, что, по словам начальника службы беспилотных систем группировки «Север» с позывным «Утка», позволяет экономить до 30% заряда аккумулятора и обеспечивает более предсказуемое плавное управление дроном в полете.

«Винты не тянут дрон в небо, он ими отталкивается от земли. При подготовке к взлету стоит на батарее, она не мешает винтам, а сверху крепится боеприпас. Эта технология используется около полугода, и она демонстрирует значительную экономию энергии (20–30%), улучшенную управляемость. Программное обеспечение дрона является полностью российской разработкой. Дальность полета составляет от 15 километров, а благодаря улучшенной системе охлаждения моторов дрон может подниматься на высоту до 3–4 километров. Аппарат уже успешно прошел боевую апробацию», - отметил офицер.

В военном ведомстве подчеркнули, что подготовка квалифицированных специалистов является приоритетом для обеспечения подразделений ВБС, готовых к эффективному выполнению боевых задач. По окончании полного обучения военнослужащие будут направлены в подразделения войск беспилотных систем для выполнения своих специализированных задач.