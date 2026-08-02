«Ходит Дрема возле нас»: Во всенародно любимой заставке «Спокойной ночи, малыши!», оказывается, поменяли слова, исключив ужастик

Сергей Безруков в кресле ведущего "Спокойной ночи, Малыши"

Что бы ни происходило во вселенной, есть все-таки в мире вещи, которые остаются несокрушимой константой. Абсолютом, конструкцией мироздания. Титановым остовом. Китом, на котором стоит планета.

Снег — белый, кофе — черный, трава — зеленая, небо — голубое, Россия — вечна, наши западные партнеры — лицемерные кровопийцы, у воды нет волос.

В этом ряду для всех, практических всех современных людей, живущих на Руси, всегда была, есть и будет одна из главных колыбельных («Ложкой снег мешая», конечно, тоже): из программы «Спокойной ночи, малыши!» — с ней ложились спать чуть ли не все, кто родился после 1964 года.

У этого детского late night show, которое дарило 15 минут счастья перед сном, что идет в эфире с 1964 года, могут меняться режиссеры, сценаристы, каналы вещания (ЦТ, ОРТ, «Культура», «Карусель», «Россия 1»), ведущие (Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Григорий Гладков, Анна Михалкова, Николай Валуев, Сергей Безруков, Любовь Аксенова), даже актеры озвучания любимых кукольных персонажей (в 2025 году ушли из жизни Светлана Харлап и Галина Марченко, игравшие Каркушу и других персонажей), но главное — песня из заставки — всегда остается неизменным. И во времена СССР, и во времена современной России.

«Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяла и подушки ждут ребят» — эти строчки пронесли через свою жизнь целые поколения. И, кажется, в безумно неустойчивой конструкции мира только эта добрая песенка останется навсегда.

Так казалось. Но так было не всегда. В августе 2026 года внимательные зрители обратили внимание на то, что слова-то в колыбельной изначально были другие. Валентина Дворянинова, которая первой исполняла эту песенку на стихи Зои Петровой и музыку Аркадия Островского, вместо слов «со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы» пела:

«Обязательно по дому в этот час тихо-тихо ходит

Дрема возле нас».

Что еще за Дрема?

Начнем с того, что композиция была написана авторами очень быстро. Некоторые исполнители считают, что даже на бегу.

— Ноты в тетрадь дописывал в спешке, стоя у рояля, — потому что опаздывал на запись в студию, — подтверждал сын композитора Островского.

И впоследствии — для адаптации в эфир — песня дорабатывалась. Так, третий куплет («В сказке можно покататься на Луне») Зоя Петрова дописала по просьбе известнейшего советского мультипликатора Александра Татарского, который создал вместе с Эдуардом Успенским «пластилиновую» заставку. Впервые этот куплет исполнил Олег Анофриев.

Затем эту колыбельную в эфире ЦТ в передаче «Спокойной ночи, малыши!» ставили поочередно с другой — «Спи, моя радость, усни», которую исполняла Елена Камбурова. А потом «Спят усталые игрушки» и вовсе вывели из эфира. И вернули в 1997 году по заявкам зрителей.

Так вот, раньше Олег Анофриев пел первый, второй и четвертый куплеты песни, безо всякого Дремы. И это было неслучайно. Телеруководители не хотели давать в эфир страшилку, поэтому исключили строчки про Дрему, описанного в русском фольклоре как «вечерний или ночной дух в образе доброй старушки с мягкими, ласковыми руками или же в обличье маленького человечка с тихим убаюкивающим голосом». Ведь этот сказочный персонаж «закрывает глаза, поправляет одеяло и гладит по волосам» детям, а «со взрослыми этот дух не так нежен и порою навевает кошмары».

— Простые, доступные детям образы стихов Зои Петровой, спокойная распевность и ласковость мелодии, мерное движение аккомпанемента создавали счастливое и уверенное в доброте завтрашнего дня настроение, — подчеркивает Галина Соболева, биограф композитора Аркадия Островского. — И дети откликнулись на искренность авторов, потянулись к песне.

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