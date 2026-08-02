Лекарство к линии фронта

Фото: Архив семьи Бобровских

В семье Валечки Бобровской все родственники со стороны отца были невысокими. Никто и подумать не мог, что особенно низкий рост Вали - результат хромосомного заболевания. Да и диагностических центров в их селе в Курской области не было.

- Все же что-то меня смущало, как дочка развивается. Поехали в Курск, сдали анализы, и вскоре Вале поставили диагноз, который я до сих пор выговорить не могу: синдром Шерешевского-Тернера, - вспоминает мама девочки Галина.

Заболевание это возникает еще при развитии эмбриона, когда ломается Х-хромосома. Из-за этого у ребенка низкий рост, проблемы с половым развитием, а еще - с сердцем и почками. А вот интеллект остается нетронутым.

- Нам назначили лечение, и дозы его постоянно увеличивались. В ОМС лечение не входило, для нашей семьи суммы были неподъемными. Вот тогда наши врачи познакомили нас с фондом «Круг добра», и это было, как проблеск надежды. Лекарство нам поставляли бесперебойно, - вспоминает Галина.

А потом ВСУ прорвались в Курскую область, начались боевые действия в Большесолдатском районе, где тогда жила семья Бобровских, а лекарство хранилось на аптечном складе. Пришлось им спешно эвакуироваться в Курск.

- А нельзя было пропускать ни одного укола. Наш Следственный комитет помог подтвердить утрату лекарства, а «Круг добра» дополнительно направил нам лекарство уже по новому адресу.

Лекарство было доставлено в специальном контейнере, ни дня терапии не было пропущено.

- Было время, когда даже шариковую ручку дочка держала с трудом. Но она со всем справилась, - с гордостью говорит мама.

Сейчас Вале 16 лет, и она выросла до 149 см. При ее диагнозе это неплохой результат. В этом году девочка окончила первый курс сельскохозяйственного колледжа, где учится на зоотехника. Но в будущем хочет поступить в медицинский и помогать людям. Как когда-то помогли ей.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 тяжелыми и редкими заболеваниями.