Ваня Дмитриенко довёл до слез сестру на сцене "Лужников" Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Ваня Дмитриенко, самый молодой певец России, собравший полный стадион "Лужники" на сольное выступление 2 августа 2026 года в Москве, довёл на сцене до слёз свою сестру Леру Дмитриенко. Повод, правда, хороший - молодой человек подарил Лере букет пионов на глазах у более чем 73 тыс. зрителей.

Жест Дмитриенко сделал красивый - для своего самого близкого человека, родной сестры, он устроил целое выступление с её участием. Ваня вывел Валерию на сцену, и они вместе исполнили песню "Ты со мной". Обычно Дмитриенко исполняет её вместе с коллегой Линой Ли. Закончив петь, Дмитриенко подарил сестре букет пионов со словами "Я потратился", на что девушка расплакалась.

"Я просто очень тебя люблю, и очень тебя благодарю, дорогой брат. Спасибо!" - произнесла Лера, приняв букет и расплакавшись. После этого родственники обнялись на сцене под умилительные возгласы поклонников Вани Дмитриенко.

Напомним, что KP.RU ведёт прямую трансляцию с первого солд-аута "Лужников" сольным исполнителем в истории российского шоу-бизнеса, который стал возможен стараниями Вани Дмитриенко и его фанатов.