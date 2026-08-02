Чем Иран ответит Зеленскому, как Гагарин спас Пьеху и что изменится в жизни россиян с 1 августа

1 место. Россия подписала Зеленскому смертный приговор

2 место. Чем Иран ответит Зеленскому

3 место. Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения

4 место. Что изменится в жизни россиян с 1 августа

5 место. Армии из боевых роботов. Правда или вымысел?

6 место. Когда можно будет «обновить» себя, как в компьютерной игре

7 место. Россия добилась уменьшения поставок военных грузов на Украину в 60 раз

8 место. Как водители «убивают» генератор автомобиля

9 место. Новое интервью Эдиты Пьехи: как отметит 90-летие и почему Гагарин носил ее на руках

10 место. Иван Ургант подает сигналы в Москву