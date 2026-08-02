Чем Иран ответит Зеленскому, как Гагарин спас Пьеху и что изменится в жизни россиян с 1 августа

1 место. Россия подписала Зеленскому смертный приговор
2 место. Чем Иран ответит Зеленскому
3 место. Почему бойцы рвутся на СВО даже после ранения
4 место. Что изменится в жизни россиян с 1 августа
5 место. Армии из боевых роботов. Правда или вымысел?
6 место. Когда можно будет «обновить» себя, как в компьютерной игре
7 место. Россия добилась уменьшения поставок военных грузов на Украину в 60 раз
8 место. Как водители «убивают» генератор автомобиля
9 место. Новое интервью Эдиты Пьехи: как отметит 90-летие и почему Гагарин носил ее на руках
10 место. Иван Ургант подает сигналы в Москву