Передержанные автомобили: почему в России стареет автопарк и что с этим делать

Россияне очень не любят отправлять свои машины в последний путь. Многие ездят на них, пока те не развалятся. Причина - слишком высокие цены на новые авто. Фото: Архив газеты «Комсомольская правда»

По оценкам «Автостата», средний возраст автомобилей в стране - 15,5 года. Больше пугают прочие цифры. 70% всего автопарка легковушек (а это 47,45 млн машин) уже старше 10 лет, а почти 20% успели отпраздновать 20-й день рождения!

Много это или мало? Все познается в сравнении. Возьмем данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА). Согласно их последнему отчету, средний возраст российских машин такой же, как в Румынии или Венгрии. А, например, в Чехии (16,5) или Греции (17,8) он даже выше. Но в среднем по Европе показатель лучше - 12,7 года. А в самых экономически развитых странах Старого Света - Германии, Великобритании, Франции - колеблется в районе 10 - 11.

У нас близкие цифры были в 2016 году - тогда средний возраст авто составлял 12,5 года. Как сейчас в США. Но с тех пор он увеличивался. Нынче в топ-15 крупнейших авторынков планеты Россия по среднему возрасту - вторая с конца (см. «Только цифры»). А по прогнозам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщелкодина, такими темпами к 2030 году средний возраст российского автопарка может превысить 20 лет.

Как так получилось, чем чревато, а главное - что с этим делать?

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРО ГОДА И БОГАТСТВА

- Тут все на поверхности - чтобы автопарк обновлялся, нам нужно покупать больше новых машин. Но рынок скукожился. Если 10 лет назад в России продавалось 2 - 2,5 млн «свежих» автомобилей, сейчас - 1,3 - 1,5 млн. И главная причина, разумеется, в выросших ценах, - объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Другой момент - изменившаяся структура рынка. Уход западных брендов плохо сказался на активности покупателей. Доверие к китайским маркам, которые заменили западные, возникло не сразу. И даже автомобилисты, у которых есть деньги на новую машину, предпочитают их не тратить. Ездят на том, что имеется. В итоге средний срок владения машиной в России тоже вырос. В 2016-м, по данным «Автостата», он составлял 4 года 10 месяцев, сейчас - 7,5 года.

СТАРЫЙ КОНЬ БОРОЗДУ ПОРТИТ?

Чем старше автомобиль - тем он менее безопасен. По объективным причинам.

Износ конструкции

Чем старше механизм, тем он менее надежен. Перефразируя известную речь Воланда: «То, что машина ломается, - полбеды. Плохо, что иногда она ломается внезапно».

- У нас нет внятной статистики, которая могла бы показать, как часто плохое техническое состояние становится причиной ДТП. Официальные цифры невелики - примерно 3 - 5% аварий. В реальности они выше. Хотя и без статистики понятно - чем старше машина, тем больше вероятность, что на дороге у нее могут отказать тормоза, заклинить руль, отлететь колесо, - отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Несовершенство систем безопасности

Они бывают активные и пассивные. Первые направлены на то, чтобы предотвратить аварию. Речь о всяких электронных помощниках: от хорошо знакомой антиблокировочной системы тормозов до современных ассистентов - адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, системы слежения за состоянием водителя. Понятно, что подобного на машинах старше 10 лет почти не найти.

Но и с пассивной безопасностью, направленной на защиту людей уже в момент аварии, на старых авто все непросто. Как бы правильно ни спроектировали кузов, как бы грамотно ни запрограммировали его деформацию при ударе, если он за 10 - 20 лет проржавел и местами подгнил, толку от хитрых инженерных решений не будет.

Вред экологии

Чем старше машина, тем больше от нее вредных выбросов.

ЕСТЬ ЛИ ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

- Если мы хотим хотя бы прекратить процесс старения автопарка, надо выходить на уровень продаж 2 - 2,2 млн новых автомобилей в год. А чтобы запустить обновление - стремиться к показателю в 3 млн. Но как это сделать с текущими ценами? - задается вопросом Максим Кадаков.

1. Воспользоваться господдержкой для покупки машины отечественного производства.

Это скидка 20% от цены авто (для жителей Дальнего Востока - 25%). Она доступна многодетным семьям, участникам СВО, инвалидам и т. д. Но, во-первых, такую поддержку можно получить лишь при покупке модели не дороже 2 млн рублей. Во-вторых, сама скидка дается только при… покупке в кредит! То есть процент может съесть всю выгоду.

- Кредит не все могут или хотят взять, - отмечает Антон Шапарин. - Нужно идти другим путем: вводить прямые субсидии. Выдавать льготникам ваучеры, которые они могут использовать при покупке машины. И чтобы деньги шли непосредственно производителю, а не дилеру или в банк.

2. Вернуть программу утилизации.

Уже плохо помнится, но в 2010-е годы можно было сдать старую легковушку государству и получить «купон» в 50 - 175 тысяч рублей на приобретение новой. Собственно, под это дело изначально утильсбор и вводился. Так государство стимулировало обновление автопарка плюс решало вопрос с автохламом, который зачастую просто гнил во дворах. Но в 2019-м программу прикрыли.

- Если ее реанимировать, это тоже бы помогло. Тем более что утильсбор остался. Деньги ведь собирают немалые! Реально выделить какую-то часть, чтобы дать россиянам возможность избавиться от «ржавых ведер» и прикупить что-нибудь поновее, - считает Антон Шапарин.

3. Производить больше деталей в России.

Китайские компании переносят производство в Россию. Доля машин отечественной сборки на нашем рынке превысила отметку в 65% (в 2023-м было 41,5%). Вот только стоимость автомобилей, сделанных у нас и прибывших из Китая, почти не отличается!

- Да, у нас «варят», красят кузова, собирают машины, но почти все комплектующие идут из Китая. Что удорожает логистику, поскольку привезти «конструктор для сборки» сложнее, чем готовое авто, - отмечает Максим Кадаков. - Снизить цену было бы можно, если бы большинство компонентов производились в России. Но потребности нашего рынка не могут обеспечить такой спрос, чтобы их производство оказалось рентабельно. Получается, что эти детали проще везти из Поднебесной.

- Но если найти механизмы, которые позволят поднять долю российских компонентов в готовой продукции, это помогло бы снизить цены, - считает Антон Шапарин. - За счет дотаций, субсидий процесс реально запустить. Ну не должна новая Volga стоить как Geely! Должна быть минимум на миллион дешевле. Если удастся этого добиться, рынок прибавит. И старение автопарка, возможно, прекратится.

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