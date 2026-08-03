Измена смородине: что происходит в России с собственным производством ягод

У черной смородины сейчас - самый сезон. И все равно найти ее на прилавках непросто. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В советском детстве это была обязательная часть лета в деревне или на даче - поесть ягод прямо с куста. Досыта - чтобы потом на эту смородину или крыжовник глаза бы уже не глядели, даже в виде варенья. Ягодные кустарники - обычно было первое, что сажал любой уважающий себя владелец домика в деревне или садового участка. Причем так, чтобы свои ягоды были с июля и до морозов: сначала красная смородина, потом черная и крыжовник, дальше уже появляется малина, которую можно есть до самой осени, а уже под зиму - черноплодная рябина. И трудов-то - один раз посадил, а потом десятилетиями собираешь урожай при самом несложном уходе (опрыскать, обрезать), а зачастую и вовсе без оного!

Но - отставить ностальгию! На скромные кусты-ягодники нынче возлагаются большие надежды по части обеспечения продовольственной безопасности страны. Дело тут такое. Зерном Россия себя обеспечивает уже на 160%, мясом - более чем на 100%, а самообеспеченность ягодами и фруктами по итогам 2025 года не дотянула и до 45%. В стране в последние годы растет производство яблок, но только ими россиян не накормишь. В Минсельхозе оценивают ягодное направление как одно из самых перспективных по части «высокого потенциала импортозамещения».

И правда, культивировать в России бананы, папайю и прочие фейхоа - идея, конечно, интересная, и в Сочи вся эта экзотика уже дает урожаи… Но голубика и смородина определенно могут расти в гораздо большем числе регионов. Поэтому в разгар ягодного сезона мы решили разобраться: что у нас не с дачным, а с промышленным ягодным урожаем - тем, который доходит до прилавков и доступен не только владельцам собственных земельных участков.

СМОРОДИНА

Сезон в России: конец июня - середина августа

По расчетам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2030 году производство всех видов смородины в России вырастет в 2,7 раза и, если считать в тоннах, превысит производство клубники.

У смородины - кто не в курсе, она бывает черная, красная и белая, - есть большой плюс с точки зрения выращивания не просто на даче, а в промышленном масштабе. Ведь ее, в отличие от той же малины или голубики, можно собирать механизированно, комбайном. Пару лет назад ваш корреспондент побывала в фермерском хозяйстве в Калужской области, где мне показали чудо чудное: современный отечественный комбайн для уборки смородины, сделанный по образцу импортных. Управляет им один человек. А другие работники на этом производстве нужны всего несколько раз в год на считанные дни, при современном кадровом кризисе на селе - просто красота!

В магазинах, правда, свежей черной смородины вы почти не найдете даже в самый сезон. Вашему корреспонденту посчастливилось только в одной крупной торговой сети обнаружить упаковку 125 граммов, цена которой (169,99 рубля) более чем в полтора раза превышала стоимость такой же упаковки перуанской голубики (99,99 рубля), лежащей рядом. С красной ситуация чуть получше, но основная часть отечественной смородины сразу идет на заморозку. В том же замороженном виде поступает и импортная.

- В сезон спрос на смородину низкий из-за обилия ягод с собственных участков, а для длительного хранения в свежем виде она непригодна, - объясняет KP.RU директор Института экономики и финансов Государственного университета управления профессор Галина Сорокина. - Раньше замороженную смородину везли из Европы, сейчас импорт идет в основном из Белоруссии и Китая. Но на 75% потребность в смородине (это в том числе всякие джемы, начинки для выпечки и т. п. - Ред.) закрывается собственным производством.

ГОЛУБИКА

Сезон в России: конец июля - август

Голубика, в отличие от многих других ягод, на прилавках наших торговых сетей присутствует круглогодично. Правда, обеспечивается это чудо за счет целого конвейера из стран-поставщиков, которые сменяют друг друга на протяжении всего года. Голубика - тот счастливый случай, когда такой конвейер можно выстроить, поскольку растет она в самых разных уголках земли.

- В зависимости от времени года голубику к нам везут из Южной Америки (Чили, Перу, Аргентина), Марокко, Грузии и других стран, - говорит Галина Сорокина.

- В 2026 году на российском рынке быстро начал усиливать позиции Китай, который значительно нарастил экспорт голубики, - рассказала KP.RU руководитель отдела продвижения «Фуд Сити» Диана Емельянова. - Китайская продукция поступает преимущественно в апреле - мае - между окончанием активного сезона в Марокко и началом массовых поставок из Грузии. Благодаря этому весеннее предложение свежей голубики стало более стабильным, а конкуренция среди поставщиков заметно усилилась.

В итоге с голубикой случилось еще одно чудо: это единственная из ягод, которая за год подешевела (см. «Только цифры»). Притом что сами мы производим ее очень мало.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

- Пока промышленное производство голубики в России обеспечивает около 1 - 1,5% товарного оборота этой ягоды, - утверждает Диана Емельянова.

А вот у меня на даче голубикой щедро усыпаны все кустики. Вопрос возникает сам собой: правда ли нам нужно ее из Китая везти, неужто не обеспечим страну? Такой вопрос возникает не только у меня. Аналитики Россельхозбанка прогнозируют рост отечественного производства этой ягоды к 2030 году более чем в пять раз.

- По этой культуре действительно очень высокий потенциал роста производства. В Воронежской, Курской и Белгородской областях, а также в Московской, Тамбовской и Липецкой областях уже закладываются новые поля для выращивания в промышленных масштабах, - рассказывает Диана Емельянова.

МАЛИНА...

Сезон в России: июль - начало сентября

- Россия - один из мировых лидеров по производству малины, но в межсезонье ее к нам поставляет Белоруссия (в основном осенью), Мексика, Марокко, Турция, Узбекистан и другие страны, - продолжает рассказ Галина Сорокина.

На Белоруссию приходится более 70% импортных поставок, Марокко - на втором месте.

Что там межсезонье… Вижу прямо сейчас, когда малины полно не только на всех дачах, но и просто в лесу, на полке магазина упаковочку этой ягоды. И читаю: «Марокко».

- Малина - одна из тех культур, где российское производство заметно растет, - утешает Диана Емельянова. - За год доля отечественной продукции в поставках к нам в «Фуд Сити» выросла с 9,7% в 2024 году до 14,6% в 2025 году.

Если производство смородины растет благодаря спросу со стороны переработчиков на заморозки, то с малиной немного иная история. Растет спрос на сублимированную ягоду (высушенную по определенной технологии, с сохранением аромата и вкуса) - в таком виде ее удобно хранить и также можно дальше использовать для нужд пищевой промышленности.

Хорошо в деревне летом! Можно уплетать сезонные ягоды - и не разориться... Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

...И ДРУГИЕ

Российское «ягодное лукошко» на самом деле гораздо богаче того скромного ассортимента, который сейчас можно обнаружить на полках торговых сетей. Эксперты-ягодники вспоминают, что вообще-то есть еще жимолость и ирга, которые в средней полосе дают урожай в начале лета. Или, например, черноплодная рябина, которая плодоносит практически до снега. Но сейчас, как говорят специалисты, это скорее нишевые товары - то есть что-то вроде экзотики.

- За год заметно выросли поставки крыжовника от российских производителей, - констатирует Диана Емельянова. - В поставках в «Фуд Сити» доля российских производителей за год увеличилась с 18,7% до 40,3%, за счет этого более чем вдвое сократился экспорт из Белоруссии. Также растет доля российской ежевики. Черноплодная рябина - пример практически полного самообеспечения, доля российской продукции превышает 95%. Но это действительно совсем нишевый товар, поставки и продажи малы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему так сложно производить то, что растет даже в лесу?

- Выращивание таких ягодных культур, как малина, смородина, крыжовник и т. п., у нас не случайно было традиционно сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, - комментирует Галина Сорокина. - При закладке плантаций фермерам приходится учитывать гораздо больше рисков, чем обычным дачникам. Первая проблема с кустовыми ягодами - урожай они дают далеко не сразу. И если с малиной ждать придется только год-два, то получить урожай голубики в основном можно только на третий - пятый год после посадки. Во-вторых, погодные условия в Центральной России хоть и благоприятны для выращивания ягод, но возвратные заморозки в апреле и мае зачастую губят урожай. Именно поэтому некоторые фермеры сейчас стали использовать закрытый грунт (телицы. - Ред.) для выращивания ягодных культур.

Это, по словам эксперта, позволяет решить сразу и третью проблему - с сезонностью. Летом за счет личных приусадебных хозяйств и дач спрос на ягоды падает. А вот в межсезонье - растет, но удовлетворить его можно только за счет импорта или хозяйств с теплицами.

Четвертая проблема - с селекцией. Да, и по ягодным кустам у нас образовалась зависимость от импорта - за те долгие годы, когда отечественным селекционным школам, мягко говоря, не уделялось должного внимания. Проблема решается - но не в одночасье. То же - и с механизацией. А там, где используется ручной труд, сразу вырастает себестоимость.

Ну и наконец, есть проблемы с хранением урожая.

- Пока многие фермерские хозяйства не имеют мощностей для шоковой заморозки ягод - чтобы качественно сохранить их для дальнейшего использования. Также есть нехватка холодильного оборудования для хранения и транспортировки свежих ягод, - говорит Галина Сорокина.

- Ягодники - действительно самый логичный резерв для роста самообеспеченности, но быстрым этот путь назвать нельзя, - подтверждает доцент Государственного университета по землеустройству Наталья Иванова. - Для развития ягодного производства нужна не просто земля, требуется также инфраструктура - от питомников до переработки продукции.

При этом специалисты не отрицают: местные свежие ягоды гораздо полезнее, чем привезенные откуда-то из Перу.

- Импортную голубику или малину собирают недозрелыми и обрабатывают для длительной транспортировки, из-за чего часть витаминов (прежде всего витамин C) теряется в пути. Ягода из своей полосы доходит до стола за сутки-другие, а не за недели, и собирается зрелой, когда содержание полезных веществ максимально, - предупреждает Наталья Иванова.

КСТАТИ

На грядке все в порядке

Чем еще можно пополнить «ягодную корзину».

Главной ягодой российских производителей пока все же остается клубника (по-научному - садовая земляника). К кустовым ягодам она, как известно, не относится, растет на грядках. И с ней у нас все в порядке. По итогам 2025 года в организованном секторе (это фермеры и сельхозпредприятия без учета дач и деревенских огородов) произвели 12,7 тысячи тонн клубники - больше, чем всех видов смородины, малины, голубики и крыжовника, вместе взятых. Еще в 2019 году было 6,8 тысячи тонн - рост почти в два раза!

Клубнику в России выращивают в самых разных климатических зонах, распространена тоннельная технология (легкие теплицы, которые защищают от небольших заморозков). Благодаря этому сезон растягивается с мая почти по август. Хотя самой дешевой клубника обычно бывает во второй половине июня - когда «самый сезон» в большинстве регионов.

Завозим мы клубнику из Турции (основной поставщик), Азербайджана, Египта, Марокко, Греции. Но в основном в «низкий сезон», когда своей не хватает.

Кроме окультуренных садовых кустарников-ягодников, у нас еще присутствуют так называемые дикоросы - «дикие ягодки». Народ собирает их в лесах и за деньги сдает сборщикам - они работают во всех регионах, где ягоды растут в более-менее заметном количестве. Наиболее востребованы из них, в том числе для переработки (на морсы, джемы, варенье, наливки), всем известные черника, брусника, клюква. Статистика по ним фактически отсутствует: что там уродилось в лесах страны и что из этого в итоге оказалось у заготовительных компаний и кооперативов, хуже поддается контролю, чем организованные насаждения. Есть в России и культурные плантации этих ягод, но их немного и в основном это небольшие предприятия.

- У нас год, а то и два уходит на строительство грядок под клюкву на болоте, на следующий год на них высаживается растение, и еще лет 5 - 6 ему требуется расти до плодоношения. И только потом можно начать собирать урожай и получать какую-то прибыль. Из-за такого длинного цикла расширять наш бизнес за счет кредитов, без серьезной господдержки, сейчас практически невозможно, - рассказал KP.RU организатор одного из таких ягодных предприятий на севере страны.

Значительная часть брусники для нужд переработки к нам, как объясняют эксперты, поступает по импорту - в основном из Китая. С собственной клюквой ситуация лучше, но импорт тоже есть.На грядке все в порядке

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