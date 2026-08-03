На работу по программе «Алабуга Старт» приезжают девушки из разных стран мира, в том числе из Азии, Африки и Латинской Америки. Фото: Кадр из видео НТВ-Мир

Есть в Татарстане особая экономическая зона - целый город на 4 тысячи гектаров. Сколько тут производств, повсюду что-то строят, рычат самосвалы, крутят ковшами экскаваторы, лежат связки кабелей. Настроение - как в советские пятилетки: ударными темпами в светлое будущее.

Мощному производству нужны люди - они едут из соседних Елабуги, Набережных Челнов или Нижнекамска. Но нужно еще больше. А где их взять, если сегодня безработица минимальная за всю историю современной России? Привезти из-за рубежа. Только здесь решили не наступать на известные грабли «бесконтрольной миграции» и сделали контролируемую миграцию.

На работу приезжают девушки от 18 до 22 лет из Азии, Африки, Латинской Америки (у девушек из СНГ - «скидка», их берут с 16 лет). Их тут и учат, и дают работу. Конкурс невероятный: в последний поток - 360 человек на место. Почти в три раза больше, чем в МГИМО на бюджет, и это на позицию разнорабочего!

ДОМ ДЛЯ МАМЫ

Из-за задержки рейса я прилетел на несколько часов позже, так что попал только на самый конец занятий по русскому языку. Из учебного корпуса выпорхнула группа темнокожих девушек, похожих на тропических птиц. В платьицах, на каблуках, с модными сумочками, с макияжем. Это точно рабочие? Больше похожи на студенток юрфака.

Те, кто здесь уже давно, становятся наставницами для новоприбывших - помогают им адаптироваться, вместе выбирают косметику, одежду. Девушки же работают, деньги есть.

В рекламном буклете указан ежемесячный доход - от 706 долларов (для работника кухни) до 1870 долларов (монтажник, плиточник, главный техник, водитель). То есть минимальная зарплата рабочего здесь больше 70 тысяч рублей в месяц, а максимальная - почти до 190 тысяч.

На заработанные деньги никаких ограничений нет. Например, одна из участниц купила дом для мамы.

Девчонки живут в современных хостелах, в свободное от работы и учебы время смотрят советские фильмы, лепят и расписывают посуду из глины. В общем, впитывают культурный код.

ЖЕНСКИЙ АВТОСЕРВИС

В учебном классе открыты окна. За ними работает техника. Вот на такой девушки трудятся в рабочие дни, а сегодня - учебный. На доске написаны русские слова: «я хочу», «ты хочешь», «он хочет». Чего же хотят девушки?

Мистере Ляна из Камеруна уже неплохо говорит по-русски и любит фильм Анна Каренина Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

20-летняя Мистере Ляна приехала из Камеруна 8 месяцев назад. И уже неплохо говорит по-русски, хотя раньше совсем его не знала. Увидела рекламу и решила поработать в России. Учит язык, готовится к автошколе, чтобы получить категорию «B». Мистере меняет у машин колеса, масло, фильтры. Пока она помощница автомеханика, но, получив права, сможет управлять легковушкой или повысить категорию и сесть уже на грузовик и автобус. Но вообще девушка хочет скопить денег, выучить язык и поехать в Петербург учиться на стоматолога.

- Мне нравится здесь, - говорит она. - Нравятся русские люди. Нравится фильм «Анна Каренина». Раньше я думала, что люди в России злые и любят пить водку. Но сейчас вижу, что нет. Они добрые.

Ее одногруппница Нагитта приехала из Уганды. Ей 21 год. Ее кудрявые волосы завязаны в плотный пучок, но пара ребячливых завитых локонов выпущена вперед.

Нагитта из Уганды любит строительную технику и песню Матушка Земля Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

- Я приехала, потому что хочу работать и учить русский язык. Мне нравятся русская культура и музыка, особенно… Татьяна… - Нагитта делает смешную гримасу, пытаясь вспомнить фамилию певицы. И напевает: - Ма-а-туш-ка зем-ля-а…

Нагитта играет на гитаре. В Уганде она изучала в университете химию и играла в футбол. А здесь переключилась на баскетбол и хоккей на траве. Она тоже помощник автомеханика.

- В Уганде много девушек-автомехаников?

- Только мужчины, - смеется Нагитта.

Она тоже планирует поступать в университет в Санкт-Петербурге. Но учить будет химию - продолжит начатое на родине.

Их подруга Ининахазве из Бурунди. Ей 20 лет. У нее узкое лицо, черная одежда и золотые серьги в ушах. Ининахазве любит шахматы, борщ и русскую природу. И тоже работает со строительной техникой. До приезда в Россию не имела с ней дела, а здесь увидела и влюбилась. Ининахазве собирается провести в России три года, а потом хочет вернуться в Бурунди и открыть свой автосервис. Возможно, это будет первый женский автосервис в стране.

Ининахазве из Бурунди хочет открыть свой автосервис, когда вернется домой Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

- С русскими трудно разговаривать. Трудный язык, - подбирает она слова. - Но я умею пробовать. В России всегда готовы помочь. Очень ответственные люди.

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Сидим в кафе, к столику подходит официантка. Она темнокожая, на бейджике имя: «Эдит».

Эдит из Бенина работает в кафе и копит деньги, чтобы выучиться на инженера Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Эдит из Бенина. Ей 22, она уже два года живет здесь и копит деньги, чтобы поступить в университет и выучиться на инженера.

- Эдит, что тебе нравится в России? - спрашиваю ее.

- Жизнь. Хорошая жизнь, - улыбается она.

Работать рекрутерам за границей непросто. Там запугивают кандидаток небылицами о России (что мы «злые и пьем водку», «отберем паспорт, продадим в рабство» и т. д.). Например, в Зимбабве просто запрещают давать объявления в СМИ. Тем не менее ряд стран стремится отправить своих девушек на подготовку в Россию. Например, в Уганде есть завод по ремонту российских вертолетов. Работают там русские специалисты. Им, конечно, нужны сотрудницы, которые знают русский.

Джонсон из Танзании считает, что природа в России не хуже, чем у нее дома Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Тестовую группу здесь набрали в 2023 году. В ней было всего 22 девушки. А закончили программу лишь 7.

Две из них - из Уганды и Пакистана - вернулись на родину. Они уже рассказывают своим друзьям и знакомым о жизни в России. О хорошей жизни. Они - наша мягкая сила в своих странах. Другие остались, и, возможно, их дети, которые родятся здесь, будущие Пушкины.

Каждый год число приезжающих девушек увеличивается. Доходит до сотен и тысяч. И если они выдержат суровый отбор, то получат шанс стать русскими. Здесь или на родине.

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