Герой спецоперации «Z» Артем Леденев уничтожил броском гранаты пулеметчика

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

БЛОКИРОВАЛ ОТХОД ПРОТИВНИКА С ПОЗИЦИЙ

Ефрейтор Антон Бронников

Ефрейтор Антон Бронников действовал в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по зачистке опорных пунктов противника.

В ходе выполнения боевой задачи, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, Антон огнем из штатного оружия подавил огневые точки противника и блокировал его попытку покинуть опорный пункт, что лишило врага возможности организованного отхода с занимаемых позиций. В результате блокирования штурмовая группа успешно зачистила опорный пункт противника.

Благодаря мужеству и грамотным действиям ефрейтора Антона Бронникова боевая задача выполнена без потерь в личном составе.

БРОСКОМ ГРАНАТЫ УНИТОЖИЛ ПУЛЕМЕТЧИКА

Ефрейтор Артем Леденёв

Ефрейтор Артем Леденев действовал в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе выполнения боевой задачи, приближаясь к укреплённому району, группа Леденева попала под плотный пулемётный огонь. Под прикрытием товарищей, Артем совершил обход позиций противника с фланга. Скрытно сократил дистанцию до вражеской огневой точки и метким броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт, что позволило штурмовой группе стремительно перейти в атаку.

Заняв выгодную позицию, Артем обеспечил поддержку товарищей, ведя прицельный огонь. В результате штурма противник был отброшен, понеся потери до 10 боевиков ВСУ.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Артема Леденёва опорный пункт противника был захвачен и удержан до прибытия подкрепления.