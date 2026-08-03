Первая в современной истории сельскохозяйственная энциклопедия с 1861 года по наши дни появится к 2028 году

В презентации проекта приняли участие Борис Листов и Алексей Гордеев. Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

Россельхозбанк совместно с Президентской академией по инициативе заместителя Председателя Госдумы Алексея Гордеева запустил проект по созданию первой в современной истории России сельскохозяйственной энциклопедии, которая охватит три века развития отечественного сельского хозяйства. Научно-популярное издание «Сельская Россия: история и современность» будет издано в 2028 году к 100-летней дате начала коллективизации.

Будущая энциклопедия охватит историю страны - от Крестьянской реформы 1861 года до современной России. В центре внимания авторов - ключевые события, определившие развитие сельского уклада, аграрной экономики, системы государственного управления и социальной жизни страны. Проект ориентирован на широкий круг читателей: школьников, студентов, преподавателей, исследователей, государственных служащих и всех, кто интересуется историей страны и ролью сельской жизни в ее развитии.

В презентации проекта приняли участие Председатель Правления РСХБ Борис Листов, вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев, представители Президентской академией, научного сообщества и экспертных организаций.

По словам заместителя Председателя Государственной Думы РФ Алексея Гордеева, идея создания энциклопедии возникла в ходе обсуждения истории аграрных преобразований в России и их влияния на развитие государства.

«История сельского хозяйства во многом является историей развития нашей страны. Еще немногим более ста лет назад большинство населения России проживало на сельских территориях, а сельское хозяйство составляло основу экономики государства. Опыт аграрных реформ, успехов и ошибок прошлых эпох представляет большую ценность для понимания современных процессов и принятия решений на будущее. Мы рассчитываем, что энциклопедия станет востребованным научно-популярным изданием для специалистов, студентов, преподавателей и всех, кто интересуется историей России», - отметил Алексей Гордеев.

Презентация проекта. Фото пресс-служба Россельхозбанка.

По словам Председателя Правления РСХБ Бориса Листова, для Россельхозбанка участие в создании энциклопедии - логичное продолжение системной работы в сфере образования и подготовки кадров для АПК. «Мы начинаем со школьной профориентации, поддерживаем аграрные вузы, развиваем практическое обучение в "Школе Фермера" и помогаем как молодым специалистам найти своё место в отрасли, так и квалифицированным аграриям - укрепить свои позиции. Но качественное образование невозможно без понимания истории, причин и логики развития сельского хозяйства. Сегодня знания об аграрных реформах, экономике села, региональной специфике и людях отрасли разрознены по архивам, исследованиям и статистическим сборникам. Энциклопедия должна собрать их в единую, понятную систему. Она даст школьникам, студентам и специалистам не только факты, но и целостное представление о том, как формировалось российское сельское хозяйство и как отрасли удалось занять такое важное место в жизни страны», - подчеркнул глава РСХБ Борис Листов.

Так, среди проектов банка - организация агроклассов. При поддержке банка уже работают более чем 4,3 тысячи агроклассов в более чем 2 тысячах школ по всей стране. А на специализированной платформе «Я в Агро» размещены свыше 60 тыс. вакансий, более 240 тыс. профилей студентов и молодых специалистов. Образовательный проект банка «Школа фермера» уже помог получить практические знания более чем 12 тыс. слушателей по всей стране.

Научным оператором проекта выступает Президентская академия. По словам директора Центра аграрных исследований Президентской академии Александра Никулина, одной из ключевых задач авторского коллектива является создание издания, которое объединит академическую глубину и в то же время доступность изложения. «Наша цель - дать фундаментальный, но при этом общедоступный взгляд на жизнь и значение сельской России для общества и государства. Особенность энциклопедии заключается в использовании широкого круга исторических источников - статистических материалов, архивных документов, фотографий, карт, плакатов, произведений искусства и других свидетельств эпохи. При этом за последние десятилетия в России не создавалось сопоставимых энциклопедических изданий, посвященных истории сельской России в столь широком временном и тематическом охвате», - сказал Александр Никулин.

Особое внимание в энциклопедии будет уделено взаимосвязи сельского хозяйства с экономическим, социальным и культурным развитием страны. Авторы проекта рассматривают историю сельской России не только через призму аграрного производства, но и как историю людей, территорий, научных достижений, государственных преобразований и общественных процессов, оказавших влияние на развитие государства.

Издание будет включать материалы по ключевым этапам развития сельской России - от эпохи отмены крепостного права и аграрных реформ конца XIX - начала XX века до современных преобразований в XXI веке. В книге будут представлены аналитические материалы, биографические очерки, архивные документы, статистика и иллюстративные материалы, формирующие целостное представление об историческом пути российского села.

Работа над энциклопедией продолжается. Участники проекта рассчитывают, что ее выход станет заметным событием для образовательного, научного и экспертного сообщества страны, а само издание поможет сохранить и популяризировать знания о роли сельской России в истории и современном развитии государства.