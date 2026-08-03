Оператор Тэдди: Нас не заглушить системами РЭБ - меняем частоты и работаем

Начальник расчёта-оператор FPV - дрона 78-го полка БпС с позывным «Тэдди». Фото: Минобороны РФ.

Бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии из состава группировки «Центр», при поддержке ракетных войск, артиллерии и подразделений с беспилотными системами, 29 июля освободили донецкий поселок Светлое. Сегодня они представили видеозапись взятия улиц очередного населенного пункта под свой контроль.

«Взятие Светлого прошло через несколько стадий. На начальном этапе разведывательные группы с беспилотниками определили оборонительную структуру противника, включая командные пункты, установки для запуска дронов, расположение систем РЭБ и опорных пунктов. На следующем этапе части 14-й отдельной артиллерийской бригады провели массированные удары по выявленным целям, задействовав РСЗО. Оставшиеся очаги сопротивления были ликвидированы высокоточными снарядами», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ходе штурмовых действий активно применялись ударные БПЛА, которые уничтожали связь, бронетехнику, огневые средства и личный состав противника, способствуя продвижению наших штурмовых групп.

«Делал более сорока вылетов в день. Заглушить нашу работу системами РЭБ у противника не получается. Мы меняем частоты и работаем», - отметил начальник расчёта-оператор FPV - дрона 78-го полка БпС с позывным «Тэдди».

На видео можно увидеть, как украинские подразделения, потеряв управление и огневое прикрытие, были вынуждены отступить в западные районы населенного пункта. На поле боя остались уничтоженные образцы западной и отечественной бронетехники, автомобильная техника и вооружение, брошенные в ходе отступления.

Освобождение Светлого открыло возможности для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника, позволяя российским войскам взять под контроль ключевые транспортные артерии и создать плацдарм для последующего наступления на город Доброполье.

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