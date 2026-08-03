Среди подростков стало модно гонять на питбайках, но возросло количество ДТП с юными байкерами. Фото: BLGKV/Shutterstock/Fotodom

Жители шокированы схемой, которая лишает дворы сна и делает их небезопасными

Ворчать на электросамокаты уже не модно. Потому что в столичном регионе второе лето новая «болячка» - подростки на питбайках. Так называют компактные мотоциклы, которые (в отличие от мопедов, например) разгоняются под «сотку». А самое главное — закон не запрещает гонять и владеть таким транспортом даже детям.

— Производители сертифицируют питбайки как спортивный инвентарь, а не транспорт, - объясняет юрист Андрей Куликов. - Ведь у них нет фар, поворотников, зеркал заднего вида. В некотором смысле питбайк ничем не отличается от роликов, скейтов. Хотя ближе аналогия с картингом. Для него ведь не нужны водительские права, ПТС, учет в ГАИ. Но и передвигаться по дорогам общего пользования и тротуарам нельзя — только на специальных трассах.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ

Цена на мини-мотоциклы очень приятная — как раз можно приобрести на скопленные за год деньги. Новые модели стоят 50-100 тысяч рублей. А вот бэушные в интернете реально найти за 10-20 тысяч. То есть в теории подросток может даже не сказать родителям, что приобрел себе байк. Ставят их обычно в колясочных в подъездах, чужих гаражах, прячут по кустам.

Этим летом на Северном бульваре в столичном районе Отрадное дети на питбайке врезались в остановку: да так, что у той отвалилась стенка. Подростки просто сбежали.

В плотно застроенных жилых массивах жители иногда устраивают «бунты» против катающихся. Потому что гоняют детки по тротуарам, да еще и с оглушительным рыком. От и жители Отрадного стали упорно писать жалобы во все инстанции и помогло: о ходе расследования потребовал доклад председатель СК России Александр Бастрыкин, а в районе прошли рейды полиции.

Впрочем, нельзя сказать, что правоохранители бездействуют, пока местные не начнут бучу. Когда есть сигнал — полицейские работают. Например, 17 июля в ЖК «Испанские кварталы», что в Новой Москве, прибыли патрульные. Догнали подростка, изъяли питбайк и выписали протоколы на гонщика и его родителей.

Всего же только за два летних месяца по соцсетям мы насчитали под 15 инцидентов, когда юные байкеры становились участниками ДТП. Чаще всего их сбивают автомобилисты. Были и случаи со смертельным исходом. А иногда питбайкеры и сами калечат других людей. Например, в мае 15-летний школьник снес женщину на «зебре» в центре столицы: она ударилась о тротуар головой и через несколько дней скончалась в реанимации. Вот только квалифицируется это как причинение смерти по неосторожности, а УК РФ предусматривает наказание по статье лишь с 16 лет.

Цена на мини-мотоциклы очень приятная — как раз можно приобрести на скопленные за год деньги. Фото: PavelKant/Shutterstock/Fotodom

В ОЖИДАНИИ ЗАКОНА

При этом популяризации питбайков способствуют и не слишком ответственные продавцы. В Преображенском районе столицы местные жители наткнулись на раскиданные на детской площадке брошюрки о продаже питбайков.

Продавцы питбайков разбрасывают листовки с рекламой на детских площадках Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Разносила их пара парней студенческого возраста по окрестным дворам и местам сбора подростков: спортивным коробкам, гаражам, - рассказали KP.RU местные жители. - Потом дворы этой макулатурой завалены были. У нас уже есть подростки на питбайках и мотороллерах. Теперь вот ждем пополнение списка пострадавших.

Текст объявления незатейлив: «Питбайки новые и б/у. Лучшие цены». Для связи предлагают сканировать QR-код. При сканировании, код перебрасывает на страничку сайта с объявлениями. Там действительно продают мототехнику.

Еще в конце прошлого года в Госдуме начали разрабатывать закон, который бы запрещал продажу питбайков несовершеннолетним до тех пор, пока они не предоставят справку из спортсекции. Кроме того, он должен был стать основой для новых статей административного кодекса - чтобы можно было карать и детей, и взрослых именно за езду на питбайках по дорогам общего пользования.

Продажу питбайков рекламируют даже на детских площадках. Фото: Stanick/Shutterstock/Fotodom

БЕНЗИНОВЫЙ БАРЬЕР

Сейчас полиция вынуждена изощряться, чтобы наказать лихачей. Например, родителям выписывают штрафы за ненадлежащее исполнение обязанностей (до 5 тыс. руб.) или за управление транспортным средством без водительских прав (до 15 тыс. руб.). Но в последнем случае, если нарушители оспорят, суды могут тянуться очень долго. Был случай, когда дело дошло до Верховного суда, потому что нарушитель настаивал: штраф ему выписан неправомерно. Да, у него не было водительских прав, но на питбайк они и не нужны. Тогда в чем собственно претензии? Суд, впрочем, счел, что штраф выписан законно.

Новый закон, когда Госдума его примет, устранит подобные юридические пробелы. Пока же местные власти пытаются скорректировать ситуацию на региональном уровне. Например, в Подмосковье с 1 сентября ввели штрафы за продажу топлива несовершеннолетним. Сотрудника-заправщика могут наказать на 50 тыс. руб., а его компанию — на 100 тыс. руб. Исключение сделано для подростков с 16 лет, имеющих водительское удостоверение категории M (мопеды) или A1 (легкие мотоциклы). Если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, он обязан потребовать паспорт или права.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В семье подросток: стихийное бедствие или повод наконец-то поговорить по-взрослому