Уехал на дачу или в отпуск: за какие услуги ЖКХ можно не платить и сколько на этом удастся сэкономить

Уехав в отпуск или на дачу. можно сэкономить на оплате ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Я на две недели уехал в отпуск, в квартире никого нет - почему я должен платить за коммуналку? Так думают многие. Особенно если речь не о двух неделях, а вообще о всем летнем сезоне, на который многие уезжают на дачу.

По общему правилу, отсутствие собственника в квартире не освобождает его от обязанности платить за ЖКХ. Но по некоторым услугам у собственников есть право требовать перерасчета за время отсутствия, если оно превышало пять календарных дней.

ЕСЛИ У ВАС СЧЕТЧИКИ

Если в квартире установлены приборы учета воды, электричества и газа, и все это оборудование при отъезде вы отключили - то есть не работает даже холодильник - платить за воду, электричество и газ вам и не придется, потому что показания счетчиков будут нулевыми. Главное, не забыть вовремя передать эти самые показания.

Если в квартире есть счетчики - все проще Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

ЕСЛИ СЧЕТЧИКОВ НЕТ

- В этом случае при отъезде на дачу на лето или куда-то еще, даже на несколько дней подряд - главное, чтобы их было не менее пяти, - человек вправе обратиться за перерасчетом платы за те услуги, которые начисляются по нормативу (не по счетчику - Ред.). Но здесь есть важное условие: перерасчет при отсутствии счетчиков возможен только в том случае, если отсутствует техническая возможность для их установки, и это подтверждено актом, - рассказала KP.RU адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

Иными словами, есть две разных ситуации. Первая - у вас в квартире возможно поставить счетчики, скажем, воды. Но вы по каким-то своим причинам этого не сделали. Тогда в перерасчете откажут. И совсем другая ситуация - вы и хотели бы поставить эти самые счетчики, но технически это невозможно (например, для установки прибора потребуется передвигать трубы). Тогда, если вы куда-то на время уедете, перерасчет сделают.

Можно или нельзя установить прибор учета, решаете не вы - нужен акт от управляющей организация, обслуживающей ваш дом. Его требуется приложить к заявлению на перерасчет. Скорее всего, открывать Америку вам не придется: все дома с такой технической проблемой, как правило, уже известны, и УК выписали их жителям не один десяток актов.

Сколько можно сэкономить

Нормативы и стоимость потребления коммунальных ресурсов во всех регионах разные. Вот примерный расчет для Москвы на август 2026 года:

Ресурс - Стоимость 1 м3 - Норматив на 1 чел. в мес. - Сумма за месяц

Холодная вода (при наличии ванны и централизованного горячего водоснабжения) - 66,87 руб. - 6,9 м3 - 461,4 руб.

Горячая вода - 317,71 руб. - 4,7 м3 - 1493,2 руб.

Отведение стоков - 52,48 руб. - 11,6 м3 - 608,7 руб.

Газ (при наличии плиты и централизованного горячего водоснабжения) - 9,88 руб. - 10,4 м3 - 102,7 руб.

Итого: 2666 руб.

Важно! Если вы отсутствовали не полный месяц, итоговая сумма делится на 30 и умножается на количество дней. Еще раз подчеркнем: перерасчет полагается только при отсутствии счетчиков и невозможности их установить.

За отопление придется платить в любом случае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КВАРТИРА САМА НЕ МУСОРИТ

Отдельная история - с платой за обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами), то есть, по старинке говоря, за вывоз мусора.

- Перерасчет платы ТКО при временном отсутствии получить можно - как в случае, если плата начисляется по числу проживающих, так и в случае, если она начисляется по площади квартиры, - разъясняет адвокат.

Во втором случае важно, чтобы отдыхать более чем на пять дней или на дачу отправились все — в квартире никого не осталось.

Сколько можно сэкономить

В Москве (как и во многих субъектах РФ) тариф рассчитывается по площади квартиры. В августе 2026 года он составляет 972,70 руб. за 1 м³ отходов, а норматив – 0,104 м3 в год с 1 м2 площади жилья. Несложные расчеты показывают, что для квартиры 45 м2 месячная плата за обращение с ТКО составит примерно 379 руб.

Посмотреть, сколько платите конкретно вы, можно в вашей ежемесячной платежке. С января нынешнего года тарифы не менялись.

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ НАДО ПО-ЛЮБОМУ

Живете вы в квартире или куда-то отъехали, отопление все равно необходимо оплачивать (в большинстве регионов плата за отопление взымается равномерно в течение всего года, в том числе и в летние месяцы).

- Исключение - редкие случаи, когда квартира оборудована индивидуальным прибором учета тепловой энергии, - говорит Светлана Жмурко.

Так бывает в некоторых новых домах, где разводка отопления устроена уже по-другому и технически возможно учесть потребление тепла в отдельно взятой квартире.

Есть и еще несколько разделов в платежках за ЖКХ, сэкономить на которых при отъезде не получится.

- Собственники жилья в любом случае обязаны оплачивать содержание и ремонт общего имущества дома, а также взносы на капитальный ремонт, поскольку эти услуги не зависят от факта проживания и оказываются всему дому в целом, ограничить их поступление для отдельной квартиры или отдельно взятого собственника, невозможно, - поясняет юрист. -

Обязательна к оплате также доля коммунальных ресурсов, которая пошла на общедомовые нужды (например, свет на лестничной клетке — Ред.), эти расходы распределяются между всеми собственниками пропорционально площади их помещений.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ

Нужно обратиться в ту организацию, которой вы платите за коммунальную услугу. Скажем, чтобы оформить перерасчет за ТКО, необходимо написать заявление региональному оператору по обращению с ТКО (если договор заключен с ним напрямую), либо в управляющую организацию (если договор заключен через нее). Если вы не понимаете, к кому обращаться, звоните в управляющую компанию — там подскажут.

- Подать заявление можно до отъезда или не позднее тридцати дней после возвращения - лично, через личный кабинет на сайте соответствующей организации или по электронной почте, - инструктирует Светлана Жмурко. - К заявлению о перерасчете платы нужно приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Например, доказательством пребывания на даче будет справка из СНТ с указанием периода проживания, печатью и подписью председателя, договор аренды дачи. Если отсутствовали в квартире по другой причине, к заявлению можно приложить проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справку из санатория или больницы. Перерасчет делается за период не более шести месяцев, поэтому если ваше отсутствие длится дольше, каждые полгода нужно подавать новое заявление.

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