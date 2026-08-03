Первый серийный отечественный самолет МС-21 поднялся в небо: что это значит для авиакомпаний и пассажиров

Сегодня с аэродрома Иркутского авиазавода нашей ОАК в воздух поднялся первый построенный по серийным технологиям пассажирский лайнер МС-21. Фото: кадр видео max.ru/rostecru

Хорошая новость из сферы нашей гражданской авиации: в небо поднялся первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310. Нет, пока речь не идет о передаче долгожданного нашего нового самолета в авиакомпании и полетах с пассажирами. Пока он взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода. В ходе полета, который продлился более часа, летчики-испытатели проверили устойчивость и управляемость первой серийной машины в разных ситуациях и работу отечественных систем. Машина показала себя хорошо.

В апреле прошлого года первый полет совершил опытный образец обновленного МС-21 — частично с российскими, а частично еще с импортными системами. А в октябре уже другой опытный образец этого самолета взлетел на новых отечественных двигателях ПД-14.

Фото: max.ru/rostecru

- Сейчас же в воздух поднялся не опытный образец, а уже серийный самолет, произведенный по серийной технологии. То есть такой, какими будут все последующие самолеты — которые после завершения сертификации МС-21 уже поступят в авиакомпании. Это действительно важный этап, - разъяснил KP.RU авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

В пресс-службе Ростеха объясняют: успешный полет первого собранного борта означает, что производственные цепочки к серийному выпуску готовы.

- Сегодня коллектив Иркутского авиационного завода подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из восемнадцати МС-21 и приступить к работе над следующими заказами, - прокомментировал новость генеральный директор «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха.

Фото: max.ru/rostecru

Поставки МС-21 в авиакомпании начнутся после того, как полностью будет завершена программа сертификационных летных испытаний. Сейчас она выполнена примерно наполовину. Первую партию из 18 новых лайнеров очень ждет «Аэрофлот» (эти борта уже в разных стадиях сборки). В целом крупнейшая российская авиакомпания рассчитывает получить в лизинг 90 МС-21.

По последним официальным данным, летные сертификационные испытания планируется завершить в первом квартале 2027 года. Следующий этап — одобрение их результатов Росавиацией и получение сертификата типа на новый самолет. После чего МС-21 могут использовать авиакомпании. Все это ожидается в следующем году.

Фото: max.ru/rostecru

- Как мы видим, подготовка к серийному производству немного опережает сертификационные испытания, - говорит Роман Гусаров. - Так делается для того, чтобы не терять времени. Ведь основная сертификационная программа уже позади, а сроки поставок МС-21 и так не раз сдвигались, авиакомпании их заждались. По сути, серийное производство уже началось. И как только будет выдан сертификат типа на МС-21, первые готовые самолеты сразу же будут переданы в авиакомпании.

Фото: max.ru/rostecru

МС-21-310: ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость: от 163 до 211 пассажиров

Дальность полета: 3830 км (среднемагистральный)

Крейсерская скорость: 870–890 км/ч

Длина: 42,25 м

Размах крыла: 35,90 м

Высота: 11,45 м

Двигатель: ПД-14 (отечественный)

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