Граждане России и Абхазии могут принять участие во 2 сезоне конкурса Росмолодёжь.Гранты

Фото: пресс-служба Росмолодежи

Он проходит по национальному проекту «Молодёжь и дети». Подать заявку можно до 15 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

«Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что наша задача – помочь молодым людям найти такое дело, которым они смогут заниматься с удовольствием. Благодаря грантовому конкурсу Росмолодёжи нацпроекта «Молодёжь и дети» активные юноши и девушки могут получить гранты до 1 млн рублей на свой проект и создать площадки для самореализации других ребят. При грантовой поддержке в регионах уже появляются школы молодых учёных, образовательные проекты, в том числе для семей, открываются инклюзивные творческие мастерские. Самые успешные региональные инициативы масштабируются на всю Россию и выходят на международный уровень», – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Один из ярких примеров – проект «Нефтяная кухня». Небольшая профориентационная инициатива выросла во всероссийский образовательный проект «Образ будущего», который сегодня работает в 20 промышленных регионах России.

Наряду с этим грантополучатели Росмолодёжи создают события, которые объединяют молодёжь из разных стран. Так, в Санкт-Петербурге состоялся международный дипломатический фестиваль с серией научно-деловых игр. А в Екатеринбурге прошёл международный молодёжный форум в формате модели ООН, его участники из 20 стран работали на русском, английском, французском и китайском языках.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Каждый автор может представить социальный проект в одной из 18 тематических номинаций: от организации занятости молодёжи и добровольчества до сохранения исторической памяти и развития науки.

По итогам 1 сезона конкурса поддержку получили 710 социально значимых проектов на общую сумму около 500 млн рублей.

«Грантовый конкурс Росмолодёжи – это государственная поддержка, которая позволяет молодым людям превращать идеи в социально-полезные проекты в разных сферах. Мы видим, что с каждым сезоном инициативы участников становятся всё масштабнее, а география конкурса расширяется – сегодня свои проекты представляют молодые авторы из разных регионов России и Республики Абхазия. Так, победители первого сезона грантового конкурса адаптируют туристические маршруты для людей с особенностями здоровья, создадут площадки для консультации по правовым вопросам молодёжи, центры реабилитации участников специальной военной операции», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Среди победителей 1 сезона Росмолодёжь.Гранты 2026 года – Руслана Гергедава, которая стала первой победительницей от Республики Абхазия в истории конкурса. Она получила 997 тыс. рублей на проект «АБХАЗИЯ – ТОЧКА ВОZВРАТА», направленный на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В рамках проекта планируется развивать центры поддержки, запускать наставнические программы и помогать участникам возвращаться к мирной жизни через трудоустройство, спорт, культуру и инклюзивный туризм.

Александра Сытюк из Донецкой Народной Республики получила 294 тыс. рублей на историко-просветительский проект «Город, который помнит». Команда создаст цикл из восьми документальных видео о ключевых событиях истории города. Короткометражные фильмы покажут школьникам от 14 до 17 лет, а после просмотров для них проведут обсуждения.

Алёна Горбатова из Краснодарского края готовится запустить лабораторию инклюзивного туризма «Сочи для каждого». Вместе со студентами сочинских вузов и колледжей команда разработает и протестирует адаптированные маршруты для людей с инвалидностью и проведет обучение сотрудников туристических объектов.

Валерия Прокопчук из Донецкой Народной Республики совсем скоро приступит к реализации проекта «Молодёжный Кодекс». Она поможет молодёжи разобраться с оформлением документов, социальными выплатами, трудоустройством и другими правовыми вопросами. Команда также продолжит простым языком рассказывать о новых законах и объяснять, как действовать в сложных жизненных ситуациях.

Получить официальную обратную связь от Росмолодёжи теперь можно через платформу «Госуслуги». Это верифицированный канал, через который участники могут уточнить статус проекта, заявки или отчётной документации, а также получить экспертные комментарии по непрошедшей заявке. Чтобы направить обращение, необходимо выбрать раздел «Портал Госуслуги» во вкладке «Обратиться в Агентство» на сайте Росмолодёжи.