Фото: Николай МЫСИН.

- О, это же Lync!

- Нет, это – Nordcross.

- Да ладно? Выглядит, как Lync…

- Тем не менее – все же, Nordcross.

- Ну что ты говоришь? Вот, даже на колесах написано: «Lync»!

- А в СТС – Nordcross.

Спорить с товарищем мы могли долго, но смысла, в общем, не было никакого. Правы были мы оба. И кстати, отчасти – неправы одновременно. Ведь это не совсем Lync, и не совсем Nordcross. Стоящий перед нами внедорожник – перво-наперво Volvo!

Наверно, с этого и стоило начать.

ИСТОРИЯ БРЕНДА NORDCROSS

Жила-была себе компания Volvo. Поживала. Да бед наживала. В смысле – финансовых проблем, из-за которых долго «ходила по рукам», пока в 2010 году ее со всеми «потрохами» - то есть, с техническими и инженерными наработками – не купила китайская Geely. Сделка прошла взаимовыгодно – шведы сумели выжить на бушующем рынке в очень сложный период пост-кризисных 10-х годов, а их восточные хозяева-партнеры получили обширную базу, с которой и сделали себе имя как «самых «европейских» из всех китайских машин». Моторы, КПП, платформы – все досталось вместе с известным скандинавским брендом и стало развиваться - теперь совместными усилиями. Отсюда – и репутация «китайского Volvo» за настройки подвески, «коробки» и двигателя, которые так сильно отличают Geely от прочих массовых машин из Поднебесной. За что и их и любят – поскольку, отличают выгодно.

Фото: Николай МЫСИН.

При этом марка Geely – только головная компания. В империю еще входят Zeekr, Lync&Co. Само собой – Volvo. А также, например, британский Lotus, тоже давно прикупленный «по случаю». Не говоря о ряде прочих брендов, просто мало известных у нас.

«Ну и причем тут Nordcross?», - спросит читатель. При том же, при чем и Knewstar. Которую в свое время создали специально под кроссовер Tugella (весьма, кстати, популярный в России – по крайней мере, пару лет назад). Зачем? Почему? Чисто технически – во избежание вторичных санкций. Чтобы на Западе не «докопались» до продаж марки в России под собственным лейблом и вдруг не начали вставлять палки в колеса (Geely входит в топ-3 крупнейших по экспорту производителей в Китае). И это можно было бы понять, если бы Geely отдала на откуп Knewstar все свои прочие модели. Однако нет – прекрасно существует параллельно! Как и вместе с белорусским Belgee, которые собирают под Минском, и в имени буквально зашифрована вся суть предприятия: «Белорусский Geely».

С Nordcross, все же, ситуация чуть прозрачнее. По сути это – локализованный Lync&Co. Сама компания Lync – бренд премиальных гибридов и «электричек», и он у нас как раз-то официально не продается. Как, кстати, и Zeekr. Саму марку Nordcross задумывали, как «российскую». Но позже стали представлять именно как «локальный бренд». Ну просто чтобы пальцем не тыкали, ведь от российского здесь – разве что рынок продаж. Кроссоверы как делали в Китае, так дальше и делают. Откуда их к нам и везут. И даже не особо шифруются, пытаясь скрыть, что это – плоть от плоти Lync&Co. Ведь название последней – везде. И на руле, и на колесных дисках, и на порогах, и на ковриках в салоне. Даже крупными шильдиками «выбито» на двери багажника! Правда, там же, пониже, прилеплены буквы Nordcross, а также цифры – 001. С названием первой – и единственной – модели для нашего рынка тут решили сильно не креативить.

Ах да – еще эмблему на капоте сменили! На черное непонятное нечто…

Но в паспорте транспортного средства, как и в свидетельстве о регистрации, черным по белому написано: Nordcross. Какой Lync? Мы не в курсе! Что там выбито на руле – не суть важно. Документы – главнее. А вот по ним – уже не подкопаешься….

На двери багажника прекрасно сосуществуют названия обоих брендов. И это, кстати, единственное место на кузове, где имеется надпись Nordcross. Фото: Николай МЫСИН.

КАК ВЫГЛЯДИТ КРОССОВЕР NORDCROSS 001

Что, собственно, за зверь – этот Nordcross 001? Единственный внедорожник в модели компании, представленной только в России, и продажи которого начались лишь прошлой осенью? По сути – Lync&Co 09. А если глянуть совсем глубь, прямо «в душу» - перелицованный кроссовер Volvo XC90 во втором поколении. От него здесь – и платформа SPA, и схема шасси (двойные поперечные рычаги спереди и многорычажная подвески – сзади), и даже силовая установка: бензиновый турбомотор Drive-E с алюминиевым блоком цилиндров.

Алюминия, кстати, тут много. И в кузове. И даже – в салоне. Но об этом – чуть позже.

Как и XC90, «первый» Nordcross – технически гибрид. Но не последовательный, как сейчас модно. А так называемый «мягкий». За электрическую компоненту тут отвечает 48-вольтовый мотор-генератор, который помогает ДВС (2,0 л, 254 л.с.) при запуске и на начальных этапах движения. Эффект в плане экономии топлива – эфемерный. Это, скорее, для динамики. Она тут – вполне ого-го! Полноразмерный 7-местный внедорожник легко разменивает «сотню» за 8 секунд! Да и на трассе отнюдь не теряется. Но «кушает» примерно столько же, сколько его обычные – не гибридные – коллеги по классу. То есть, вполне солидные 10,6 л/100 км в смешанном цикле.

Но если все-таки вернуться к внешности, тут корни Volvo почти никак не проследить. Nordcross длиннее (почти на 10 см), а главное – он слеплен в совершенно ином стиле! Больше плавных линий, более хитрая «оптика». Ассоциации – скорее с моделями Zeekr (тоже, напомним, входящим в империю Geely). В первую очередь – из-за каплевидной формы фар, разместившихся по бокам и будто прилепленным сверху к капоту.

В облике Nordcross 001 никак не угадаешь Volvo. Он больше похож на Zeekr. Но «начинка» - почти точь-в-точь шведская. Фото: Николай МЫСИН.

Не знаю, кому как, а мне отдельно вспомнился кроссовер Subaru Tribeca…

Стильно? Красиво? О вкусах не спорят, но образ – цельный и солидный! Порода чувствуется, как чувствуется то, что стоит этот кроссовер немало… И кстати, головная оптика - довольной сложной конструкции и конфигурации – выделяется не только дизайном. Одна из фишек «Нордкросса» - сложные матричные фары. Которые регулируют пучки света, не просто переключаясь между «дальним» и «ближним», а филигранно выбирая, куда именно светить в данный конкретный момент времени – толкаясь от ситуации на дороге. Это отдельный вид удовольствия – мчаться по трассе в темное время суток и наслаждаться тем, как фары сами – отдельными лучами – выделяют дорожные знаки, очерчивают контур дорожного полотна, при этом – приглушают свет или уводят его в сторону, чтобы не слепить встречный транспорт…

У Volvo, кстати, подобного нет!

А у «девятки» от Lync&Co – нет зимнего пакета опций, с подогревом второго и третьего ряда кресел, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя. Плюс обещают лучшую защиту от коррозии. Тут сработала магия имени, ведь Nordcross – как заявлено в описании на сайте бренда – значит «кроссоверы для северной страны». Впрочем, северным странам, видно, не полагаются пневмоэлементы ходовой (как у чисто китайского Lync&Co), да выбор комплектаций – ограничен. Собственно, одной конфигурацией…

ОБЗОР NORDCROSS 001: ЧТО ЕСТЬ В САЛОНЕ

Хотя комплектация – богатая!

Премиум должен быть премиумом, и кричать о себе уже хотя бы материалами отделки. Здесь с этим порядок – исключительно кожа «наппа», мягкий фактурный пластик, истинный алюминий. Разве что вставки под дерево выбиваются из колеи, ну да можно простить.

Рабочее место водителя у «Нордкросса» организовано удобно и со вкусом. Все нужные кнопки – под рукой. Материалы отделки – исключительно уровня «премиум». Фото: Николай МЫСИН.

С обзорностью – тоже никаких проблем. И, само собой, у Nordcross есть панорамная крыша. Фото: Николай МЫСИН.

Салон, как помним, 7-местный, и это именно тот случай, когда третий ряд – не для галочки, не для детишек-дошколят, а вполне себе полноценные два сидения. Где и рослому мужику разместиться несложно! Я со своими 184 см не чувствовал себя здесь зажатым. Да, ноги, будто в бизнес-классе самолета, тоже не вытянешь, но и уши коленями закрывать не приходится. Не очень длинную поездку перенести вполне можно. Тем более, и подстаканники есть, и сами подлокотники обшиты той же кожей – нет ощущения, что ты отправлен «на галерку», как двоечник-хулиган в младшей школе.

Детям на третьем ряду – особенно вольготно-комфортно, но, в принципе, и взрослый человек разместится без особых проблем. Фото: Николай МЫСИН.

При этом и в такой конфигурации багажник тоже – не микроскопический. Минимальный объем – 269 л, причем – литров «правильных», удобных, «прямоугольных». Небольшой чемодан либо несколько сумок/пакетов с продуктами из супермаркета после «закупки на неделю на большую семью» влезут вполне. При этом третий ряд складывается сервоприводом, плюс можно сложить и второй – тогда полезное пространство возрастет до внушающих 2120 л! С ровным полом. Сюда хоть холодильник, хоть шкаф заталкивай. Хоть устраивай спальное место для ночевки вдвоем – ноги тоже поджимать не придется.

Даже с разложенным третьим рядом сидений багажник остается вместительных размеров. Кстати, редкость для подобных авто. Фото: Николай МЫСИН.

В общем, когда длина 5 метров – это бывает хорошо. С организацией полезного пространства у «Нордкросса» - порядок.

И с прочим уровнем комфорта – тоже. Здесь нет обилия экранов, хватает большого центрального – диагональю 12,3 дюйма. Под ним – удобный блок управления микроклиматом, напоминающим таковые, например, на «Рейндж Роверах». Только даже удобнее. «Кругляши» с выбором температуры для левого-правого пассажиров – тоже, по сути, мини-экраны. Свайпнул по ним в ту или иную сторону – и вместо выбора градусов получишь возможность включить/настроить подогрев/вентиляцию кресел. Мудрено, без подсказки – вряд ли бы разобрался. Но по факту – удобно!

Центральный экран радует контрастной и яркой картинкой, не бликует на солнце. Блок управления микро-климатом организован удобно. Экранчики на «кругляшах» можно свайпать влево-вправо и с их помощью включать, например, обогрев кресел. Фото: Николай МЫСИН.

Климат-контроль, кстати, 4-зонный. То есть задние пассажиры (по крайней мере, на втором ряду кресел), могут настроить температуру под себя. Блок управления в торце центрального подлокотника – в помощь.

В распоряжении пассажиров второго ряда – свой блок управления климат-контролем. Фото: Николай МЫСИН.

Из прочих бонусов – акустика Bose (с шикарным звучанием!), системы Apple CarPlay и Android Auto (последняя на моделях империи Geely, кстати, все еще редкость!), отличная шумоизоляция (лишь на высоких скоростях прорывается шум мотора, и то – несильно), полный набор «дорожных ассистентов». Из минусов – не очень удобная схема настройки систем через центральный экран мультимедиа. Точнее – непродуманная навигация. Тут без 100 грамм, советов консультанта у дилера, либо – ну в крайнем случае! – руководства по эксплуатации почти не разберешься, как настроить, например, тех же дорожных ассистентов (включить/отключить контроль за полосой, мониторинг слепых зон и т.д. и т.п.). В теории – все просто. Сами настройки разбиты по секциям, обозначенных точками на картинке. Ткнул пальцем в нужную – открылся список опций. Вот только поди-догадайся, за что отвечает та/иная точка. А во-вторых – их… плохо видно в светлое время суток, поскольку сам экран – светлый, а точки – белые. Когда монитор в сумерках переключается на темные цвета, все становится проще.

Но это, все-таки, вопрос привычки.

Кресла второго ряда можно регулировать под себя, запас пространства – достаточный для трех седоков. Но вдвоем, конечно, гораздо комфортнее. Фото: Николай МЫСИН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТ-ДРАЙВА NORDCROSS 001

Едет Nordcross… породисто! Как ни крути – все же, Volvo. Отклики на педаль – четкие и прозрачные, старт с места – вполне себе бодрый. В паспортные 8,1 с до «сотни» веришь легко. Да и после этой отметки темп движения не сбавляется. В долгих перегонах по трассе обгоны даются легко и свободно – запас мощности и крутящего момента у «Нордкросса» приличный.

Управляемость – тоже на уровне. Внедорожник чутко следует за рулем, крепко держится на дуге в затяжных виражах, легко и ловко проглатывает стыки-неровности на дороге… Управление торможением – также интуитивно понятное, да и к мощности самих тормозов – никаких нареканий. В общем, что в городской сутолоке, что в марш-бросках на шоссе вести Nordcross – в удовольствие! Да и расход топлива для такой-то солидной – в том числе, в плане габаритов – машины далеко не пугает.

К бездорожью «ноль-ноль-первый» тоже подготовлен вполне. Да, без пневмоподвески не получится изменить клиренс, но дорожный просвет по умолчанию вполне внушительный – 221 мм. А обилие автоматических режимов («камни», «грязь», «снег», «песок») реально влияет на поведение машины, в зависимости от типа покрытия и погодных условий. Где-то руль сделает легче, для удобного маневрирования. Где-то педаль газа «подзажмет», чтобы не допускать пробуксовок… Вторая ось в последнем случае подключается шустро-быстро. Конечно, в совсем уж непролазные топи соваться не стоит, да мы и не пытались (уж больно жалко было пачкать машину, в том числе – из-за белого цвета). Но с обычным сельским бездорожьем «Нордкросс» справится без труда.

Легкое бездорожье для Nordcross – вообще не проблема. В принципе, и с более-менее серьезным он справится. Обилие автоматических режимов движения и высокий просвет тут весьма пригодятся. Фото: Николай МЫСИН.

РЕЗЮМЕ

Надо ли было менять имя, приводя «ноль-ноль-первый» в Россию, вопрос спорный, но, в целом, не особо важный. Захотели так маркетологи – да и пусть. Куда важнее, что Nordcross действительно подготовился к нашему рынку, и речь не только о «зимнем пакете», но и об обширной дилерской сети, уже включающей в себя 70 точек по всей стране. И покупатели находятся – пусть цена не кажется демократичной (от 6,65 млн рублей), но в этом классе выбор – не слишком большой, а основные конкуренты (Lixiang, Rox, Tank, Avatr) уж точно не дешевле! Стоит ли Nordcross своих денег? В общем, да. Особенно, если вспомнить, что это практически Volvo! Премиальность чувствуется – и в повадках, и в движении машины и, конечно, в комфорте. Даже в таких мелочах, как кнопки управления передним креслом на пульте… заднего правого пассажира. Кстати, отличный способ одному вредному ребенку довести до белого каления другого – сидящего перед ним.

Смущают другие моменты. Бог с ней, с пневмоподвеской – не доложили, и ладно. Но почему комплектация – лишь одна? Настроить под себя, по сути, можно лишь цвет. Хотя не всем нужны 7 мест в салоне. Или полный пакет ассистентов. Или 4-зонный климат-контроль. И почему мотор не «придушили» до 249 л.с., как нам том же XC90? А оставили лишние 5 «кобыл», из-за которых внедорожник вышел за рамки «льготного» налогового коридора, попав под максимальную пошлину? Вместо 18,6 тысяч рублей ежегодно придется платить все 38 тысяч. Неплохая добавка за какие-то пять лошадок!

С другой стороны, тот же Volvo XC90 сейчас встанет владельцу как минимум в 11-12 млн. Его аналог из Китая, мало чем отличающийся в плане потребительских качеств – в полтора раза дешевле. Тоже весомый аргумент, чтобы присмотреться к внедорожнику. И неважно, как его звать – Lync&Co или Nordcross.

Фото: Николай МЫСИН.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ NORDCROSS 001

Плюсы

+ «Начинка» от Volvo

+ просторный 7-местный салон

+ достойная динамика и управляемость

+ комфортная подвеска и шумоизоляция

+ продуманная эргономика

Минусы

- отсутствие разнообразия в комплектациях

- не очень удобный интерфейс мультимедиа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА

Длина/ширина/высота 5042/1977/1780 мм

Колесная база 2984 мм

Масса 2195 кг

Тип двигателя бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя 2,0 л

Мощность двигателя 254 л.с.

Крутящий момент 350 Нм

Максимальная скорость 215 км/ч

Разгон 0-100 км/ч 8,1 с

Расход топлива (смешанный цикл) 10,6 л на 100 км

Привод полный

Коробка передач 8-ступенчатая, автомат

Цена от 6 650 000 рублей

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