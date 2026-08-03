Зеленский вдруг стал миролюбивым. Фото: REUTERS.

Советник просроченного президента Украины Подоляк заявил, что Зеленский предлагает России разные варианты перемирия: в воздухе, от ударов по энергетике и на земле – по линии фронта. После этого, дескать, можно и переговоры начать. Подоляк добавил, что его шеф готов к личной встрече с Владимиром Путиным.

Ух ты! Зеленский захотел перемирия! А что случилось? Совсем недавно же, в июне, он объявлял о кампании давления на Россию, чтобы «принудить ее к миру». Грозно шевелил бровями, дерзко обещал нам невиданные доселе слезы и эскалацию. Что ж ты фраер, сдал назад?

Советник президента Украины Михаил Подоляк Фото: REUTERS.

Наверное, ему остро не понравилось, что мы всерьез взялись за его морскую логистику и с середины июля практически ежедневно петушим его порты и заходящие в них корабли? В результате этого украинское зерно гниет на складах, а металлургия загибается без импортной руды.

Или, может быть, его смущает, что на трассе между Харьковом и Днепропетровском не осталось ни одной целой автозаправки?

Или к перемирию его подталкивают наши удары по железнодорожной логистике, заметно участившиеся в июле?

Или то, что мы наконец-то завалили стратегически важный для Киева мост в Затоке под Одессой, по которому шли все грузы из Румынии?

Всего за месяц нам удалось существенно осложнить положение украинского тыла, что неизбежно начнет сказываться на украинской экономике и ситуации на фронте. Фото: REUTERS.

Всего за месяц нам удалось существенно осложнить положение украинского тыла, что неизбежно начнет сказываться на украинской экономике и ситуации на фронте. Уж принудил к миру, так принудил. И теперь сам выпрашивает перемирие. Правда, делает это по всем канонам криворожской дипломатии. Утром убивает беззащитных семь человек (из них трое - дети!) на пляже под Геленджиком, а днем предлагает договариваться?

В этом поведении уже видна система. В прошлый раз он призвал к перемирию в мае. И немедленно ударил по колледжу в Старобельске, убив 21 подростка. Наверное, просроченный полагает, что таким образом укрепляет свою переговорную позицию. Но разве можно о чем-то договариваться с террористами и убийцами детей?

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