ИИ объясняет урок лучше учителя? Чем удивили итоги исследования о влиянии нейросетей на обучение школьников

Чаще всего ИИ используют для объяснения тем и поиска дополнительной информации. Фото: Parilov /Shutterstock/Fotodom

Пока взрослые на конференциях и семинарах до хрипоты спорят чего больше от новой напасти — искусственного интеллекта — вреда или пользы, школьники уже вовсю пользуются этой технологией. Для чего? С каким результатом? Чтобы ответить на этот вопрос, лаборатория медиакоммуникаций в образовании факультета креативных индустрий Высшей школы экономики провела первое в нашей стране масштабное социологическое исследование.

— Активность использования ИИ явно росла в течение прошедшего учебного года одновременно с совершенствованием генеративных моделей, их развитием, — объясняет автор исследования, аналитик Дарья Сапрыкина. — Наш опрос, проведенный в конце учебного года, дал возможность понять, какой опыт накопили подростки за это время, какие изменения происходят в школьной жизни.

— Школьники используют ИИ для выполнения домашних заданий, для того, чтобы им написали реферат. Об этом говорят учителя. Некоторые школы по этой причине даже отменили домашки. Для того, чтобы получить такую информацию, нет смысла проводить исследование…

— С домашними заданиями все не так просто — парирует исследователь. — Одни ребята действительно решают домашние задания, загружая их в нейросеть, и не парятся. Другие, самостоятельно получив ответ, проверяют с помощью ИИ насколько правильно их решение. Третьи — это обычно ученики классов с углубленной физикой, математикой, информатикой — с помощью ИИ разбирают нестандартные пути решения задач. Так что, махнув рукой заявлять, что теперь школьники бездельничают, а за них учится ИИ по меньшей мере опрометчиво. Но дело не только и не столько в домашках…

В ИИ загружают задания по русскому и математике

— И все-таки… Сколько школьников уже поражены «вирусом» ИИ?

— В 6–7 классах (а мы опрашивали начиная с этих классов) — почти 70%, в старших же классах — почти 90%.

— Насколько часто они заходят в нейросети?

— Две трети школьников используют нейросети минимум раз в неделю и чаще. Можно сказать — регулярно. При этом, думаю, реальные цифры еще больше. В таких темах всегда есть социально одобряемые ответы — то есть кто-то может скрывать, что часто используют ИИ, чтобы их не заподозрили в списывании.

— Какие нейросети у школьников в почете?

— Многие упоминают китайский DeepSeek. Но и российские сети — Алиса AI (ранее Яндекс GPT) (36%), GigaChat (30%), Shedevrum (16%) популярны. В некоторых обзорах активностей школьников авторы говорят о том, что ребята часто используют нейросети для создания дипфейков, провокационных изображений. Наше исследование это не подтверждает. Школьники предпочитают универсальные текстовые чат-боты для решения учебных задач. Специализированные инструменты для генерации изображений, музыки, видео используются значительно реже. В общем, для большинства ИИ — инструмент скорее для выполнения учебных задач, чем для развлечений.

— И какие это задачи? Не домашка?!

— Чаще всего ИИ используют для объяснения тем, поиска дополнительной информации. Например, ребенок болел, отстал — он просит нейросеть объяснить пройденные темы. Или он не понял объяснения, которое дает учитель.

— Это понятно: нейросеть, если ее правильно обучить и настроить, может объяснить материал лучше учителя — она умеет подстраиваться под особенности восприятия конкретного школьника.

— Еще ИИ используют для написания сочинений, рефератов, решения сложных задач, перевода…

— По моей версии, школа сама подталкивает к такому. Сочинения, включая и сочинение в 11 классе, которое дает допуск к Единому госэкзамену, строятся по определенному шаблону. И тут, как рассказывают учителя литературы, дети идут по пути наименьшего сопротивления. А как раз шаблонные ответы — это поле, на котором успешно себя чувствуют нейросети.

— По-видимому, так и есть. Мы выяснили — 40% школьников используют ИИ для подготовки к урокам по русскому языку и математике. Больше 30% — для иностранного, 26% — для истории. Задания по предметам естественнонаучного цикла — физике, биологии, химии загружаются в ИИ гораздо реже.

— То есть эти задания школьники чаще решают сами?

— Не думаю. Просто объем заданий по этим предметам меньше.

Опубликованы итоги первого в РФ исследования влияния ИИ на обучение школьников. Фото: tete_escape/Shutterstock/Fotodom

О доверии

— Насколько ребята понимают, что искусственный интеллект может ошибаться, предоставлять неверные сведения, вводить в заблуждение?

— Все зависит от возраста. 14% учеников 6–7 классов считают, что ИИ «всегда точен». Это почти в 3 раза больше, чем в старших классах (5%). Всего же четверть учеников средних классов слепо доверяют полученным результатам и не проверяют информацию.

При этом большинство предпочитает редактировать (89%) или переписывать (79%) полученный материал, а не копировать (18%). Объяснение тоже понятное: чтобы сделать ответ больше похожим «на человеческий», убрать явные штампы, которые, как им кажется, помогают вычислить текст, составленный ИИ.

— Но ведь сейчас популярные нейросети научились уходить от штампов. Их можно попросить «Напиши сочинение так, как его бы написал ученик 7 класса, у которого четверка по русской литературе» — и ИИ выдаст такое «произведение», далекое от литературной нормы.

— Да, и мы выяснили, что ответ про редактирование текстов, чтобы они больше походили на ученические, это чаще заявленное поведение, а не реальное. То есть ребята дают на наш вопрос об этом ответ, который, как им кажется, мы хотим услышать.

А потом, сочинение, написанное ИИ якобы от имени семиклассника — это тоже штамп. Ребята в седьмом классе могут писать тексты по-разному в зависимости от уровня подготовки.

P. S.

Исследование НИУ ВШЭ — это «рентген» болезни, который показал, что у пациента (школы) высокая температура (79% детей в ИИ), но при этом еще не сформирован иммунитет (критическое мышление). В многом это связано с тем, что врачи (то есть учителя) сами еще не умеют выписать правильный рецепт — с пользой применять нейросети, сформировав у ребят понимание рисков и ответственность при его использовании.

КСТАТИ

Трудности перевода

В России чаще, чем в других странах, воспринимают искусственный интеллект как некого гуру, обладающего разумом, «думающего». Во многом это связано с особенностями перевода термина Artificial Intelligence (AI)» на русский язык. На самом деле английское слово Intelligence не подразумевает интеллект (человека). Его смысловое содержание — способность машины проводить вычисления, оперировать большими объемами данных.

Простой пример: за внешним сходством слов «интеллигент» и intelligence скрывается глубочайшее мировоззренческое противоречие. Интеллигент — это морально-нравственная и социальная характеристика человека, а intelligence — это сугубо инструментальная, когнитивная способность.

Если в России говорят: «Он интеллигентный человек» — это означает, что он вежлив, тактичен, не повышает голос, начитан, готов помощь другому человеку.

Если американец говорит «He is highly intelligent» (подстрочный перевод «Он обладает высоким интеллектом») — это означает, что он быстро считает в уме, умеет аргументировать свою позицию в споре, обладает познаниями в различных науках. При этом он может быть грубым и нервным, хамить окружающим.

Поэтому, используя уже устоявшийся, но не точный термин «Искусственный интеллект» в России нужно понимать — речь идет о некоем продвинутом инструменте, который умеет работать с большими данными, анализировать различные материалы и компилировать ответы из собранной информации. Но ни о какой разумности, сознании нейросети говорить не стоит.

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