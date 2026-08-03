Алкогольный ленд-лиз: Латвия нашла Украине идеального спонсора - собственного пьяницу

За семь месяцев 2026 года правительство благословило отправить на Украину 187 автомобилей Фото: REUTERS.

На латвийской штрафстоянке машины стоят с полицейскими наклейками на дверях и потухшими фарами. Ещё недавно каждая была частной собственностью, но однажды ее владелец выдул в полицейский алкотестер неположенную дозу и автомобиль стал вещдоком. А дальше происходит превращение: банальное дорожное преступление переквалифицируется в акт внешней политики.

Четвёртый год подряд маленькое балтийское государство работает как отлаженный перегонный куб, дистиллируя из национального порока горючее для чужой войны. На входе — уголовная статья за полтора промилле, на выходе — колонны потрёпанных «Вольво» и «Пассатов» с красными транзитными номерами, уходящие на украинский фронт.

Пьяного водителя здесь никто не уговаривает стать благотворителем — его просто ставят перед фактом: ты уже пожертвовал. Адресата выбирает кабинет министров, а благотворительные организации подкрашивают, латают и перегоняют транспорт на Украину. Внедорожники отдают военным, микроавтобусы — медикам, универсалы — пожарным и местным службам.

За семь месяцев 2026 года правительство благословило отправить 187 автомобилей. Ещё 21 готовили следом. Цена нынешней партии — 576 тысяч евро. Срок службы иной машины, признался один из организаторов, может закончиться в первый же день.

ПЬЯНИЦА ПОЛУЧАЕТ УКРАИНСКОГО НАСЛЕДНИКА

В Риге для этой системы уже придумали слоган: «Пей и поддерживай Украину». Это официальная риторика. Автор фразы — Каспарс Берзиньш, начальник отдела автомобильного транспорта и грузовых перевозок благотворительного объединения Tavi draugi (Твои друзья — с латышского). Целиком его реплика звучит как афоризм эпохи упадка: «Нет худа без добра. Пей — и поддерживай Украину. Такой у нас лозунг. Если у человека нет ума — он пьёт. И жертвует».

Когда-то конфискация заканчивалась аукционом, утилизацией или ржавчиной за сетчатым забором. Теперь у неё появился геополитический адрес. Водитель теряет не только права и автомобиль — он поневоле получает украинского наследника, сам того не желая и, скорее всего, проклиная тот вечер.

Работающая государственная машина: суд оставляет пьяного водителя без машины, кабинет министров отдельным распоряжением меняет автомобилю адрес, волонтёры подлатывают его и гонят на Украину. Чиновники оформляют всё с каменными лицами.

Латвия отправила Украине 187 машин, конфискованных у пьяных водителей Фото: EAST NEWS.

ШТРАФСТОЯНКИ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ АВТОМОБИЛЯМИ

Отмотаем к началу.

25 ноября 2022 года в Латвии вступили в силу поправки, сделавшие вождение с концентрацией алкоголя свыше 1,5 промилле уголовным преступлением. Машина нарушителя с этого дня уходит государству. Задумывалось это, как дубина устрашения, но первые же недели продемонстрировали не столько торжество трезвости, сколько эпический масштаб национального алкоголизма: за месяц — 215 уголовных дел. Один из задержанных выдул 3,81 промилле (готовая алкогольная кома) — поставив в неловкое положение и медицину, и саму идею человеческой смертности.

Пьёт ли Латвия? Пьёт, и серьёзно: 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения старше пятнадцати лет по данным ОЭСР за 2023 год — первая тройка Евросоюза при средних 8,5.

Национальный подсчёт за 2024-й: 11,3 литра без туристов и около двенадцати с ними (за дешёвым крепким в латвийские приграничные магазины годами катаются соседи-эстонцы, а через них и финны).

В сентябре 2025-го глава Латвийской ассоциации торговцев заявил, что «в отдельных магазинах» продажи дешёвых спиртовых одеколонов выросли в разы. Какая уж тут евроинтеграция, когда народ хлещет лосьон.

К лету 2023-го полиция снимала с дорог примерно по тридцать машин в неделю. Государственные стоянки заполнились почти под завязку, а в Мадоне, Лудзе и Кулдиге места закончились вовсе — ещё в феврале на площадках теснились свыше шестисот автомобилей. Каждый день система получала по пять-шесть свежих решений о конфискации.

И тут выяснилось неприятное: наказание в виде старого дизельного универсала не сулило бюджету золотого дождя, зато методично пожирало последние квадратные метры. Потому что его нужно эвакуировать, охранять, оценивать, выставлять на торги. Где и итоге за него копейки. Кладбище ненужных машин грозило погрести под собой саму идею наказания.

Выход подсказал Рейнис Позняк — создатель знаменитого «Твиттер-конвоя», перегнавшего к тому времени в Украину больше тысячи пожертвованных машин. Его формула, произнесённая в эфире Би-би-си, обезоруживающе проста и столь же цинична: «Никто не ожидал, что пьяными ездит столько народу. Государство не успевает продавать машины с той скоростью, с какой люди пьют. Вот я и предложил: отправляйте их на Украину». Гениальная логика: если страна спивается, пусть её порок питает чужую войну.

16 февраля 2023 года Сейм проголосовал за поправки срочно и единогласно — случай в парламентской жизни нечастый, свидетельствующий о редком единодушии в вопросах утилизации чужого имущества. Мировые ленты тогда обошла фраза премьера Кришьяниса Кариньша, достойная быть высеченной в граните: «Украину поддерживают сто процентов латвийского общества. Даже пьяные водители». То есть даже те, кого общество только что заклеймило уголовниками, немедленно причислены к сонму патриотов.

Машины нужны постоянно. Машина может отработать один день Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

7 марта 2023 кабинет утвердил первую партию: восемь машин общей ценой 18,5 тысячи евро — пяти подразделениям украинского минобороны и больницам Винницы и Купянска. Дальше счёт пошёл на сотни: 271 машина за 2023 год (903 тысячи евро по предварительной оценке), 612 — к концу 2024-го (2,25 миллиона), больше 660 доставленных — к весне 2025-го. Всего же за три года действия нормы государство изъяло у пьяных водителей свыше двух тысяч автомобилей, превратив бытовую уголовщину в отлаженный экспортный поток.

Опись имущества: 187 машин, тягач Scania и Ferrari, которое не поедет

С начала 2026 года латвийское правительство подписало восемь распоряжений о безвозмездной передаче Украине транспорта, перешедшего государству, — итого 187 единиц с предварительной оценкой 575 800 евро. Средняя цена — 3 079 евро за штуку: не автосалон, а честный европейский секонд-хенд, готовящийся к последнему рейсу. В описях — пятнадцати-двадцатилетние Volvo V50 и V70, Audi A4 и A6, BMW третьей и пятой серий, «Пассаты», «Авенсисы», «Октавии». Попадается добыча посерьёзнее — Land Cruiser, BMW X5, Audi Q7, Touareg. Есть экзотика: квадроциклы Wuyi и Polaris, трёхколёсный Piaggio, фургоны Sprinter и Transporter. Король нынешней партии — седельный тягач Scania R450 2021 года, оценённый в 50 тысяч евро: он в одиночку вытягивает среднюю цену всего каравана, словно капитан тонущего судна.

При этом машины дороже десяти тысяч евро государство на войну, как правило, не отдаёт — им прямая дорога на аукцион. В декабре агентство продало конфискованный у пьяного водителя Ferrari за 176 тысяч. Ferrari воевать не поедет — расточительно, да и не к лицу ей сгорать от удара дрона. Воюют «Пассаты». Война — занятие плебейское, ей подавай трудяг.

Механика отбора будничная, как приём стеклотары. «Предложения получаем раз в две недели, — рассказывает Берзиньш. — Смотрим, какие машины подходят». Всё джипообразное — фронту. Микроавтобусы — медикам: в них раненого можно везти лёжа. Универсалы — пожарным и спасателям. Часть техники прибывает уже помятой: хозяева пытались уйти от погони. Картина выходит гоголевская, с примесью Кафки: человек ещё дерётся с полицией за свой автомобиль, а тот, сам того не зная, уже проходит медкомиссию в украинскую партию — и годен к списанию.

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

«Машины нужны постоянно. Это ненадолго. Это даже не подарок. Машина может отработать один день», — говорит Берзиньш без всякой сентиментальности

Впрочем, у предшественников цифры были и пострашнее: в феврале 2023-го Позняк оценивал «расход» на бахмутском направлении в семь машин в день и рассказывал об автомобиле, переданном в пятницу и полностью расстрелянном ко вторнику. Тысячной машиной его конвоя стала купленная в Норвегии «скорая» — она ушла, по его словам, «под Бахмут, где тяжелее всего». А один из первых внедорожников конвоя, по кличке Орлик, полгода вывозил раненых 93-й бригады, погиб под тем же Бахмутом и теперь стоит экспонатом в Военном музее Риги — с пробоинами, как чучело боевого коня. Грустный трофей собственной гуманности.

Предварительная стоимость нынешних 187 машин - около полупроцента годового военного пакета Риги: на 2026 год Латвия заложила на военную помощь Украине не менее четверти процента ВВП, порядка 110 миллионов евро, всего военной помощи с 2022-го набежало около 665 миллионов, а совокупной, с гуманитарной и частной, — за миллиард. На этом фоне полмиллиона евро железа — статистическая погрешность, пыль на ветру. Но последняя миля войны держится не на миллиардах. Она держится на старом Volvo и подлатанном Transporter

«ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ»

Самый выразительный эпизод Берзиньш приберёг под конец сюжета.

Однажды организации достался почти новый, трёхлетний внедорожник, конфискованный у жителя Санкт-Петербурга. Машину подлатали и отправили украинцам. «Двойная радость, что отдаём его им», — улыбается Берзиньш с экрана государственного телеканала. Российское происхождение владельца оказывается отдельным достоинством конфискованной вещи, чужое наказание конвертируется в маленькую политическую победу, злорадство произносится вслух, в камеру, без малейшего смущения — в эфире общественного вещателя. Это уже не политика и не благотворительность — это чистый, дистиллированный садизм маленького человека, дорвавшегося до исторической справедливости.

«Двойная радость». В два слова уместилось всё: закон, война, расчёт — и то почти непристойное удовольствие, которое в Риге уже не считают нужным скрывать. Удовольствие, умноженное на чужую беду и щедро приправленное национальным высокомерием. Так и живут: пей, теряй машину, становись спонсором войны, а если ты к тому же русский — твоя потеря приносит двойную радость латвийскому завгару.

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