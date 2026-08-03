Геннадий Зюганов: Нынче в России должен быть Победный урожай

Фото Ивана Водопьянова

— …Алло, Геннадий Андреевич! Это Радио «Комсомольская правда» — Гамов, помощник Зюганова. Уже все телеканалы передали репортажи о вашем визите на малую Родину — на Орловщину, а я все никак не могу до вас дозвониться… Здравствуйте!

— Но ведь дозвонился же. Привет! Скажи, что передали и что ты видел?

— Видел — бодрый товарищ Зюганов, без пиджака, улыбается, молодые женщины вокруг вас и юные ребята. В общем, все классно. Тепло.

— Полноценные, значит, репортажи…

Фото Ивана Водопьянова

— Да. У меня такое ощущение, что мой Герой, Герой моих публикаций, как бы в отпуск поехал. Нет?

— Нет! Что ты? А поехал, потому что у нас день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. (День освобождения Орла — 5 августа 1943 г. — А.Г.)

— А вы же — Почетный гражданин города.

— Да. И все в этот праздник сюда прибывают. У нас очень интересная программа. Начали мы ее с тургеневской усадьбы.

Фото Ивана Водопьянова

— Вы же помогали ее восстанавливать…

— Конечно. Она сейчас великолепно смотрится. Чудный музей, отличный парк.

А в Великую Отечественную — места ожесточенных боев… Здесь и мемориальное кладбище. Похоронены советские солдаты.

Эта усадьба была заминирована, но наши спасли ее от фашистов, не дали взорвать.

Теперь проводится очень много славных мероприятий, посвященных русскому языку, литературе.

Там был еще тургеневский дуб, который 200 лет простоял, гигант. Но ураган его свалил, а от этого корня впервые пошли побеги, сейчас уже большие.

Фото Ивана Водопьянова

— Как интересно!

— Обычно же от дерева старше 60 лет побеги не идут. Но это чудо свершилось. Мы там рядом еще два дубка посадили — Клычков, губернатор, и я.

— Да, мы раньше писали об этом.

— И уже почти четыре метра, красавцы — хорошо смотрятся. Так что — вот…

— А что завтра в программе?

— В родном университете — на физмате — откроют аудиторию моего имени. Я там учился, преподавал матанализ.

— Аудитория имени Зюганова?

— Да, да.

Но главное событие будет потом — в Парке Победы мы откроем Галерею выдающихся полководцев, которые руководили, когда освобождали нашу землю.

Это и Сталин, и Василевский, и Рокоссовский, и Попов. В общем, всего 17 полководцев.

Здесь у нас было самое грандиозное сражение. С обеих сторон — более трех миллионов. И именно здесь мы окончательно сломали хребет фашистскому зверю.

Фото Ивана Водопьянова

— А в родное село Мымрино вы уже съездили?

— Конечно — вечерком, посмотрели, где я родился, где учился, где участвовал в соревнованиях.

Восстанавливаю сейчас, Саш, свой дом, который мы вместе с отцом — участником войны, инвалидом построили в 50-е годы. В общем, надеюсь, получится. Хочу дать второе дыхание родному дому.

— А что там будет? Почему вы против того, чтобы в этом доме был музей Зюганова?

— Будет родной дом точь-в-точь, каким он был. По крайней мере, можно будет сюда приехать, посмотреть и порадоваться. Я очень рад, что внуки взялись за это дело и с удовольствием мое родное гнездо восстанавливают.

— А кто из внуков? Леня Зюганов, еще кто?

— Михаил — он на этом объекте главным инженером. А остальные работают прорабами и подмастерьями. А я — замполитом.

— Помощь нужна? Давайте я тоже Лене позвоню, подключусь.

— Давай подключайся. Тебя принимаем. Ты сын Героя Социалистического Труда. Берем.

— Я буду трудодни записывать.

— Нет, трудодни я буду записывать. Ты будешь их получать. Если заработаешь. (смеется)

— Товарищ Генеральный секретарь, скажите, пожалуйста, почему вы без отпуска работаете? Почему — если выдалось пару свободных дней — сразу на малую родину? Что она дает вам? Чем подпитывает товарища Зюганова?

— Открыто скажу, я все-таки весь мир видел. В 80 странах был, во всех регионах России.

Моя Орловщина — это уникальная земля. Орел и Болхов — две любимые крепости Ивана Грозного. Они берегли нашу страну от набегов с юга. Орловщина дала 204 писателя. Орел является литературной столицей России. Орловщина никого не пропустила на Москву без боя. Всегда она сражалась. Именно здесь родилась «орловская непрерывка». И еще — уникальный опыт строительства.

Орел заканчивает реконструкцию свою на основе генерального плана, который реализуется почти 40 лет. И губернатор Клычков завершает реализацию. Областной центр — единственный город в мире, через который можно пройти пешком насквозь — через парки, сады, литературные места, места боевой и трудовой славы, не заходя ни на одну проезжую улицу.

— А про «Зюгановку» вы почему-то на этот раз ничего не говорите.

— Должен сказать. Нет, как не сказать? Она пошла широко. Белорусы взяли и уже в Брестской области 530 гектаров ею засеяли, дает по 100 центров и больше. «Зюгановку» начинают и у нас тоже убирать, дает не меньше, чем в прошлом году.

А в прошлом было 185 центнеров. — Рекордный — лучший урожай в мире. И уже сейчас первые намолоты по 160 центнеров. Орловщина — единственная в мире область, которая собирает по 6 тонн хлеба на человека. Это уникальный результат.

Вообще виды на урожай в этом году в целом по стране хорошие. Должны сдать в закрома 160 миллионов тонн зерна, это больше, чем тонна на человека. Важно только убрать. И тут надо всем постараться.

В условиях войны это исключительно важно.

Нынче в России должен быть Победный урожай.

— Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь!

— Давай…