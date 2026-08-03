Премьера фильма «Последний богатырь. Колобок»: похудевший Харламов, Иванченко с мужем и прыгающий Журавлев

Дмитрий Журавлев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась закрытая светская премьера фильма Антона Маслова «Последний Богатырь. Колобок» (в прокате с 6 августа). Уже во второй раз харизматичный колобок заговорил узнаваемым хрипловатым голосом Гарика Харламова. А роли главных героев Лады и Тихона исполнили актеры Мила Ершова и Дмитрий Журавлёв.

Дмитрий Журавлев появился на дорожке в том же самом образе, в котором он снимался — в рубахе, штанах и лаптях. Плюс парик. Многие, включая режиссера Антона Маслова, отметили, что 34-летний Дмитрий великолепно вжился в роль. Позируя на дорожке, Журавлев решил разнообразить ракурсы и начал прыгать почти как Билан.

Дмитрий Журавлев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что Дмитрий получил популярность благодаря астрологическому проекту «Натальная карта». Поддержать Журавлева пришла коллега по шоу Олеся Иванченко, которая совсем недавно вышла замуж. На дорожке 30-летняя Олеся появилась вместе с мужем, 36-летним комиком Максимом Заяцем.

Олеся Иванченко с мужем Максимом Заяцем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гарик Харламов, озвучивший Колобка, пришел вместе с мамой. А вот супруги шоумена Екатерины Ковальчук не наблюдалось. Поговаривают, что Екатерина находится в положении.

Гарик Харламов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

45-летний Гарик по традиции не стал заморачиваться по поводу одежды. Актер и продюсер появился в черной футболке с принтом в виде цифр, такого же цвета шортах и кроссовках. Плюс бейсболка с изображением Колобка.

Гарик Харламов с мамой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Вы увидите рождение, отрочество, всю его жизнь и приключения. А также вы увидите Журавлева, в которого вселяюсь я», — поделился KP.RU Харламов.

Также Гарик рассказал, что общего я у него с Колобком.

«Живот!» — с улыбкой произнес Харламов.

Впрочем, многие отметили, что в последнее время шоумен заметно похудел.

«Да, булочки люблю, но мне нельзя. Не ем хлеб, не ем жирное. Стараюсь не есть сладкое. Но мне сложно. Был 120, сейчас 104. Надо дойти до ста. Постараться. Да, я хожу. Вот сюда пришел. Ну, правда, у меня четыре проекта в параллели. Нет просто на это времени», — рассказал KP.RU Харламов.

Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди гостей был замечен Прохор Шаляпин. 42-летний Шаляпин пришел в рубашке в сине-белую клетку, темных брюках и трендовых мюлях. Блогер порассуждал на тему сказочных персонажей.

«Вообще, хотелось бы быть Емелей. На печи лежать. Друзья, куда спешить. Судьба тебя и на печи найдет, как говорили в старину. Твое будет твоим. Если ты сейчас не замужем или не нашел девушку, то спешить никуда не надо, потому что мы находимся в бесконечности», — поделился с KP.RU Прохор Шаляпин.

Впрочем, Шаляпин после обрушившейся на него популярности в соцсетях на печи давно не лежит. Прохор много снимается в рекламе и ведет мероприятия. В беседе с KP.RU он рассказал, что недавно купил дачу.

Саша ST и Ассоль с детьми Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мила Ершова с мужем Святославом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьеру также посетили Саша ST и Ассоль, Николай Должанский с продюсером Екатериной, Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лиза Моряк Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса и супруга Сарика Андреасяна 30-летняя Лиза Моряк, беременная третьим ребёнком, рассказала KP.RU, что рожать ей уже в сентябре. При этом, выглядит Лиза прекрасно и ведет активный образ жизни.

«Чувствую себя хорошо. Были, конечно, перемены в состоянии. Но это связано с тем, что я вошла в третий триместр, и мне почему-то вдруг стало дурно. И я вдруг поняла, что беременна, и что бегать так не могу. Поэтому сбавила обороты, и мне стало лучше», — поделилась с KP.RU Лиза Моряк.

Таша Белая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Антон Маслов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор телеканала "Россия", продюсер Антон Златопольский с супругой Дарьей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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