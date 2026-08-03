Зеленского разоблачили: Экс-главком ВСУ Залужный признал, что Украине НАТО не светит никогда

Похоже, что Залужный решил не участвовать в выборах президента Украины, если и когда они состоятся Фото: REUTERS.

Украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Зеленского начали бить не только внешние враги, но и внутренние соперники и конкуренты. Даже из числа бывших подчиненных. Нет, понятно, когда его вполне заслуженно макают в дерьмо Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Владимир Корнилов, Маргарита Симоньян или эксперты «КП» — тут иначе быть не может. Но когда его вранье разоблачают экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба или какой-нибудь бандеровский активист — это совсем другое дело. Это для бывшего комедианта очень больно и обидно. Он их, можно сказать, с рук кормил, а они оказались такие неблагодарные.

Накануне в этот лагерь окончательно перебазировался экс-главком ВСУ, а ныне посол Незалежной в Лондоне Валерий Залужный. Вызванный из Великобритании в Киев для участия в ежегодном совещании украинских послов, приняв в нем участие, Залужный огласил приговор ключевым постулатам внешней политики Зеленского, оценив обещания, которыми «просрочка» который год кормит всю Украину.

— Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО, — заявил экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Залужный в ходе дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве и вынес свой приговор. — К сожалению, мы никогда в него не вступим, Украина никогда не будет в НАТО.

Впрочем, и к самому НАТО Залужный, как выяснилось, относится очень критично. Мало того, что он крайне негативно оценил способность НАТО, несмотря на членство в нем Великобритании, США и других стран, так еще и добавил, что «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны».

И в отношении перспектив НАТО, тем более, к уровню боеспособности армий стран, входящих в альянс, экс-главком ВСУ Залужный относится так, что комплиментарной его оценку назвать не получится при всем желании.

Зеленского начали бить не только внешние враги, но и внутренние соперники и конкуренты Фото: REUTERS.

— Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня Российской Федерации, — заявил он.

Это уже просто ни в какие ворота. То есть НАТО, пыхтя 12 лет достигнет таких стандартов, при которых достигнет уровня половины российской армии. А зачем тогда Зеленский так бьется в ворота НАТО, если вступление в альянс снизит боеспособность украинской армии? Зачем врет своей стране, обещая, что вступление в НАТО станет защитой и панацеей для страны?

Похоже, кстати, что Залужный решил не участвовать в выборах президента Украины, если и когда они состоятся. Потому что после таких откровений украинские патриоты свои голоса ему совершенно точно не отдадут.

Если Залужный еще и про Евросоюз скажет что-нибудь правдивое, его, смотришь, Зеленский еще и с должности посла снимет. Как он проделал это сегодня с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, пусть и по ее заявлению об уходе по собственному желанию.

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