Елена Валюшкина пожаловалась: актрисы-женщины получают меньше, чем актеры-мужчины

Елена Валюшкина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сколько зарабатывают актеры в кино и на сцене? Этот вопрос всегда интересует обывателя. Принято считать, что актеры получают за свою работу большие гонорары. И деньги, и слава. Не жизнь, а мечта! Но не всё так просто. «Почему мужчины-актеры получают больше, чем женщины-актрисы?», — задала вопрос на засыпку актриса Елена Валюшкина. Дискриминация не только в заработках. Для мужчин всегда больше ролей. Всегда возрастные мужчины-актеры трудоустроены. Актрисы с возрастом устроены гораздо меньше. Почему? На своей страничке в соцсети Валюшкина задала риторический вопрос. Ответа не получила.

А публика отметила, что у актеров те же проблемы, что у чиновников и даже у «офисного планктона», во всех сферах экономики мужчины получают больше, чем их коллеги женщины. Крик души Елены Валюшкиной отражает общий порядок вещей. По статистике, средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях России, в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это самый большой «гендерный разрыв» за последние 13 лет! В деньгах разница составила 37,8 тысяч рублей.

Вот такая дискриминация даже в театральной среде.

КСТАТИ

Такое же гендерное неравенство в заработках наблюдается и в других странах. Так, в «оплоте демократии» в Америке голливудским звездным актрисам платят за роль примерно на 1 миллион долларов меньше, чем их коллегам-мужчинам.

Западные исследователи проанализировали заработки 250 актеров и актрис, которые снялись в полутора тысячах фильмах за последние 40 лет. Сравнили лицедеев примерно одинакового опыта и признания (количество наград) и обнаружили: при равных вводных разрыв в зарплатах внушительный. Даже для актрис высшей категории, как, например, Мэрил Стрип. Причем разница в доходах увеличивается с возрастом: мужчины-актеры после 50 лет получают примерно на 4 млн долларов за фильм больше, чем женщины. Особенно велика разница в фильмах-блокбастерах.

Исследователи назвали этот феномен «стоимостью внешности на рынке». То есть котируются молодые привлекательные актрисы, даже без опыта.

Данные за прошлый год лишь подтверждают общее правило. Самым высокооплачиваемым актером стал американский киноактер, комик, музыкант Адам Сэндлер с общим доходом в 60 миллионов долларов. А самой высокооплачиваемой актрисой – Скарлетт Йоханссон. Её совокупный доход – 50 млн $.

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